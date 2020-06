Vector vereinfacht das Laden von E-Nutzfahrzeugen über Pantographen Stuttgart, 23. Juni 2020 – Vector ergänzt sein Steuergeräte-Portfolio um einen Controller zum Laden über Pantographen. Entwickler von elektrischen Nutzfahrzeugen, wie beispielsweise Bussen, profitieren damit von einer sofort verfügbaren Lösung zum schnellen und effizienten Laden mittels eines Stromabnehmers. Der generische Controller VC-EVCC-P unterstützt dabei sowohl auf dem Dach montierte Pantographen als auch das Laden nach dem OppCharge-Standard über invertierte Pantographen. Die Kommunikation mit einer bestehenden Ladeinfrastruktur ist problemlos möglich.



Der Vector Controller VC-EVCC-P (Electric Vehicle Communication Controller für Pantographen-Laden) ist ein generisches Ladesteuergerät für 24V-Bordnetze. Damit ist er für Nutzfahrzeuge aller Art einsetzbar. Das Steuergerät unterstützt das Laden über Scherenstromabnehmer, sogenannte Pantographen. Es ist bereits für den Serieneinsatz qualifiziert und kann direkt im Fahrzeug verbaut werden. Auch für Prototypen und Evaluierungszwecke eignet sich das neue Ladesteuergerät.



Neben der klassischen Bauweise, bei der ein Pantograph auf dem Fahrzeugdach montiert ist und von dort an die Ladesäule andockt, unterstützt der Vector Controller auch invertierte Pantographen. Bei dieser zunehmend eingesetzten Ausprägung befindet sich der Pantograph am Ladepunkt und baut von dort die Verbindung mit dem elektrischen Fahrzeug, beispielsweise einem Bus, auf. Die drahtlose Kommunikation mit der Ladeinfrastruktur, die für Ladevorgänge mit invertierten Pantographen nötig ist, erfolgt durch ein als Zubehör erhältliches CAN-WiFi-Gateway. Es ermöglicht WLAN-Kommunikation auf Basis des IEEE 802.11a/n im 5-GHz-Band. Die Funkzulassung erlaubt die Nutzung des CAN-WiFi-Gateway innerhalb der europäischen Mitgliedsstaaten.



Eine schnelle Anbindung an das Fahrzeug ist durch den ausgeführten CAN-Kanal mit dem standardisierten SAE-J1939-Protokoll für den Nutzfahrzeugmarkt gewährleistet. Hierbei werden die Diagnosebotschaften nach DM1, DM13 sowie das J1939-Netzwerk-Management unterstützt. Beim Einsatz von invertierten Pantographen erfolgt die Ladekommunikation entsprechend dem OppCharge-V1.3.0-Protokoll. Mit dem für die zweite Jahreshälfte 2020 geplanten Release unterstützt das VC-EVCC-P auch Ladevorgänge über einen auf dem Fahrzeugdach montierten Pantographen entsprechend dem DIN-70121/ISO-15118-2-Protokoll. Das Ladesteuergerät VC-EVCC-P ist nach den Normen der Automobil- und Nutzfahrzeugindustrie entwickelt. Es entspricht den Schutzarten IP6K6K, IP6K7 und IP6K9K. Die Schutzart des nach Industriestandards gefertigten CAN-WiFi-Gateway ist IP65.



Durch das wachsende Bewusstsein um Schadstoffbelastungen in Städten setzen vor allem öffentliche Verkehrsunternehmen zunehmend auf Elektrobusse. Gerade hierfür eignet sich die Ladetechnologie mit Pantographen. Denn sie ermöglicht schnelles Laden in häufigeren, kürzeren Ladeslots. Speziell für Nutzfahrzeuge ist diese Anforderung wichtig: Die Fahrzeuge sollen möglichst ganztägig im Einsatz gehalten werden, ohne ihre Verfügbarkeit einzugrenzen.



Die Vector Controller sind universell einsetzbare Steuergeräte mit dem Fokus auf Datenkommunikation. Durch den Einsatz von Standardtechnologien sind sie prädestiniert für die schnelle Entwicklung von Funktionsmustern sowie den Serieneinsatz. Alle Seriensteuergeräte sind für den Fahrzeugeinsatz qualifiziert. Die Vector Steuergeräte sind auch in höheren Stückzahlen für Testflotten und Kleinserien erhältlich. Zusammen mit der AUTOSAR-Basissoftware MICROSAR bietet Vector damit ein Komplettpaket mit voller Funktionalität an.



Mehr Informationen unter: www.vector.com/vc-evcc-p Über die Vector Gruppe



Vector ist der führende Hersteller von Software-Werkzeugen und -Komponenten für die Entwicklung elektronischer Systeme und deren Vernetzung mit verschiedensten Systemen von CAN bis Ethernet.

Seit 1988 ist Vector der Partner von Herstellern und Zulieferern der Automobilindustrie und verwandter Branchen. Vector Tools und Services verschaffen Ingenieuren den entscheidenden Vorteil, um ein anspruchsvolles und hochkomplexes Themenfeld so einfach und überschaubar wie nur möglich zu machen. Jeden Tag aufs Neue arbeiten Vector Mitarbeiter an den elektronischen Innovationen der Automobilindustrie. Weltweit setzen Kunden aus der Automobil-, Nutzfahrzeug-, Luftfahrt-, Transport- und Steuerungstechnik auf die Lösungen und Produkte der unabhängigen Vector Gruppe zur Entwicklung von Technologien für die Mobilität von Morgen.

Vector beschäftigt zurzeit über 3.000 Mitarbeiter und erzielte im Jahr 2019 einen Umsatz von 770 Millionen Euro. Neben dem Hauptsitz in Deutschland (Stuttgart) ist Vector in USA, Japan, Frankreich, Großbritannien, Italien, Österreich, Schweden, Rumänien, Südkorea, Indien, China und Brasilien mit Niederlassungen präsent.



Diese und weitere Pressemitteilungen finden Sie auf unserer Internetseite: www.vector.com/press

Alle Pressekontakte weltweit finden Sie unter: www.vector.com/presse

Vector ist auch in sozialen Netzwerken aktiv: www.vector.com/connect



Presse Informationen | Agentur | Impressum | Datenschutz | Haftungsausschluss



presseagentur.com - das Presseportal der Mexperts AG

©2020 by Mexperts AG Diese Website verwendet Cookies. Sie stimmen der Verwendung von Cookies zu, wenn Sie diese Website weiter nutzen. Datenschutzerklärung lesen