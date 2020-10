Neues Vector Schulungszentrum: effektive Qualifizierung dank optimaler Lernumgebung Stuttgart, 02.10.2020 – Am 5. Oktober eröffnet das neue Schulungszentrum der Vector Informatik in Stuttgart. Die Teilnehmer können sich auf ein vielseitiges Angebot an hochwertigen Präsenzschulungen in elf modernen Schulungsräumen mit hochwertiger Technikausstattung freuen. Die innovative Raumarchitektur ist nicht nur lernfördernd: sie unterstützt auch das ausgefeilte Hygienekonzept zum Schutz der Gesundheit von Teilnehmern und Trainern.



Das neue Schulungszentrum von Vector bietet genug Platz, um den aktuell steigenden Schulungsbedarf bei Trendthemen, wie Ethernet im Fahrzeug, AUTOSAR und Testing, optimal zu decken. Mit circa 70 verschiedenen Schulungen bietet die VectorAcademy ein breites Spektrum zur Qualifizierung für Vector Tools und Technologien an. Das Schulungsangebot deckt das gesamte Vector Produktportfolio ab und wird durch Grundlagenthemen zu Protokollen oder Standards abgerundet. Maximal 170 Gäste pro Tag können das neue Schulungszentrum nutzen.



Mit Ausbruch der Corona-Pandemie hatte Vector den Schulungsbetrieb komplett auf Remote-Schulungen umgestellt. Trotz positivem Feedback der Teilnehmer ist aber auch deutlich geworden, dass sich manche Inhalte in Präsenzschulungen effektiver vermitteln lassen. Zudem bestand bei vielen Kunden der Wunsch, die Vector Schulungsangebote wieder als Präsenzveranstaltung wahrnehmen zu können. Daher kommt die Eröffnung des neuen Schulungszentrums genau zur richtigen Zeit. Dank einem detaillierten Hygienekonzept können aktuell maximal 32 Gäste pro Tag die Räumlichkeiten nutzen. Dabei steht der Schutz der Teilnehmer und Trainer an erster Stelle.



Die Teilnehmer erwartet ein angenehmes Ambiente, neue didaktische Konzepte sowie eine top-moderne technische Ausstattung mit neuer Projektionstechnik, Computern und Vector Hardwareprodukten. Die Raumarchitektur bietet eine hervorragende Akustik – ohne Schnick-Schnack, ohne Störgeräusche und ohne Ablenkung, sodass sich die Teilnehmer voll und ganz auf das Training und seine Inhalte konzentrieren können. Diese lernfördernde Umgebung macht das jeweilige Schulungsthema greifbarer und besser erlebbar.



Als führendes IT-Unternehmen für die Elektronikentwicklung im Automobil und verwandter Branchen bietet Vector eine erstklassige Schulungsqualität mit einem sehr hohen Praxisanteil. Die Trainer der VectorAcademy sind selbst Ingenieure aus der Praxis mit solider didaktischer Zusatzausbildung. Sie vermitteln stets das aktuellste Wissen aus der Produktentwicklung und können mit ihrer technischen Expertise bestens auf den Bedarf der Teilnehmer eingehen.



Mehr Informationen unter: www.vector-academy.com Über Vector



Vector ist der führende Hersteller von Software-Werkzeugen und -Komponenten für die Entwicklung elektronischer Systeme und deren Vernetzung mit verschiedensten Systemen von CAN bis Ethernet.

Seit 1988 ist Vector der Partner von Herstellern und Zulieferern der Automobilindustrie und verwandter Branchen. Vector Tools und Services verschaffen Ingenieuren den entscheidenden Vorteil, um ein anspruchsvolles und hochkomplexes Themenfeld so einfach und überschaubar wie nur möglich zu machen. Jeden Tag aufs Neue arbeiten Vector Mitarbeiter an den elektronischen Innovationen der Automobilindustrie. Weltweit setzen Kunden aus der Automobil-, Nutzfahrzeug-, Luftfahrt-, Transport- und Steuerungstechnik auf die Lösungen und Produkte der unabhängigen Vector Gruppe zur Entwicklung von Technologien für die Mobilität von Morgen.

Vector beschäftigt zurzeit über 3.000 Mitarbeiter und erzielte im Jahr 2019 einen Umsatz von 770 Millionen Euro. Neben dem Hauptsitz in Deutschland (Stuttgart) ist Vector in USA, Japan, Frankreich, Großbritannien, Italien, Österreich, Schweden, Rumänien, Südkorea, Indien, China und Brasilien mit Niederlassungen präsent.



Diese und weitere Pressemitteilungen finden Sie auf unter www.vector.com/pressemitteilungen

Alle Pressekontakte weltweit finden Sie unter: www.vector.com/presse

Vector ist auch in sozialen Netzwerken aktiv: www.vector.com/connect Presse Informationen | Agentur | Impressum | Datenschutz | Haftungsausschluss



presseagentur.com - das Presseportal der Mexperts AG

©2020 by Mexperts AG