TASKING stellt Compiler-Toolset für RISC-V in sicherheitsrelevanten Automotive-Anwendungen vor Das neue VX-Toolset for RISC-V erfüllt die Vorgaben von ISO 26262 und ISO/SAE 21434. München, 9. April 2024 – TASKING stellt das neue Compiler-Toolset VX-Toolset for RISC-V vor. Der erste ISO 26262 und ISO/SAE 21434 konforme Compiler der Industrie erleichtert die Entwicklung von Automotive-Embedded-Software, und erfüllt die strengen Anforderungen an funktionale Sicherheit und Cybersecurity.



In der Automobilindustrie hat der Einsatz von Halbleitertechnologie stetig zugenommen. Als Reaktion auf die wachsende Nachfrage nach Resilienz innerhalb des Halbleiter-Ökosystems wendet sich die Branche zunehmend offenen Standards wie RISC-V zu. Damit einher geht die Notwendigkeit zertifizierter Compiler-Toolsets für RISC-V, die strenge Standards wie ISO 26262 für funktionale Sicherheit und ISO/SAE 21434 für Cybersecurity einhalten. Das TASKING VX-Toolset for RISC-V ist der erste Compiler, der diese strengen Kriterien erfüllt. Ergänzt durch die preisgekrönten BlueBox Analyse-, Verifikations- und Debug-Tools von TASKING auf Systemebene bietet dieses Toolset die wesentlichen Funktionen, die für den Aufbau des automobilen Software-Stacks für RISC-V erforderlich sind.



„Automobil-OEMs und Halbleiter-Entwickler erforschen neue Optionen wie RISC-V für sichere und energie- und leistungsoptimierte SoCs“, sagt John Koeter, Senior Vice President of Product Management and Strategy for IP bei Synopsys. „Das neue VX-Toolset for RISC-V von TASKING bereichert das Ökosystem für die Programmierung von Synopsys ARC-V™ Functional Safety Processor IP für sicherheitskritische Automobilanwendungen. Das VX-Toolset for RISC-V und die Debugging-Tools von TASKING, die in die Virtual-Prototyping-Lösungen von Synopsys integriert sind, ermöglichen es unseren gemeinsamen Kunden, ihre Markteinführungszeit zu verkürzen und die Softwarequalität im Fahrzeug zu erhöhen.“



„RISC-V nimmt im Automotive-Bereich eine immer wichtigere Rolle ein“, erklärt Christoph Herzog, CTO bei TASKING. „Wir freuen uns, SoC-Entwicklerteams und Automotive Software-Entwicklern nun die Tools an die Hand geben zu können, die sie für die Entwicklung sicherheitsrelevanter Systeme auf Basis von RISC-V benötigen.“



Verfügbarkeit



Das VX-Toolset for RISC-V ist ab sofort für einen ausgewählten Kundenkreis freigegeben. TASKING demonstriert das Compiler-Toolset vom 9. bis 11. April 2024 auf der embedded world am Stand 255 in Halle 4. Über TASKING



TASKING ist ein führender Anbieter von Entwicklungstools mit Hauptsitz in München, Deutschland und bietet leistungsstarke, qualitativ hochwertige und sicherheitsorientierte Embedded-Software-Entwicklungstools für Multi-Core-Architekturen.



Die Entwicklungstools von TASKING werden von Automobilherstellern und -zulieferern sowie in angrenzenden Märkten auf der ganzen Welt eingesetzt, um leistungsstarke Anwendungen in sicherheitskritischen Bereichen zu realisieren.



Die TASKING Embedded Software Development Lösungen bieten ein branchenführendes Ökosystem für Ihren gesamten Softwareentwicklungsprozess. Jeder TASKING-Compiler ist für eine bestimmte Architektur konzipiert und erfüllt die spezifischen Anforderungen Ihrer Branche, einschließlich Automotive, Industrie, Telekommunikation und Datacom.



Als anerkannter Marktführer für qualitativ hochwertige, funktions- und sicherheitskonforme Embedded-Software-Entwicklungstools ermöglicht Ihnen TASKING die Erstellung von Software-Code mit klassenbester Größe und Leistung mit Compilern, Debuggern und RTOS-Unterstützung für branchenführende Mikroprozessoren und Mikrocontroller.



Seit Februar 2021 ist TASKING mehrheitlich im Besitz des Finanzinvestors FSN Capital, der die Gruppe nach einer erfolgreichen Ausgliederung auf einen langfristigen Wachstumskurs gebracht hat. Für weitere Informationen besuchen Sie www.tasking.com oder folgen Sie uns auf https://www.linkedin.com/company/tasking-inc. Presse Informationen | Agentur | Impressum | Datenschutz | Haftungsausschluss



presseagentur.com - das Presseportal der Mexperts AG

©2024 by Mexperts AG