TASKING auf der embedded world 2024 Die Experten des Unternehmens stellen in Halle 4, Stand 255, Tools für die Automotive Software-Entwicklung vor. München, 12. März 2024 – Auf der embedded world 2024 vom 9. bis 11. April 2024 in Nürnberg wird TASKING seine neuesten Tools für die Entwicklung von leistungsfähiger und sicherer Embedded Automotive Software präsentieren. Am Stand 255 in Halle 4 präsentiert TASKING seine breite Palette an Tools, die den gesamten Software-Entwicklungsprozess abdecken, bekannt als „Compile, Debug, Analyze“.



Einer der Grundpfeiler des Erfolgs von TASKING ist der Fokus auf sicherheitsrelevante Entwicklung. Die zertifizierten Tools des Unternehmens, die sich an den Standards ISO 26262 und ISO 21434 orientieren, versetzen Entwickler in die Lage, ihre Softwareentwicklung zu beschleunigen und gleichzeitig die Konformität zu wahren. Ein aktueller Branchentrend ist die Test-Automatisierung und wie der Einsatz von CI-Umgebungen und Test-Automatisierungs-Farmen die Effizienz des Entwicklungsprozesses drastisch verbessern kann. Die Experten von TASKING werden zeigen, wie der iC7mini und andere Versionen der BlueBox dies in die Tat umsetzen können.



TASKING wird vier Demos am Stand haben: Workstation 1 zeigt ein vom TASKING-Partner Neutron Controls entworfenes Batterie-Management-System, das auf einem AURIX™ TC4x-Mikrocontroller von Infineon Technologies basiert. Die Demo wird die neueste Version des SmartCode Integrated Development Environment Toolset und den BlueBox Hardware-Debugger iC7mini in den Mittelpunkt stellen.



Workstation 2 zeigt eine einfache Anwendung, die auf dem NXP S32Z270A läuft und mit dem kürzlich veröffentlichten VX-Toolset für ARMv7.0 erstellt wurde. Dieses Toolset bietet Unterstützung für die Echtzeitprozessoren S32Z und S32E von NXP® Semiconductor mit Arm® Cortex®-R52-Architektur.



Workstation 3 unterstreicht die RISC-V-Unterstützung der Tools von TASKING. Die RISC-V Tools ermöglichen die Kompilierung, Verifizierung, das Debugging, die Leistungsabstimmung, die Timing-Analyse und die Abdeckungsanalyse für Software, die auf Multi-Core, Multi-Hart-SoCs läuft. Die Tools werden anhand der ISO 26262-zertifizierten RISC-V-Prozessor-IPs von Andes und der zugehörigen MachineWare Virtual Models demonstriert. Diese Demo wird auch auf den kommenden Andes RISC V Conferences in Taiwan, China und Japan zu sehen sein.



An der Workstation 4 schließlich wird TASKING gemeinsam mit Vector ARTI-basiertes AUTOSAR Profiling mit Vector MICROSAR Classic auf einem TC399XE Eval Board sowie einem virtuellen ECU unter Verwendung eines Synopsys TC39x VDK demonstrieren. winIDEA ermöglicht die Durchführung von trace-basierten Timing-Tests sowohl auf realen als auch auf virtuellen Targets ohne Änderungen an der Testumgebung, wie z.B. Testskripte oder Tools von Drittanbietern. Zusätzlich zu den Demos wird TASKING auf der embedded world Conference zwei technische Vorträge halten. Am 10. April um 16 Uhr spricht Gerard Vink, Industry Specialist bei TASKING, unter dem Titel „Power and Energy Dissipation Aware Compiler Optimizations” darüber, wie sich das Design und die Implementierung von Software auf den Energieverbrauch von Embedded-Systemen auswirkt. Am selben Tag um 17 Uhr widmet sich Markus Krahl dem Thema „An Industrial Case Study on Formal Verification of Embedded C-Code Using Open-Source Tools“. In seinem Vortrag untersucht er die Eignung von Tools für formale Methoden zur Verbesserung der Gesamtqualität von Embedded C-Code, insbesondere im Hinblick auf Sicherheits- und Schutzfunktionen.



TASKING ist ein führender Anbieter von Entwicklungstools mit Hauptsitz in München, Deutschland und bietet leistungsstarke, qualitativ hochwertige und sicherheitsorientierte Embedded-Software-Entwicklungstools für Multi-Core-Architekturen.



Die Entwicklungstools von TASKING werden von Automobilherstellern und -zulieferern sowie in angrenzenden Märkten auf der ganzen Welt eingesetzt, um leistungsstarke Anwendungen in sicherheitskritischen Bereichen zu realisieren.



Die TASKING Embedded Software Development Lösungen bieten ein branchenführendes Ökosystem für Ihren gesamten Softwareentwicklungsprozess. Jeder TASKING-Compiler ist für eine bestimmte Architektur konzipiert und erfüllt die spezifischen Anforderungen Ihrer Branche, einschließlich Automotive, Industrie, Telekommunikation und Datacom.



Als anerkannter Marktführer für qualitativ hochwertige, funktions- und sicherheitskonforme Embedded-Software-Entwicklungstools ermöglicht Ihnen TASKING die Erstellung von Software-Code mit klassenbester Größe und Leistung mit Compilern, Debuggern und RTOS-Unterstützung für branchenführende Mikroprozessoren und Mikrocontroller.



Seit Februar 2021 ist TASKING mehrheitlich im Besitz des Finanzinvestors FSN Capital, der die Gruppe nach einer erfolgreichen Ausgliederung auf einen langfristigen Wachstumskurs gebracht hat. Für weitere Informationen besuchen Sie www.tasking.com oder folgen Sie uns auf https://www.linkedin.com/company/tasking-inc.



