TASKING präsentiert SmartCode und die iC7mini BlueBox für die Automotive Software-Entwicklung Ein neuer BlueBox-Hardware-Debugger und eine neue Version der TC4x-Entwicklungsumgebung bilden eine komplette Systemlösung für die effiziente Entwicklung sicherheitsrelevanter Infineon TC4x-Anwendungen im Fahrzeug. München, 29. November 2023 – TASKING präsentiert den neuen Hardware-Debugger iC7mini und die neueste Version der Entwicklungsumgebung SmartCode v10.2r1 für die Infineon TriCore™ AURIX™ TC4x-Familie. Die beiden Tools bieten Software-Entwicklern eine vollständige Systemlösung für die Entwicklung von Sicherheitsanwendungen für die Automobilindustrie.



Der Bedarf an sicheren und zuverlässigen Mobilitätslösungen nimmt weiter zu, da die Verbraucher immer mehr auf fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme (ADAS) wie Spurhalteassistenten und Totwinkel-Erkennung angewiesen sind. Diese Anwendungen erfordern neue Technologien wie die Multicore-Mikrocontroller der AURIX TC4x-Familie von Infineon. Entwickler benötigen vielseitige und einfach zu bedienende Entwicklungsumgebungen und leistungsstarke Hardware-Debugger, die die Entwicklung dieser modernen Sicherheitsanwendungen unterstützen.



Der iC7mini ist die neueste Generation der bewährten BlueBox Hardware-Debugger. Der iC7mini bringt schnellere Reaktionszeiten und eine verbesserte Leistung für die Software-Entwicklung und ermöglicht eine reibungslosere GUI- und API-Erfahrung. Die neue und verbesserte ECU-Schnittstelle stellt sicher, dass die Signalintegrität auch in den anspruchsvollsten Umgebungen erhalten bleibt. Weitere Verbesserungen ermöglichen doppelt so schnelle Tests im Bereich Continuous Integration, und die Fähigkeit, in einer globalen Entwicklungsumgebung mit Remote-Debug-Farmen zu arbeiten, wurde erheblich verbessert.



SmartCode v10.2r1, die neueste Version der integrierten Entwicklungsumgebung für die AURIX TC4x-Familie, unterstützt nun alle Architekturen und Mikroprozessor-Kerne, die in den TC4x integriert sind. SmartCode basiert auf der Eclipse IDE und kann sowohl mit Windows- als auch mit Linux-Hosts verwendet werden. Für die Tool-Qualifizierung ist ein Safety & Security Manual für TriCore und die Parallel Processing Unit enthalten. Die Entwicklungsumgebung erfüllt die branchenführenden Standards, darunter ISO/IEC 9899:1999(E), ISO/IEC 14882:2011, MISRA C, CERT C, TriCore EABI v3.1, Synopsis ARC EV7xFS EABI, ANSI/IEEE-754 und ELF/DWARF.



SmartCode ermöglicht die Verbindung mit dem Hardware-Target über den iC7mini, und die Fähigkeit zum Debuggen von „TriCore-Cores“ über den Infineon miniWiggler ist ebenfalls enthalten. SmartCode enthält jetzt ein Eclipse-Plug-in, das den Zugriff auf die leistungsstarke und vielseitige winIDEA-IDE ermöglicht.



Verfügbarkeit



TASKING SmartCode und die iC7mini BlueBox sind ab sofort einzeln oder in Bundles verfügbar. Weitere Informationen unter www.tasking.com/products.



Webinar



Für Interessierte veranstaltet TASKING am 7. Dezember um 13 Uhr und um 18:30 Uhr (MEZ) ein Webinar zur Produktveröffentlichung, in denen TASKING SmartCode und der iC7mini BlueBox Debugger vorgestellt werden. Detaillierte Informationen zur Anmeldung finden Sie unter www.tasking.com/events. Über TASKING



TASKING ist ein führender Anbieter von Entwicklungstools mit Hauptsitz in München, Deutschland und bietet leistungsstarke, qualitativ hochwertige und sicherheitsorientierte Embedded-Software-Entwicklungstools für Multi-Core-Architekturen.



Die Entwicklungstools von TASKING werden von Automobilherstellern und -zulieferern sowie in angrenzenden Märkten auf der ganzen Welt eingesetzt, um leistungsstarke Anwendungen in sicherheitskritischen Bereichen zu realisieren.



Die TASKING Embedded Software Development Lösungen bieten ein branchenführendes Ökosystem für Ihren gesamten Softwareentwicklungsprozess. Jeder TASKING-Compiler ist für eine bestimmte Architektur konzipiert und erfüllt die spezifischen Anforderungen Ihrer Branche, einschließlich Automotive, Industrie, Telekommunikation und Datacom.



Als anerkannter Marktführer für qualitativ hochwertige, funktions- und sicherheitskonforme Embedded-Software-Entwicklungstools ermöglicht Ihnen TASKING die Erstellung von Software-Code mit klassenbester Größe und Leistung mit Compilern, Debuggern und RTOS-Unterstützung für branchenführende Mikroprozessoren und Mikrocontroller.



Seit Februar 2021 ist TASKING mehrheitlich im Besitz des Finanzinvestors FSN Capital, der die Gruppe nach einer erfolgreichen Ausgliederung auf einen langfristigen Wachstumskurs gebracht hat. Für weitere Informationen besuchen Sie www.tasking.com oder folgen Sie uns auf https://www.linkedin.com/company/tasking-inc. Presse Informationen | Agentur | Impressum | Datenschutz | Haftungsausschluss



presseagentur.com - das Presseportal der Mexperts AG

©2023 by Mexperts AG