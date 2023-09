TASKING eröffnet Niederlassung in Südkorea Die neue Niederlassung ermöglicht eine bessere Kundenbindung und stärkt die internationale Präsenz München, 12. September 2023 – Die TASKING GmbH hat eine Niederlassung in Südkorea eröffnet, um ihre Kunden noch besser mit ihrem Angebot an sicherheitsrelevanten Produkten und Dienstleistungen versorgen zu können. Damit unterstreicht das Unternehmen sein Engagement für eine erstklassige Kundenbetreuung und stärkt gleichzeitig seine Präsenz auf dem internationalen Markt.



Südkorea investiert stark in Zukunftsthemen wie E-Mobilität und autonomes Fahren. Als Anbieter von innovativen Tools für die Entwicklung von Automotive-Anwendungen kann TASKING die Hersteller vor Ort mit seinem umfangreichen Produktangebot unterstützen. Unsere Compiler-, Debugger- und sicherheitsrelevanten Lösungen adressieren die Anforderungen moderner Technologien und sind die Tools der Wahl für Entwickler.



TASKING Korea hat seinen Sitz im Pangyo Digital Valley in der Provinz Gyeonggi. Durch die erfahrenen Branchenexperten von TASKING vor Ort erhalten unsere Kunden sowohl im Vertrieb als auch im Service eine direkte Betreuung in der Landessprache, was eine größere Kundennähe und eine direkte Verbindung zum Hauptsitz des Unternehmens in München ermöglicht.



Mit der neuen Niederlassung in Südkorea stärkt TASKING nicht nur seine Beziehung zu bestehenden Kunden, sondern öffnet auch die Tür für neue Geschäftsmöglichkeiten in der Region. Neben Japan, China und Indien handelt es sich um die vierte Niederlassung des Unternehmens in Asien.



Jin Kim, der Country Manager der koreanischen Niederlassung, ist ein Embedded-Experte mit 25 Jahren Erfahrung in Vertrieb und Geschäftsentwicklung. Er erklärt: "Die Eröffnung unserer Niederlassung in Südkorea ist ein großer Schritt für uns. Unsere Kunden können nun von einem direkten Zugang zu unserem Fachwissen und unseren Dienstleistungen profitieren, ohne sich über Sprachbarrieren Gedanken machen zu müssen. Wir sind bestrebt, erstklassige Unterstützung zu bieten und gleichzeitig die Kundenbeziehungen zu vertiefen." Über TASKING



TASKING ist ein führender Anbieter von Entwicklungstools mit Hauptsitz in München, Deutschland und bietet leistungsstarke, qualitativ hochwertige und sicherheitsorientierte Embedded-Software-Entwicklungstools für Multi-Core-Architekturen.



Die Entwicklungstools von TASKING werden von Automobilherstellern und -zulieferern sowie in angrenzenden Märkten auf der ganzen Welt eingesetzt, um leistungsstarke Anwendungen in sicherheitskritischen Bereichen zu realisieren.



Die TASKING Embedded Software Development Lösungen bieten ein branchenführendes Ökosystem für Ihren gesamten Softwareentwicklungsprozess. Jeder TASKING-Compiler ist für eine bestimmte Architektur konzipiert und erfüllt die spezifischen Anforderungen Ihrer Branche, einschließlich Automotive, Industrie, Telekommunikation und Datacom.



Als anerkannter Marktführer für qualitativ hochwertige, funktions- und sicherheitskonforme Embedded-Software-Entwicklungstools ermöglicht Ihnen TASKING die Erstellung von Software-Code mit klassenbester Größe und Leistung mit Compilern, Debuggern und RTOS-Unterstützung für branchenführende Mikroprozessoren und Mikrocontroller.



Seit Februar 2021 ist TASKING mehrheitlich im Besitz des Finanzinvestors FSN Capital, der die Gruppe nach einer erfolgreichen Ausgliederung auf einen langfristigen Wachstumskurs gebracht hat. Für weitere Informationen besuchen Sie www.tasking.com oder folgen Sie uns auf https://www.linkedin.com/company/tasking-inc.



