TASKING stellt neue Version des VX-Toolset for Arm vor Durch die Kombination mit dem BlueBox Debugger der nächsten Generation iC7mini entstehen neue Debugging-Möglichkeiten. München, 25. Januar 2024 – TASKING stellt die neue Version v7.0r1 der Compiler-Toolchain VX-Toolset for Arm vor, der vollständig integrierten Lösung für die Embedded-Software-Entwicklung. Die Entwicklungsplattform erlaubt es Software-Entwicklern, die Vorteile der beliebten Arm-Architektur zu nutzten, die in vielen Automobilsystemen wie Airbags, Karosserieelektronik und Messgeräten eingesetzt wird.



Die neueste Version v7.0 Compiler-Toolchain VX-Toolset for Arm unterstützt auch die S32Z und S32E Echtzeitprozessoren von NXP® Semiconductor mit Arm® Cortex®-R52-Architektur. Zusammen mit den BlueBox Debuggern wird TASKING dadurch zum One-Stop-Shop für Entwickler von Anwendungen, die auf den NXP S32Z/S32E Echtzeitprozessoren basieren.



Daneben bietet die neue Generation des VX-Toolset for Arm erhebliche Leistungssteigerungen bei der Multicore-Software-Entwicklung mit Arm-basierten Mikrocontrollern unterschiedlicher Hersteller, wie den neuen Multicore-Produkten Infineon TRAVEO® T2G. Das Toolset umfasst einen leistungsstarken Eclipse-basierten C/C++-Compiler, Assembler und Linker, sowie zahlreiche integrierte Bibliotheken, mit denen Embedded-Software-Entwickler schnellen und kompakten Code generieren können. Der Compiler ist sicherheitszertifiziert, unter anderem entsprechend der ISO 26262 bis ASIL D. Die neue Version der Toolchain unterstützt auch den neuesten ISO/IEC 9899:2018 (C17) Standard.



„Mit der neuen Generation des VX-Toolset for Arm geben wir Entwicklern in der Automobilindustrie die Tools an die Hand, die sie für die Entwicklung anspruchsvoller Anwendungen mit Arm-Mikrocontrollern benötigen“, sagt Joachim Hampp, Product Architect bei TASKING. „Mit unserem Fokus auf Safety und Security zeigen wir unser Engagement für hochqualitative Lösungen, die den strengen Anforderungen der Branche gerecht werden.“



Für das Debugging und Tracing komplexer Automotive-Anwendungen erlaubt das VX-Toolset for Arm die Verbindung mit dem Hardware-Target über BlueBox Debugger, wie den kürzlich vorgestellten iC7mini. Ein Eclipse-Plug-in ermöglicht den Zugriff auf die leistungsstarke und vielseitige winIDEA-IDE.



Verfügbarkeit



Bereits im November des vergangenen Jahres hatte TASKING auf den NXP Tech Days in Detroit eine Preview der neuen Version vorgestellt. Nun ist das TASKING VX-Toolset for Arm v7.0r1 für alle Kunden verfügbar. Weitere Informationen unter http://www.tasking.com/products/arm.



Webinar



Für Interessierte veranstaltet TASKING am 1. Februar um 13:30 Uhr (MEZ) ein Webinar zur Produktveröffentlichung, in denen das TASKING VX-Toolset for Arm v7.0r1 vorgestellt wird. Detaillierte Informationen zur Anmeldung finden Sie unter www.tasking.com/events. Über TASKING



TASKING ist ein führender Anbieter von Entwicklungstools mit Hauptsitz in München, Deutschland und bietet leistungsstarke, qualitativ hochwertige und sicherheitsorientierte Embedded-Software-Entwicklungstools für Multi-Core-Architekturen.



Die Entwicklungstools von TASKING werden von Automobilherstellern und -zulieferern sowie in angrenzenden Märkten auf der ganzen Welt eingesetzt, um leistungsstarke Anwendungen in sicherheitskritischen Bereichen zu realisieren.



Die TASKING Embedded Software Development Lösungen bieten ein branchenführendes Ökosystem für Ihren gesamten Softwareentwicklungsprozess. Jeder TASKING-Compiler ist für eine bestimmte Architektur konzipiert und erfüllt die spezifischen Anforderungen Ihrer Branche, einschließlich Automotive, Industrie, Telekommunikation und Datacom.



Als anerkannter Marktführer für qualitativ hochwertige, funktions- und sicherheitskonforme Embedded-Software-Entwicklungstools ermöglicht Ihnen TASKING die Erstellung von Software-Code mit klassenbester Größe und Leistung mit Compilern, Debuggern und RTOS-Unterstützung für branchenführende Mikroprozessoren und Mikrocontroller.



Seit Februar 2021 ist TASKING mehrheitlich im Besitz des Finanzinvestors FSN Capital, der die Gruppe nach einer erfolgreichen Ausgliederung auf einen langfristigen Wachstumskurs gebracht hat. Für weitere Informationen besuchen Sie www.tasking.com oder folgen Sie uns auf https://www.linkedin.com/company/tasking-inc. Presse Informationen | Agentur | Impressum | Datenschutz | Haftungsausschluss



presseagentur.com - das Presseportal der Mexperts AG

©2024 by Mexperts AG