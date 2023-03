Vector erweitert Engagement bei AUTOSAR Stuttgart, 02.03.2023 – Vector, der Spezialist für Software und die Entwicklung von Automobilelektronik, baut sein Engagement bei AUTOSAR aus. Als Premium Partner Plus (PP+) übernimmt Vector in der bekannten Entwicklungspartnerschaft erweiterte Lenkungsaufgaben. Damit gestaltet Vector die strategische Ausrichtung von AUTOSAR mit, um die Leistungsfähigkeit des Standards auch für die künftige Steuergeräteentwicklung, wie beispielsweise im Software-Defined Vehicle (SDV), sicherzustellen.



Um den Entwicklungspartnern eine noch intensivere Mitwirkung an den Standardisierungsaktivitäten zu erlauben, hat AUTOSAR das Premium Partner Plus (PP+) Programm eingeführt. Bisher boten die Partnerschaftsstufen Premium, Development, Associate, Attendee sowie Subscriber vielfältige, aber weniger weitreichende Beteiligungsmöglichkeiten an AUTOSAR.



Vector ist bereits seit 2004 Premium Partner und hat nun als Premium Partner Plus die Möglichkeit, zusätzlich auf Planungsebene am AUTOSAR-Standard mitzuwirken. Premium Partner Plus adressiert Firmen mit einer führenden Position im Markt und soll die Innovationsfähigkeit des Standards sicherstellen. Neben einer bereits maßgebenden Rolle in der technischen Ausgestaltung stellt Vector jetzt zusätzlich einen Projektleiter für die strategische Gremienarbeit.



Mit einer umfassenden Produktpalette rund um die Steuergerätesoftware MICROSAR bietet Vector Fahrzeugherstellern und Zulieferern schon seit längerem eine optimale AUTOSAR-Lösung. Durch die weltweite Präsenz ist es Vector außerdem möglich, auch internationale Belange der Autoindustrie im Standard zu berücksichtigen.



AUTOSAR, als fester Bestandteil aktueller Vehicle-OS- und Software-Defined-Vehicle-Architekturen, will sich in Zukunft noch stärker in verwandten Industriezweigen, wie Medical, IoT, städtische Mobilität, industrielle Automatisierung und Landwirtschaft, etablieren.



AUTOSAR steht für AUTomotive Open System Architecture. Die Entwicklungspartnerschaft aus Fahrzeugherstellern, Zulieferern sowie Firmen aus der Elektronik-, Halbleiter- und Softwareindustrie feiert in diesem Jahr ihr 20-jähriges Bestehen. Durch die Bereitstellung von Softwarespezifikationen und Schnittstellendefinitionen adressiert AUTOSAR die steigende Komplexität der E/E-Architektur. Außerdem werden Austauschformate definiert und eine gemeinsame Entwicklungsmethodik festgelegt. Auch angesichts der sich verändernden Steuergerätearchitekturen ist AUTOSAR nach wie vor eine praktisch alternativlose Spezifikation für die Umsetzung der automobilen Anforderungen in der E/E-Softwareentwicklung.



Vector ist der führende Hersteller von Softwarewerkzeugen und -komponenten für die Entwicklung elektronischer Systeme und deren Vernetzung mit verschiedensten Systemen von CAN bis Ethernet.

Seit 1988 ist Vector der Partner von Herstellern und Zulieferern der Automobilindustrie und verwandter Branchen. Vector Tools und Services verschaffen Ingenieur:innen und Softwareentwickler:innen den entscheidenden Vorteil, um ein anspruchsvolles und hochkomplexes Themenfeld so einfach und überschaubar wie nur möglich zu machen. Jeden Tag aufs Neue arbeiten Vector Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den elektronischen Innovationen der Automobilindustrie. Weltweit setzen Kunden aus der Automobil-, Nutzfahrzeug-, Luftfahrt-, Transport- und Steuerungstechnik auf die Lösungen und Produkte der unabhängigen Vector Gruppe zur Entwicklung von Technologien für die Mobilität von Morgen.

Vector beschäftigt zurzeit über 3.500 Mitarbeiter und erzielte im Jahr 2022 einen Umsatz von 1,06 Milliarden Euro. Neben dem Hauptsitz in Deutschland (Stuttgart) ist Vector in Brasilien, China, Frankreich, Großbritannien, Indien, Italien, Japan, Südkorea, Österreich, Rumänien, Schweden, Spanien und USA mit Niederlassungen präsent.



