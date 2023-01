vCDM jetzt als Software-as-a-Service Stuttgart, 17.01.2023 – Die Vector Kalibrierdaten-Lösung vCDM steht mit Version 21.1 auf Knopfdruck als Software-as-a-Service bereit. Zusammenarbeit wird einfacher und Investitionskosten gesenkt.



Das Vector Kalibierdaten Management System vCDM unterstützt Teams in der erfolgreichen Zusammenarbeit an Datenständen für Steuergeräte. Der vCDM Server stellt die Daten für alle Projektmitarbeiter zentral zur Verfügung, Datenänderungen durch mehrere Anwender werden konfliktfrei zusammengeführt und sind durchgängig über alle Versionen nachvollziehbar.



Kleine Teams sehen sich bei der Einführung oft vor internen, organisatorischen Herausforderungen. Installation und Betrieb des vCDM Servers sowie der benötigten Datenbank müssen mit der eigenen IT-Abteilung abgestimmt und Budgets meist langfristig geplant werden. Oft übersteigen dabei die internen Kosten die anfallenden Lizenzgebühren.



Mit vCDM Software-as-a-Service werden die genannten Herausforderungen bewältigt: Der vCDM Server wird auf Knopfdruck in der Vector Team Services Kollaborationsplattform bereitgestellt. Vector Team Services basiert auf Microsoft Azure. Azure ist DSGVO-konform und nach dem neuen internationalen Standard ISO/IEC 27701 (Privacy Information Management System PIMS) zertifiziert, dessen Anforderungen deutlich konkreter und detaillierter sind als die der DSGVO.



In dem Self-Service-Portal der Vector Team Service Plattform registrieren sich die Anwender eigenständig und verwalten ihre Benutzerdaten. Anschließend kann festgelegt werden welcher Mitarbeiter welche Berechtigungen in vCDM hat. Die Subskription für vCDM for Vector Team Services beinhaltet alle Kosten für Hardware, Software und Betrieb des vCDM Servers inklusive der benötigten Datenbank. vCDM for Vector Team Services ermöglicht es damit langfristige Investitionskosten aus Projektbudgets zu decken und Zusammenarbeit sofort zu unterstützen.



Mehr Informationen unter: www.vector.com/vector-team-services Über Vector



Vector ist der führende Hersteller von Software-Werkzeugen und -Komponenten für die Entwicklung elektronischer Systeme und deren Vernetzung mit verschiedensten Systemen von CAN bis Ethernet.



Seit 1988 ist Vector der Partner von Herstellern und Zulieferern der Automobilindustrie und verwandter Branchen. Vector Tools und Services verschaffen Ingenieuren den entscheidenden Vorteil, um ein anspruchsvolles und hochkomplexes Themenfeld so einfach und überschaubar wie nur möglich zu machen. Jeden Tag aufs Neue arbeiten Vector Mitarbeiter an den elektronischen Innovationen der Automobilindustrie. Weltweit setzen Kunden aus der Automobil-, Nutzfahrzeug-, Luftfahrt-, Transport- und Steuerungstechnik auf die Lösungen und Produkte der unabhängigen Vector Gruppe zur Entwicklung von Technologien für die Mobilität von Morgen.



Vector beschäftigt zurzeit über 3.500 Mitarbeiter und erzielte im Jahr 2021 einen Umsatz von 948 Millionen Euro. Neben dem Hauptsitz in Deutschland (Stuttgart) ist Vector in Brasilien, China, Frankreich, Großbritannien, Indien, Italien, Japan, Südkorea, Österreich, Rumänien, Schweden, Spanien und USA mit Niederlassungen präsent.



