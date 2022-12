Neuer Multi-Gig Ethernet Adapter für den portablen Einsatz Stuttgart, 13.12.2022 – Vector stellt ab sofort seinen kompakten Multi-Gig USB-to-Ethernet Adapter VN5601 vor. Der Adapter ist nicht nur handlich und hochperformant und durch seine kompakten Abmessungen ideal für den portablen Einsatz geeignet, sondern bietet darüber hinaus eine einfache Anbindung an Automotive Ethernet-Netzwerke. Der neue Adapter ist einsetzbar für Standard-Ethernet IEEE 2.5GBASE-T sowie für IEEE 1000BASE-T.



Für Analysen von Ethernet-Netzwerken sowie für Simulations- und Testaufgaben im Ethernet-Umfeld erhält der Anwendende mit dem neuen VN5601 einen Adapter mit kleinem und kompaktem Formfaktor, der sich ideal für den portablen Einsatz eignet.



Der VN5601 Adapter wird einfach zum Anbinden von Geräten mit Standard-Ethernet Schnittstelle an den PC eingesetzt. Darüber hinaus wird die Anbindung weiterer Vector Produkte mit Ethernet-Schnittstelle, wie etwa VN5240, VX1135, VX1161 und CSM-Module, erleichtert. Diese können dadurch ideal ohne Rückwirkungen auf die Windows Netzwerkinfrastruktur verwendet werden. Die Verbindung zum Computer sowie die Stromversorgung erfolgt durch USB 3.0.



An das VN5601 angeschlossene Geräte werden via IEEE 1588 (PTP) synchronisiert, während präzise Hardwarezeitstempel eine ideale Zeitsynchronisation bieten.



Mehr Informationen unter: www.vector.com/vn5611-vn5612-vn5601



Über Vector



Vector ist der führende Hersteller von Software-Werkzeugen und -Komponenten für die Entwicklung elektronischer Systeme und deren Vernetzung mit verschiedensten Systemen von CAN bis Ethernet.

Seit 1988 ist Vector der Partner von Herstellern und Zulieferern der Automobilindustrie und verwandter Branchen. Vector Tools und Services verschaffen Ingenieuren den entscheidenden Vorteil, um ein anspruchsvolles und hochkomplexes Themenfeld so einfach und überschaubar wie nur möglich zu machen. Jeden Tag aufs Neue arbeiten Vector Mitarbeiter an den elektronischen Innovationen der Automobilindustrie. Weltweit setzen Kunden aus der Automobil-, Nutzfahrzeug-, Luftfahrt-, Transport- und Steuerungstechnik auf die Lösungen und Produkte der unabhängigen Vector Gruppe zur Entwicklung von Technologien für die Mobilität von Morgen.

Vector beschäftigt zurzeit über 3.000 Mitarbeiter und erzielte im Jahr 2021 einen Umsatz von 948 Millionen Euro. Neben dem Hauptsitz in Deutschland (Stuttgart) ist Vector in Brasilien, China, Frankreich, Großbritannien, Indien, Italien, Japan, Südkorea, Österreich, Rumänien, Schweden, Spanien und USA mit Niederlassungen präsent.



