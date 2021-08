X-by-Construction: Vector engagiert sich bei EU-Forschungsprojekt XANDAR Stuttgart, 10.08.2021 – Vector unterstützt das im Januar initiierte EU-Projekt XANDAR mit seiner Expertise als Embedded-Software-Spezialist. XANDAR steht für "X-by-Construction Design Framework for Engineering Autonomous & Distributed Real-time Embedded Software Systems". Ziel des Projekts ist es, innerhalb der nächsten drei Jahre ein Framework zum Prototyping eingebetteter Software für autonome Systeme aufbauen.



Selbstlernende und vernetzte Systeme, die zur Automatisierung von Abläufen in Fahrzeugen, Flugzeugen oder in der industriellen Produktion eingesetzt werden, müssen hochgradig sicher sein und zuverlässig funktionieren. Nachträgliche Korrekturen oder Änderungen am Entwurf bei der Entwicklung dieser Systeme sind, aufgrund der enormen Komplexität, sehr aufwändig und riskant. Sie lassen sich nur dann vermeiden, wenn jeder Schritt der Entwicklung die hohen Systemanforderungen erfüllt. Und das bei jeder einzelnen Funktion (Correctness-by-Construction-/CbC-Methode).



Das neu initiierte EU-Projekt XANDAR hat sich zum Ziel gesetzt, ein Framework zum Prototyping eingebetteter Software für autonome Systeme aufzubauen. Es soll ein XbC-Design in puncto Timing, Safety und Security ausgehend von den Systemanforderungen über das High-level-Design bis zur Code-Integration auf Basis der CbC-Methode ermöglichen. Vector trägt mit seiner Expertise als Embedded-Software-Spezialist und den leistungsfähigen Entwicklungsumgebungen PREEvision und TA Tool Suite dazu bei, die ambitionierten Ziele gemeinsam mit den Partnern im EU-Projekt zu erreichen.



Dabei ermöglicht PREEvision eine arbeitsteilige, modellbasierte Spezifikation vernetzter Embedded-Systeme mit wohldefinierter Semantik, die alle Systemebenen integriert. Mit der TA Tool Suite lässt sich das Zeitverhalten komplexer Echtzeitsysteme spezifizieren, simulieren und validieren. Beide Umgebungen bieten eine gute Basis für den Aufbau des X-by-Construction Design-Frameworks.



XANDAR wird von einem Zusammenschluss renommierter Unternehmen, Forschungseinrichtungen und Universitäten mit umfassenden Kompetenzen in Embedded Systems und Software-Engineering unter Koordination des Karlsruher Institut für Technologie (KIT) durchgeführt und validiert. Die Europäische Union fördert das Projekt im Rahmen des Programms für Forschung und Innovation "Horizont 2020". Die Kurzbezeichnung XANDAR steht für "X-by-Construction Design Framework for Engineering Autonomous & Distributed Real-time Embedded Software Systems", dem avisierten Liefergegenstand des Projekts.



Mehr Informationen unter: xandar-project.eu



Vector ist der führende Hersteller von Software-Werkzeugen und -Komponenten für die Entwicklung elektronischer Systeme und deren Vernetzung mit verschiedensten Systemen von CAN bis Ethernet.

Seit 1988 ist Vector der Partner von Herstellern und Zulieferern der Automobilindustrie und verwandter Branchen. Vector Tools und Services verschaffen Ingenieuren den entscheidenden Vorteil, um ein anspruchsvolles und hochkomplexes Themenfeld so einfach und überschaubar wie nur möglich zu machen. Jeden Tag aufs Neue arbeiten Vector Mitarbeiter an den elektronischen Innovationen der Automobilindustrie. Weltweit setzen Kunden aus der Automobil-, Nutzfahrzeug-, Luftfahrt-, Transport- und Steuerungstechnik auf die Lösungen und Produkte der unabhängigen Vector Gruppe zur Entwicklung von Technologien für die Mobilität von Morgen.

Vector beschäftigt zurzeit über 3.000 Mitarbeiter und erzielte im Jahr 2020 einen Umsatz von 692 Millionen Euro. Neben dem Hauptsitz in Deutschland (Stuttgart) ist Vector in Brasilien, China, Frankreich, Großbritannien, Indien, Italien, Japan, Südkorea, Österreich, Rumänien, Schweden, Spanien und USA mit Niederlassungen präsent.



