Vector und froglogic bieten Lösung für den Test von GUI-basierten Embedded-Systemen Stuttgart/Hamburg, 23.07.2020 – Vector, führender Hersteller von Software-Werkzeugen und -Komponenten für die Entwicklung elektronischer Systeme, und die auf Testautomatisierung grafischer Benutzeroberflächen spezialisierte froglogic GmbH haben gemeinsam eine Lösung für den Test von GUI-basierten Embedded-Systemen entwickelt. Ziel ist es, Entwicklungs- und Testingenieuren aus den unterschiedlichsten Branchen eine integrierte Toolchain zur Verfügung zu stellen. Dabei werden sowohl Softwarewerkzeuge aus dem klassischen GUI-Test als auch aus dem Steuergerätetest kombiniert. Eine vollumfängliche Qualitätssicherung in allen Entwicklungsstadien ist somit gewährleistet.



Ein häufiger Wunsch im Rahmen des Testens von verteilten Systemen ist das Miteinbeziehen des gesamten Systems, inklusive der grafischen Benutzeroberfläche (GUI). froglogic und Vector haben hierfür ihre Test-Domänen-Tools Squish für GUI-Tests sowie CANoe und vTESTstudio zum Test eingebetteter Systeme kombiniert, um eine effiziente Qualitätssicherung des Gesamtsystems zu ermöglichen.



Basierend auf den offenen Schnittstellen von Squish und der Unterstützung von C# in vTESTstudio und CANoe wurde ein Plug-in entwickelt, durch das die komplette Funktionalität von Squish direkt aus CANoe Tests zugänglich ist – inklusive bild- und propertybasierten Verifikationen, OCR sowie professioneller UI-Automatisierung.



Mit dem integrierten Ansatz von Vector und froglogic werden Benutzer in die Lage versetzt, vollintegrierte Ende-zu-Ende-Tests zu realisieren, bei denen GUI-Kontrollelemente stimuliert werden, bevor der resultierende Effekt an den Hardware-Schnittstellen verifiziert wird – und umgekehrt.



Für Interessierte stehen kostenfreie Demoversionen zur Verfügung: Squish von froglogic ist erhältlich unter sales@froglogic.com



CANoe und vTESTstudio von Vector gibt es unter sales@vector.com



Das gemeinsame Plugin von froglogic und Vector ist per Download abrufbar unter

https://download.froglogic.com/resources/Connection_Squish_and_vTESTstudio_CANoe.zip sowie https://download.vector.com/addons/Connection_Squish_and_vTESTstudio_CANoe.zip Mehr Informationen zu den Unternehmen finden Sie unter: www.vector.com und www.froglogic.com



Über froglogic



froglogic ist ein führender Hersteller im Bereich der Qualitätssicherung von Software und bietet State of the Art-Lösungen zur Messung und Verbesserung der Softwarequalität. froglogic bietet dazu hochmoderne Tool-Unterstützung zur GUI-Testautomatisierung, Analyse der Codeabdeckung sowie der Verwaltung von Testresultaten an um Kunden so die Steuerung des Qualitätssicherungsprozesses über die gesamte Lebensdauer der Anwendung hinweg zu ermöglichen.

Durch Produkte zur Transformation des DevOps-Prozesses, um Nutzer bei der Entwicklung von hochqualitativer Software zu unterstützen, wurde froglogic 2018 und 2019 im Gartner Magic Quadrant for Software Test Automation ausgezeichnet. Von der Hauptniederlassung in Hamburg sowie Niederlassungen in den USA und Polen aus arbeitet froglogic mit über 3500 Kunden in verschiedensten Industriebereichen zusammen. Weitere Informationen unter www.froglogic.com



http://www.froglogic.com/ Über Vector



Vector ist der führende Hersteller von Software-Werkzeugen und -Komponenten für die Entwicklung elektronischer Systeme und deren Vernetzung mit verschiedensten Systemen von CAN bis Ethernet.

Seit 1988 ist Vector der Partner von Herstellern und Zulieferern der Automobilindustrie und verwandter Branchen. Vector Tools und Services verschaffen Ingenieuren den entscheidenden Vorteil, um ein anspruchsvolles und hochkomplexes Themenfeld so einfach und überschaubar wie nur möglich zu machen. Jeden Tag aufs Neue arbeiten Vector Mitarbeiter an den elektronischen Innovationen der Automobilindustrie. Weltweit setzen Kunden aus der Automobil-, Nutzfahrzeug-, Luftfahrt-, Transport- und Steuerungstechnik auf die Lösungen und Produkte der unabhängigen Vector Gruppe zur Entwicklung von Technologien für die Mobilität von Morgen.

Vector beschäftigt zurzeit über 3.000 Mitarbeiter und erzielte im Jahr 2019 einen Umsatz von 770 Millionen Euro. Neben dem Hauptsitz in Deutschland (Stuttgart) ist Vector in USA, Japan, Frankreich, Großbritannien, Italien, Österreich, Schweden, Rumänien, Südkorea, Indien, China und Brasilien mit Niederlassungen präsent.



