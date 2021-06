Neues Steuergerät für DC-Wallboxen von Vector Stuttgart, 28.06.2021 – Vector erweitert sein Produktportfolio um ein kompaktes Steuergerät für DC-Wallboxen und Einzelladepunkte. Der leistungsstarke Controller vSECC.single übernimmt alle Kommunikations- und Steuerungsfunktionen für einen DC-Ladepunkt. Herstellern von Wallboxen, Wechselrichtern und PV-Anlagen wird damit der Einstieg in den DC-Schnelllademarkt erleichtert. Zunächst ist vSECC.single als Aufsteckplatine verfügbar. Eine Version im Hutschienengehäuse ist bereits in Entwicklung.



Als Schnittstelle zwischen Elektrofahrzeug und Leistungselektronik regelt vSECC.single die Lade-kommunikation für das Combined Charging System (CCS) gemäß ISO 15118-2 und DIN SPEC 70121. Des Weiteren wird das japanische Ladekonsortium CHAdeMO und künftig auch ChaoJi unterstützt. Mit dem Ladestations-Management-System (Back-End) kommuniziert das Steuergerät von Vector über OCPP 2.0.1, mit der Leistungselektronik über CAN oder alternativ über Ethernet. Der leistungsstarke Prozessor ist bereits für weitere Anwendungsfälle wie beispielsweise die Integration in Energie-managementsysteme, Smart Home oder auch Plug and Charge vorbereitet.



Die anfangs verfügbare Aufsteckplatine im Hosentaschenformat eignet sich dank ihrer kompakten Abmessungen besonders für intelligente DC- oder AC-Wallboxen im privaten und gewerblichen Umfeld. Das vSECC.single Board lässt sich leicht in eine bestehende Elektronik integrieren und übernimmt die gesamte Kommunikation innerhalb der Ladestation. Es wird lediglich über zwei Steckverbindungen mit einer Basisplatine verbunden. Wechselrichter- und PV-Anlagenhersteller ergänzen damit einfach ihr Portfolio um elektrisches Laden, da der Controller die gesamte Intelligenz für die Ladekommunikation beinhaltet und zusätzlich die Leistungselektronik über CAN steuert. vSECC.single ist bereits für bidirektionales Laden vorbereitet. Dabei dient das Elektrofahrzeug als stationärer Speicher, indem es Energie bei Bedarf speichert oder zurückspeist, sofern der Benutzer des Elektrofahrzeugs nicht auf die volle Batteriekapazität für seine Fahrten angewiesen ist.



Im Hutschienengehäuse kommt vSECC.single beispielsweise dann zum Einsatz, wenn aufgrund der Fahrzeuggröße und begrenzter Kabellängen nur ein Ladepunkt pro Ladeplatz möglich ist. Ein solches Szenario ergibt sich etwa beim Laden großer Nutzfahrzeuge per Stecker oder Pantograph-Stromabnehmer. Die weiter entfernt platzierte, große Leistungselektronik lässt sich mit vSECC.single dann komfortabel über Ethernet ansteuern. Abstände von bis zu 100 Metern sind dabei möglich. So können kleine und schlanke Ladestationen errichtet werden. Das spart Platz zwischen den Fahrzeugen und zusätzlich ist die teure Leistungselektronik vor Unfällen geschützt.



Zur Steuerung mehrerer Ladepunkte, wie es bei öffentlichen Ladestationen häufig gefordert ist, bietet Vector bereits das universelle Steuergerät vSECC an. vSECC.single und das größere Pendant vSECC sind dank kompatibler Schnittstellen und Software funktional austauschbar. Entwickler können nach einer erfolgreichen Integration des einen Controllers, auch das andere Steuergerät einsetzen. Dadurch sparen Benutzer zusätzlichen Programmieraufwand und können ihr bestehendes Produktportfolio einfach erweitern.



Mehr Informationen unter: www.vector.de/vsecc



Vector ist der führende Hersteller von Software-Werkzeugen und -Komponenten für die Entwicklung elektronischer Systeme und deren Vernetzung mit verschiedensten Systemen von CAN bis Ethernet.

Seit 1988 ist Vector der Partner von Herstellern und Zulieferern der Automobilindustrie und verwandter Branchen. Vector Tools und Services verschaffen Ingenieuren den entscheidenden Vorteil, um ein anspruchsvolles und hochkomplexes Themenfeld so einfach und überschaubar wie nur möglich zu machen. Jeden Tag aufs Neue arbeiten Vector Mitarbeiter an den elektronischen Innovationen der Automobilindustrie. Weltweit setzen Kunden aus der Automobil-, Nutzfahrzeug-, Luftfahrt-, Transport- und Steuerungstechnik auf die Lösungen und Produkte der unabhängigen Vector Gruppe zur Entwicklung von Technologien für die Mobilität von Morgen.

Vector beschäftigt zurzeit über 3.000 Mitarbeiter und erzielte im Jahr 2020 einen Umsatz von 692 Millionen Euro. Neben dem Hauptsitz in Deutschland (Stuttgart) ist Vector in Brasilien, China, Frankreich, Großbritannien, Indien, Italien, Japan, Südkorea, Österreich, Rumänien, Schweden, Spanien und USA mit Niederlassungen präsent.



