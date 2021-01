Vector Informatik erweitert die Geschäftsführung Dr. Stefan Krauß begann 2002 bei Vector in der Softwareentwicklung. Hier arbeitete der an der Universität Stuttgart im Bereich Software Engineering promovierte Informatiker an der Konzeption der damals neuen Testfeatures der Vector Werkzeuge. Der heute 51-Jährige leitete die Entwicklung des modularen HIL-Systems VT System und brachte es erfolgreich zur Marktreife. 2013 folgte er Thomas Riegraf nach dessen Ernennung zum Geschäftsführer als Leiter des Produktbereichs Networks and Distributed Systems nach.



„Ich freue mich, diese verantwortungsvolle Position hier bei Vector übernehmen zu können und die beiden aktuellen Geschäftsführer zu ergänzen. Die Erweiterung unseres Produktportfolios zur Unterstützung von Softwareentwicklern in den etablierten Märkten und in neuen Segmenten ist eine spannende Herausforderung“, so Dr. Stefan Krauß.



Mit dieser Berufung besteht die Vector Geschäftsführung nun aus Dr. Thomas Beck, Dr. Stefan Krauß und Thomas Riegraf. Somit knüpft Vector mit der Ernennung von Dr. Stefan Krauß weiterhin an das Erfolgsrezept der langjährigen Kontinuität in der Unternehmensleitung an. Über Vector



Vector ist der führende Hersteller von Software-Werkzeugen und -Komponenten für die Entwicklung elektronischer Systeme und deren Vernetzung mit verschiedensten Systemen von CAN bis Ethernet.

Seit 1988 ist Vector der Partner von Herstellern und Zulieferern der Automobilindustrie und verwandter Branchen. Vector Tools und Services verschaffen Ingenieuren den entscheidenden Vorteil, um ein anspruchsvolles und hochkomplexes Themenfeld so einfach und überschaubar wie nur möglich zu machen. Jeden Tag aufs Neue arbeiten Vector Mitarbeiter an den elektronischen Innovationen der Automobilindustrie. Weltweit setzen Kunden aus der Automobil-, Nutzfahrzeug-, Luftfahrt-, Transport- und Steuerungstechnik auf die Lösungen und Produkte der unabhängigen Vector Gruppe zur Entwicklung von Technologien für die Mobilität von Morgen.

Vector beschäftigt zurzeit über 3.000 Mitarbeiter und erzielte im Jahr 2019 einen Umsatz von 770 Millionen Euro. Neben dem Hauptsitz in Deutschland (Stuttgart) ist Vector in USA, Japan, Frankreich, Großbritannien, Italien, Österreich, Schweden, Rumänien, Südkorea, Indien, China und Brasilien mit Niederlassungen präsent.



