Vector Steuergerät übernimmt alle DC-Ladefunktionen intelligenter Ladestationen Stuttgart, 23.02.2021 – Vector vereinfacht das Entwickeln von intelligenten Ladestationen: Im Bereich DC-Schnellladen übernimmt das neue Steuergerät vSECC alle Kommunikations- und Steuerungsfunktionen in der Ladestation. Diese zukunftsfähige Lösung ermöglicht Entwicklern sowie Herstellern von smarten DC-Ladestationen mit einem einzigen Gerät die komplette Steuerung und Überwachung des Ladevorgangs. Der Controller steuert sowohl die Kommunikation mit Fahrzeug und Back-End als auch die Leistungselektronik.



Der Ladestations-Controller vSECC (Supply Equipment Communication Controller) ist ein von Vector in Serie produziertes Steuergerät, das die gesamte Ladekommunikation zu den Elektrofahrzeugen steuert und überwacht. Mit vSECC benötigen Entwickler ab sofort nur noch ein einzelnes Gerät für die Kommunikation der Ladestation mit Fahrzeug und Back-End und das Ansteuern der Leistungselektronik über CAN oder Ethernet. Bislang waren dazu mehrere Geräte nötig.



Die Hauptfunktionen einer DC-Ladestation bestehen aus der Kommunikation mit dem Fahrzeug während des Ladens, der Überwachung der kontinuierlichen Fahrzeugverbindung und dem Steuern der Leistungselektronik abhängig von Fahrzeuganforderungen. All diese Funktionen übernimmt der Controller von Vector. Er bietet dadurch enormes Potenzial für den schnelleren Ausbau der Ladeinfrastruktur durch eine Verkürzung der Entwicklungszeiten. Das Steuergerät besitzt sowohl die Schnittstellen als auch die Rechenleistung, um die Ladestation komplett zu steuern. Es ist kein weiterer Controller, keine weitere Intelligenz für die Steuerung des Ladevorgangs notwendig. Das spart Platz in der Ladestation und verringert zudem den Integrationsaufwand. Entwickler und Hersteller von Ladestationen profitieren deutlich von dieser Entwicklung.



Der Controller steuert über die Hardwareschnittstellen CAN und Ethernet die beim DC-Laden erforderliche Leistungselektronik in den Ladestationen an und überwacht diese. Damit haben Entwickler und Hersteller von Ladeausrüstung und -einrichtung große Freiheit bei der Auswahl der Leistungselektronik. Zudem können sie alle Funktionen adressieren – auch die wichtigen elektrischen Sicherheitsfunktionen, wie die Absicherung und Überwachung der Fahrzeugkontaktierung. Der Vorteil: Durch die integrierte Hardwareüberwachung kann eine gefährliche Spannung im Fehlerfall sehr schnell abgeschaltet werden. Das Steuergerät kommuniziert also Richtung Fahrzeug, Leistungselektronik und User-Interface. Alle Peripheriekomponenten wie RFID-Reader, Sensoren und Smart Meter in der Ladestation werden direkt an den Controller angeschlossen. Damit wird er zum Herzstück jeder DC-Ladestation.



Auch Hersteller von Leistungselektronik im Bereich der erneuerbaren Energie, wie Photovoltaik, profitieren von dieser Ladestationssteuerung. Denn auf Basis der heutigen Technik lässt sich mit vSECC ein DC-Ladepunkt einfach realisieren, wie die Praxisanwendung der Hochschule Bochum zeigt. Dort wird in einem Pilotprojekt ein mobiler Ladecontainer für E-Fahrzeuge gebaut, der über Photovoltaik-Zellen auf dem Dach und einem Ladeanschluss verfügt. Dank der schnellen und einfachen Integrierbarkeit des Vector Steuergerätes ist der Ladecontainer in kurzer Zeit einsatzbereit. An dieser innovativen Anwendung sowie auch an anderen Pilotprojekten zeigt sich ein hohes Industrialisierungspotenzial, das der gesamten Elektromobilität einen deutlichen Vorwärtsschub verleihen kann.



Der vSECC Controller für Ladestationen ist innerhalb einer Woche lieferbar und kann mit wenig Aufwand in jede DC-Ladestation schnell und einfach eingebaut werden. Derzeit arbeitet Vector zusätzlich an einer kompakten vSECC-Version (L/B/H: 114,5 mm x 27 mm x 99 mm), um der steigenden Nachfrage nach kleinen DC-Ladestationen mit einem Ladeanschluss für private und gewerblich genutzte Garagen und Parkplätzen nachzukommen.



Über Vector



Vector ist der führende Hersteller von Software-Werkzeugen und -Komponenten für die Entwicklung elektronischer Systeme und deren Vernetzung mit verschiedensten Systemen von CAN bis Ethernet.

Seit 1988 ist Vector der Partner von Herstellern und Zulieferern der Automobilindustrie und verwandter Branchen. Vector Tools und Services verschaffen Ingenieuren den entscheidenden Vorteil, um ein anspruchsvolles und hochkomplexes Themenfeld so einfach und überschaubar wie nur möglich zu machen. Jeden Tag aufs Neue arbeiten Vector Mitarbeiter an den elektronischen Innovationen der Automobilindustrie. Weltweit setzen Kunden aus der Automobil-, Nutzfahrzeug-, Luftfahrt-, Transport- und Steuerungstechnik auf die Lösungen und Produkte der unabhängigen Vector Gruppe zur Entwicklung von Technologien für die Mobilität von Morgen.

Vector beschäftigt zurzeit über 3.000 Mitarbeiter und erzielte im Jahr 2019 einen Umsatz von 770 Millionen Euro. Neben dem Hauptsitz in Deutschland (Stuttgart) ist Vector in USA, Japan, Frankreich, Großbritannien, Italien, Österreich, Schweden, Rumänien, Südkorea, Indien, China und Brasilien mit Niederlassungen präsent.



