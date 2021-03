BASELABS und Vector schließen Kooperationsvertrag zum Vertrieb von ADAS-Software Chemnitz und Stuttgart, 30.03.2021 – Vector, der Stuttgarter Spezialist für Software und Automobilelektronik, vertreibt die Software BASELABS Create Embedded des Chemnitzer Entwicklers für Sensorfusion nun international im Rahmen seines ADAS-Produktportfolios. Beide Häuser haben dazu im Januar eine entsprechende Kooperationsvereinbarung geschlossen. Bereits seit 2014 unterhalten beide Softwarefirmen eine Partnerschaft mit dem Ziel, ein gemeinsames Angebot für die Entwicklung von Fahrerassistenzsystemen (FAS) und für das automatisierte Fahren zu schaffen.



Die ISO 26262-zertifizierte Softwarebibliothek BASELABS Create Embedded ermöglicht erstmals die Generierung individueller Sensorfusionsalgorithmen und AUTOSAR-Softwarekomponenten für den Safety-konformen Einsatz im Serienfahrzeug.



„Die Kooperationsvereinbarung mit unserem langjährigen strategischen Partner Vector ist ein weiterer wichtiger Meilenstein, um unsere Softwarebibliothek für die Sensorfusion für internationale Automobilunternehmen besser verfügbar zu machen. Mit dem gemeinsamen Angebot von Vector und BASELABS realisieren unsere Kunden ihre komplexen ADAS-Systeme für Serienfahrzeuge einfacher, schneller sowie flexibel und passen sich besser an sich ändernde Markt- und Kundenanforderungen an.“, so Dr. Robin Schubert, Geschäftsführer von BASELABS. „Diese Kooperation ist ein weiterer Baustein der Strategie von Vector, das Portfolio an Basissoftwarekomponenten für unsere Kunden auszubauen“, ergänzt Dr. Thomas Beck, Geschäftsführer bei Vector.



BASELABS Create Embedded enthält neben einer Referenzarchitektur leistungsstarke Fusionsalgorithmen, die Daten von Radar-, Kamera- und Lidar-Sensoren zuverlässig kombinieren. Die mit der Software generierten Sensorfusionsalgorithmen sind direkt auf Embedded-Devices und Steuergeräten mit der Vector AUTOSAR-Basissoftware MICROSAR im Zielfahrzeug ausführbar.



Entwickler von ADAS-Steuergeräten passen mit BASELABS Create Embedded Objektfusionssysteme individuell an. Der generierte MISRA-C-Quellcode der Bibliothek ist vollständig zugänglich und für die Ausführung auf Embedded-Plattformen optimiert. Mit der Software lassen sich Sensorfusionssysteme schnell und effizient konfigurieren und für unterschiedliche ADAS-Funktionen, Sensorkombinationen oder Design-Domänen anpassen. Die Entwicklung der Sensorfusion ist dadurch erheblich zeitsparender und weniger ressourcenintensiv. Anwender konzentrieren sich damit vollständig auf die Entwicklung und die Optimierung des Gesamtsystems und die eigentlichen Fahrfunktionen.



Mehr Informationen unter: www.vector.com/create-embedded



Über BASELABS



BASELABS und sein Team von Datenfusions-Enthusiasten wollen automatisierte Fahrzeuge unter allen Bedingungen sicher machen, indem sie modulare und sichere Datenfusions-Softwareprodukte anbieten. Das Unternehmen befindet sich im gemeinsamen Besitz der vier Gründer und der Vector Informatik GmbH. Das macht BASELABS strategisch unabhängig von OEM, Tier 1 oder Sensorlieferanten auf dem Markt.



www.baselabs.de Über Vector



Vector ist der führende Hersteller von Software-Werkzeugen und -Komponenten für die Entwicklung elektronischer Systeme und deren Vernetzung mit verschiedensten Systemen von CAN bis Ethernet.

Seit 1988 ist Vector der Partner von Herstellern und Zulieferern der Automobilindustrie und verwandter Branchen. Vector Tools und Services verschaffen Ingenieuren den entscheidenden Vorteil, um ein anspruchsvolles und hochkomplexes Themenfeld so einfach und überschaubar wie nur möglich zu machen. Jeden Tag aufs Neue arbeiten Vector Mitarbeiter an den elektronischen Innovationen der Automobilindustrie. Weltweit setzen Kunden aus der Automobil-, Nutzfahrzeug-, Luftfahrt-, Transport- und Steuerungstechnik auf die Lösungen und Produkte der unabhängigen Vector Gruppe zur Entwicklung von Technologien für die Mobilität von Morgen.

Vector beschäftigt zurzeit über 3.000 Mitarbeiter und erzielte im Jahr 2020 einen Umsatz von 692 Millionen Euro. Neben dem Hauptsitz in Deutschland (Stuttgart) ist Vector in Brasilien, China, Frankreich, Großbritannien, Indien, Italien, Japan, Südkorea, Österreich, Rumänien, Schweden, Spanien und USA mit Niederlassungen präsent.



