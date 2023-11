TASKING, Andes und MachineWare kooperieren für die schnelle Entwicklung von RISC-V ASIL-konformen Automotive-Chips Unterstützung von SoC-Entwicklern im Bereich der Firmware- und MCAL-Entwicklung München, 6. November 2023 – Die Verifikations- und Debugging-Tools von TASKING auf Systemebene unterstützen jetzt die nach ISO 26262-zertifizierte RISC-V-Prozessor-IPs von Andes und die zugehörigen MachineWare Virtual Models. Dank dieser Zusammenarbeit stehen SoC-Entwicklern ab sofort RISC-V IPs und die passenden Tools für die früher Firmware- und MCAL-Entwicklung (Microcontroller Abstraction Layer) direkt zur Verfügung.



TASKING beliefert die globale Automobilindustrie seit mehr als 30 Jahren mit Softwareentwicklungs-Tools, die für funktionale Sicherheit und Cybersecurity zertifiziert sind. Das im Rahmen der Zusammenarbeit veröffentlichte Toolset bietet Möglichkeiten für Multi-Core-, Multi-Hart-, Verifikations-, Debugging-, Performance Tuning-, Timing- und Coverage-Analysen. Das Toolset kann gemeinsam mit den RISC-V Entwicklungsboards von Andes und den hochleistungsfähigen virtuellen Prototyping-Lösungen von MachineWare genutzt werden. Darüber hinaus werden die innovativen TASKING iSYSTEM Debug-Adapter die Andes RISC-V Prozessoren unterstützen, um die Verbindung mit dem Toolset zu ermöglichen.



Andes Technology, ein führender Anbieter von hocheffizienten 32-/64-Bit-RISC-V-Prozessorkernen mit geringer Stromaufnahme, stellte 2022 mit dem N25F-SE die erste vollständig ISO 26262-konforme RISC-V-Prozessor-IP mit ASIL-B-Zertifizierung vor. Andes plant außerdem, im vierten Quartal 2023 den ASIL-B-zertifizierten D25F-SE mit RISC-V P-Extension (SIMD/DSP) ISA-Draft vorzustellen, der die effiziente Verarbeitung mehrerer Daten in einem einzigen Befehl ermöglicht. Darüber hinaus arbeitet Andes an der Bereitstellung von ASIL-D-zertifizierten Cores auf der Grundlage seiner beliebten CPU-IPs. Ziel der neuen Partnerschaft ist es, umfassende Unterstützung für die Entwicklung von Lösungen für funktionale Sicherheit zu bieten, insbesondere im Bereich der Firmware- und MCAL-Entwicklung. Diese Ressourcen werden anschließend von deren Kunden innerhalb der Automobil-Lieferkette genutzt.



Die ultraschnellen virtuellen Prototypen von MachineWare erleichtern die Simulation komplexer Hardware- und Software-Systeme für die Software-Analyse, -Verifikation und -Entwicklung sowie für die Architektur-Exploration. Mit SIM-V bietet MachineWare einen Hochgeschwindigkeits-RISC-V-Simulator, der in eine Full-System-Simulation integriert werden kann, oder eine Virtual Platform (VP) zur Simulation ganzer SoCs oder ECUs. Neben der Verfügbarkeit noch vor dem Silizium bieten VPs viele Vorteile gegenüber physischen Prototypen, da sie eine tiefe, nicht-intrusive Introspektion ermöglichen und vor Ort oder in der Cloud höchst skalierbar sind.



Die Kombination der Produkte der drei Unternehmen erlaubt es den Entwicklern, nahtlos zwischen virtuellen und physischen SoCs zu wechseln und dabei dieselben Tools und Automatisierungsskripte anzuwenden, ohne dass der Prozess des Anwenders geändert werden muss. So können Softwareentwickler mit der Entwicklung beginnen, bevor die Halbleiter verfügbar sind, und potenzielle Fehler und Sicherheitsprobleme frühzeitig erkennen und beheben.Das verkürzt die Markteinführungszeit.



Gerard Vink, verantwortlich für RISC-V bei TASKING, ist begeistert von der Zusammenarbeit der drei Unternehmen: „Diese Partnerschaft liefert eine integrierte Lösung, die erforderlich ist, um die Einführung von RISC-V-basierten SoCs im Automobilbereich voranzutreiben. Die zertifizierte IPs und die Tools reduzieren den Aufwand aller Beteiligten in der Lieferkette, um die Anforderungen an funktionale Sicherheit und Cybersicherheit zu erfüllen, und ermöglichen es ihnen, sich auf Innovation und Produktdifferenzierung zu konzentrieren.“



„Die ISO 26262-zertifizierte RISC-V-IP von Andes bietet eine beispiellos hohe Flexibilität und Effizienz in der Chipentwicklung“, sagt Samuel Chiang, stellvertretender Marketingdirektor von Andes. „Gemeinsam mit TASKING und MachineWare ermöglichen wir Kunden in der Automobilindustrie, ihre Entwicklungsprozesse zu beschleunigen und die Anforderungen hinsichtlich funktionaler Sicherheit und Cybersecurity umfassend zu erfüllen.“



„Unser ultraschneller funktionaler RISC-V-Simulator SIM-V ermöglicht es Entwicklern, komplexe Hardware- und Software-Systeme zu simulieren, lange bevor physische Prototypen verfügbar sind. Das beschleunigt den Entwicklungsprozess und reduziert kostenintensive Fehler“, sagt Lukas Jünger, Mitbegründer von MachineWare. „Wir sind stolz darauf, mit TASKING und Andes zusammenzuarbeiten, um unseren Kunden die Tools anzubieten, die sie für die Entwicklung von SoCs für die Automobilindustrie benötigen.“



Weitere Informationen über die Partnerschaft und die drei Unternehmen unter www.tasking.com, www.andestech.com und www.machineware.de.



Über Andes Technology



Als Gründungsmitglied von RISC-V International ist Andes ( TWSE: 6533 ; SIN: US03420C2089 ; ISIN: US03420C1099 ) ein führender Anbieter von hochleistungsfähigen und stromsparenden 32-/64-Bit-Embedded-Prozessor-IP-Lösungen und die treibende Kraft bei der Verbreitung von RISC-V. Die fünfte Generation der AndeStar™-Architektur von Andes basiert auf RISC-V. Die V5-RISC-V-CPU-Familien umfasst winzige 32-Bit-Cores bis hin zu fortschrittlichen 64-Bit-Cores mit DSP-, FPU-, Vektor-, Linux-, Superskalar- und/oder Multicore-Funktionen. Ende 2022 hat das kumulative Volumen von Andes-Embedded™-SoCs die 12-Milliarden-Marke übersprungen. Weitere Informationen unter https://www.andestech.com. Andes auf Social Media: LinkedIn , Twitter/X , Bilibili und YouTube



Über MachineWare



MachineWare wurde 2022 in Aachen gegründet und hat sich als eines der ersten Unternehmen auf die Entwicklung von Hochleistungssimulatoren für komplette elektronische Systeme spezialisiert hat, die gemeinhin als virtuelle Plattformen (VPs) bezeichnet werden. Diese hochmodernen VPs sind so konzipiert, dass sie unveränderte Zielsoftware ausführen, und dienen als unentbehrliche Tools für die Entwicklung, Verifikation und Architektur-Exploration.



SIM-V, eines der Hauptprodukte von MachineWare, ist eine vielseitige und schnelle Lösung speziell für die Virtualisierung von RISC-V-Systemen. Mit SIM-V können Anwender Softwaredefekte wie Bugs und Schwachstellen identifizieren, lange bevor physische Prototypen verfügbar sind – das beschleunigt ihren RISC-V-Softwareentwicklungsprozess, so dass sie ihre Zeitpläne einhalten oder sogar verkürzen können.



Die Produkte und Services von MachineWare vereinfachen die Hardware-/Software-Integration, indem sie ein einheitliches Toolset für Hardware- und Software-Entwickler schon zu Beginn des System-Design-Zyklus bereitstellen. Dieser Ansatz ermöglicht einen reibungsloseren Entwicklungsprozess und herausragende Endprodukte.



Weitere Informationen unter https://www.machineware.de. Über TASKING



TASKING ist ein führender Anbieter von Entwicklungstools mit Hauptsitz in München, Deutschland und bietet leistungsstarke, qualitativ hochwertige und sicherheitsorientierte Embedded-Software-Entwicklungstools für Multi-Core-Architekturen.



Die Entwicklungstools von TASKING werden von Automobilherstellern und -zulieferern sowie in angrenzenden Märkten auf der ganzen Welt eingesetzt, um leistungsstarke Anwendungen in sicherheitskritischen Bereichen zu realisieren.



Die TASKING Embedded Software Development Lösungen bieten ein branchenführendes Ökosystem für Ihren gesamten Softwareentwicklungsprozess. Jeder TASKING-Compiler ist für eine bestimmte Architektur konzipiert und erfüllt die spezifischen Anforderungen Ihrer Branche, einschließlich Automotive, Industrie, Telekommunikation und Datacom.



Als anerkannter Marktführer für qualitativ hochwertige, funktions- und sicherheitskonforme Embedded-Software-Entwicklungstools ermöglicht Ihnen TASKING die Erstellung von Software-Code mit klassenbester Größe und Leistung mit Compilern, Debuggern und RTOS-Unterstützung für branchenführende Mikroprozessoren und Mikrocontroller.



Seit Februar 2021 ist TASKING mehrheitlich im Besitz des Finanzinvestors FSN Capital, der die Gruppe nach einer erfolgreichen Ausgliederung auf einen langfristigen Wachstumskurs gebracht hat. Für weitere Informationen besuchen Sie www.tasking.com



