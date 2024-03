TASKING vervollständigt die neueste Generation der BlueBox Debugger Der iC7pro und der iC7max ergänzen die Produktreihe um Trace-Funktionen und das Debuggen mehrerer SoCs gleichzeitig. München, 26. März 2024 – TASKING stellt die Hardware-Debugger iC7pro und iC7max vor. Zusammen mit dem iC7mini, den das Unternehmen im Herbst des vergangenen Jahres auf den Markt gebracht hat, bilden die Produkte die neueste Generation der bewährten BlueBox Debugger. Sie bieten schnellere Reaktionszeiten und eine verbesserte Leistung für die Software-Entwicklung und ermöglichen ein reibungsloseres GUI- und API-Erlebnis.



Die Compiler Toolchains von TASKING – SmartCode für die Infineon TriCore™ AURIX™ TC4x-Familie und das VX-Toolset for Arm v7.0 unter anderem für die S32Z und S32E Echtzeitprozessoren von NXP® Semiconductor – ermöglichen die Anbindung an das Hardware-Target über den iC7mini, iC7pro und iC7max. Sowohl SmartCode als auch das VX-Toolset for Arm enthalten jetzt ein Eclipse-Plugin, das den Zugriff auf die leistungsfähige und vielseitige winIDEA IDE ermöglicht. Auch eine in Kürze vorgestellte Compiler Toolchain für RISC-V wird die Anbindung an das Hardware-Target über die neuen Debugger ermöglichen.



Wie schon beim iC7mini sorgt auch beim iC7pro und iC7max die neue und verbesserte Steuergeräte-Schnittstelle dafür, dass die Signalintegrität auch in den anspruchsvollsten Umgebungen erhalten bleibt. Weitere Verbesserungen ermöglichen doppelt so schnelle Continuous Integration-Tests. Außerdem wurde die Fähigkeit, in einer globalen Entwicklungsumgebung mit Remote-Debug-Farmen zu arbeiten, deutlich verbessert. Die drei Debugger unterstützen alle Mikrocontroller und SoCs, die üblicherweise in sicherheitskritischen Automotive-Anwendungen eingesetzt werden.



Zusätzlich zu den Eigenschaften des iC7mini verfügen iC7pro und iC7max über Echtzeit-Trace-Fähigkeiten. Außerdem kann der iC7max auch für synchrones Debugging und Tracing an mehreren SoCs eingesetzt werden und für die Überwachung des Netzwerks zwischen den SoCs.



Verfügbarkeit



Der iC7mini von TASKING ist bereit verfügbar, iC7pro und iC7max können ab sofort bestellt werden. Alle drei Produkte stellt TASKING auf der embedded world vom 9. bis 11. April am Stand 255 in Halle 4 vor. Insbesondere wird der iC7pro in einer Demo eingesetzt, die den Einsatz von winIDEA für Trace-basierte Timing-Tests an realen und virtuellen Targets demonstriert. Dabei wird ein Vector Microsar auf einem TC399XE Target Board und auf einem Synopsys TC39x VDK Level-4 Simulator (Synopsys Virtualizer) eingesetzt.

Über TASKING



TASKING ist ein führender Anbieter von Entwicklungstools mit Hauptsitz in München, Deutschland und bietet leistungsstarke, qualitativ hochwertige und sicherheitsorientierte Embedded-Software-Entwicklungstools für Multi-Core-Architekturen.



Die Entwicklungstools von TASKING werden von Automobilherstellern und -zulieferern sowie in angrenzenden Märkten auf der ganzen Welt eingesetzt, um leistungsstarke Anwendungen in sicherheitskritischen Bereichen zu realisieren.



Die TASKING Embedded Software Development Lösungen bieten ein branchenführendes Ökosystem für Ihren gesamten Softwareentwicklungsprozess. Jeder TASKING-Compiler ist für eine bestimmte Architektur konzipiert und erfüllt die spezifischen Anforderungen Ihrer Branche, einschließlich Automotive, Industrie, Telekommunikation und Datacom.



Als anerkannter Marktführer für qualitativ hochwertige, funktions- und sicherheitskonforme Embedded-Software-Entwicklungstools ermöglicht Ihnen TASKING die Erstellung von Software-Code mit klassenbester Größe und Leistung mit Compilern, Debuggern und RTOS-Unterstützung für branchenführende Mikroprozessoren und Mikrocontroller.



Seit Februar 2021 ist TASKING mehrheitlich im Besitz des Finanzinvestors FSN Capital, der die Gruppe nach einer erfolgreichen Ausgliederung auf einen langfristigen Wachstumskurs gebracht hat. Für weitere Informationen besuchen Sie www.tasking.com oder folgen Sie uns auf https://www.linkedin.com/company/tasking-inc.



