Vector vereinfacht Konformitätstests der Ladekommunikation bei E-Fahrzeugen Stuttgart, 20.10.2020 – Als einer der führenden Anbieter im Testing-Segment hat Vector seine E-Mobility Testing Solution jetzt um das neue CANoe Test Package EV ergänzt. Damit steht den Anwendern erstmals eine Werkzeugkette für automatisierte Konformitäts- und Interoperabilitätstests von E-Fahrzeugen auf Basis von CANoe zur Verfügung.



Vector bietet ab sofort die Möglichkeit auf Basis der Testspezifikationen DIN 70122, ISO 15118 und

GB/T 34658 Konformitäts- und Interoperabilitätstests für E-Fahrzeuge durchzuführen. Die umfangreichen Testfälle laufen dabei automatisiert ab und sind mit CANoe Test Package EV überhaupt erst möglich. Der Testprozess ist leicht auszuführen und wird durch eine leistungsfähige Werkzeugkette unterstützt: Die Testfälle sind dank der mitgelieferten Source-Dateien über vTESTstudio transparent und sogar editierbar, während CANoe das Ansteuern der Testhardware sowie die automatisierte Testausführung übernimmt. Dieses Konzept erlaubt eine durchgängige Testumgebung mit maximalem Nutzen für Anwender bei minimalem Aufwand.



Die Testfälle des CANoe Test Package EV sind ein wichtiger Baustein der Vector E-Mobility Testing Solution und in allen Entwicklungsphasen einsetzbar: von der Softwareebene zusammen mit vVIRTUALtarget, über die Controller-Ebene mittels VT System bis zu kompletten E-Fahrzeugen mittels Testsystem mit integriertem Leistungsteil. Die umfassende Funktionalität dieser Werkzeuge bietet volle Flexibilität. Durch die Offenheit von CANoe kann beispielsweise von Drittanbietern bestehende Testhardware weiterverwendet werden. Somit entfallen zusätzliche Investitionen. Mit den Testfällen aus dem CANoe Test Package EV schöpfen Anwender aus dem E-Mobility-Bereich das Potential der Vector Testwerkzeuge voll aus und erhöhen gleichzeitig ihre Produktqualität nachhaltig.



Als nächster Schritt ist für Ladestationen die Markteinführung des CANoe Test Package EVSE geplant. Damit werden vergleichbare Testfälle, basierend auf derselben Werkzeugkette, verfügbar sein.



Mehr Informationen:

> www.vector.de/canoe_tp_ev

Über Vector



Vector ist der führende Hersteller von Software-Werkzeugen und -Komponenten für die Entwicklung elektronischer Systeme und deren Vernetzung mit verschiedensten Systemen von CAN bis Ethernet.

Seit 1988 ist Vector der Partner von Herstellern und Zulieferern der Automobilindustrie und verwandter Branchen. Vector Tools und Services verschaffen Ingenieuren den entscheidenden Vorteil, um ein anspruchsvolles und hochkomplexes Themenfeld so einfach und überschaubar wie nur möglich zu machen. Jeden Tag aufs Neue arbeiten Vector Mitarbeiter an den elektronischen Innovationen der Automobilindustrie. Weltweit setzen Kunden aus der Automobil-, Nutzfahrzeug-, Luftfahrt-, Transport- und Steuerungstechnik auf die Lösungen und Produkte der unabhängigen Vector Gruppe zur Entwicklung von Technologien für die Mobilität von Morgen.

Vector beschäftigt zurzeit über 3.000 Mitarbeiter und erzielte im Jahr 2019 einen Umsatz von 770 Millionen Euro. Neben dem Hauptsitz in Deutschland (Stuttgart) ist Vector in USA, Japan, Frankreich, Großbritannien, Italien, Österreich, Schweden, Rumänien, Südkorea, Indien, China und Brasilien mit Niederlassungen präsent.



