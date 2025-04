ROHM auf der PCIM Europe 2025: Leistungsstarke Highlights für E-Mobility und industrielle Anwendungen Willich-Münchheide, 17. April 2025 – Vom 6. bis 8. Mai stellt ROHM auf der PCIM Expo & Conference, der internationalen Leitmesse für Leistungselektronik, Intelligent Motion, erneuerbare Energien und Energiemanagement, in Nürnberg aus. Auf seinem Stand 304 in Halle 9 zeigt ROHM Referenzprojekte mit renommierten Partnern und präsentiert die Entwicklung seiner Gehäuse-Designs und Evaluierungsboards.



„Die PCIM 2025 in Nürnberg ist das zentrale Forum für Innovation und Fortschritt in der Leistungselektronik. Hier treffen sich die klügsten Köpfe der Branche, um die Zukunft der E-Mobilität und der industriellen Anwendungen zu gestalten. Wir stellen spannende Anwendungsbeispiele vor, die die Möglichkeiten unserer Produkte optimal zur Geltung bringen. Ob in der PV-Industrie oder im Bereich E-Mobilität – wir sind dabei und sprechen mit unseren Kunden vor Ort über die Schlüsselthemen der Zukunft“, sagt Wolfram Harnack, Präsident von ROHM Semiconductor Europe.



Zu den Highlights der ROHM-Präsentation auf der PCIM 2025 gehören:



Automobilanwendungen: ROHM demonstriert eine Wechselrichtereinheit mit dem TRCDRIVE pack™, das aus einem 2-in-1-SiC-Modul besteht. Valeo und ROHM arbeiten seit 2022 zusammen und konzentrierten sich zunächst auf den technischen Austausch zur verbesserten Leistung und Effizienz von Motorwechselrichtern, einer Schlüsselkomponente in den Antriebssystemen von Elektrofahrzeugen (EVs) und Plug-in-Hybriden (PHEVs).

Stromversorgungslösungen für On-Board-Ladegeräte (OBCs), die für Anwendungen im Bereich der Elektromobilität unerlässlich sind, werden ebenfalls auf dem Stand zu sehen sein. ROHM zeigt die neuen EcoSiC™-Leistungsmodule, die für OBCs geeignet sind, sowie OBC-Anwendungen mit Leistungshalbleitern von ROHM.



Die Power Eco Family von ROHM: ROHM hat seine vier Produktlinien von Leistungshalbleitern unter dem Markenkonzept „Power Eco Family“ zusammengefasst. Die Produkte tragen durch verbesserte Anwendungsleistung zur Entwicklung eines nachhaltigen Ökosystems bei. ROHM wird auf der Messe Lösungen und Fallstudien vorstellen.



Ein Anwendungsbeispiel ist die neue GaN-Produktlinie: Die 650-V-GaN-HEMTs im TOLL-Gehäuse aus der EcoGaN™-Serie von ROHM wurden von Murata Power Solutions, einer Tochtergesellschaft der Murata Manufacturing Group und einem führenden Anbieter von elektronischen Komponenten, Batterien und Stromversorgungen in Japan, für KI-Server-Netzteile eingesetzt. Durch die Integration der GaN-HEMTs von ROHM, die einen verlustarmen Betrieb mit hoher Schaltleistung kombinieren, in das 5,5-kW-KI-Server-Netzteil von Murata Power Solutions wird eine höhere Effizienz und weitere Miniaturisierung erreicht.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der entsprechenden Pressemitteilung von ROHM.



Die Power Eco Family im Einzelnen. EcoSiC™ ist eine Marke für Bauelemente, die Siliziumkarbid (SiC) verwenden. In der Leistungselektronik ist SiC aufgrund seiner höheren Leistungsfähigkeit gegenüber Silizium (Si) von großem Interesse. ROHM wird die neuen EcoSiC™-Leistungsmodule für Hilfssysteme wie On-Board-Ladegeräte (OBCs) vorstellen.



EcoGaN™ umfasst kompakte, energieeffiziente Bauelemente, die den niedrigen Einschaltwiderstand und die schnellen Schalteigenschaften von GaN nutzen, um den Stromverbrauch einer Anwendung zu reduzieren, periphere Komponenten zu miniaturisieren und einfachere Designs mit weniger Teilen zu erreichen.



EcoIGBT™ ist ROHMs Marke für IGBTs, die sowohl aus Bauteilen als auch aus Modulen bestehen. Sie wurden für die Anforderungen von Hochspannungsanwendungen im Bereich der Leistungselektronik entwickelt.



EcoMOS™ ist die Marke von ROHM für Silizium-Leistungs-MOSFETs. Diese sind ideal für energieeffiziente Anwendungen im Bereich der Leistungselektronik. Während der Messe werden die Power-Experten von ROHM an verschiedenen Podiumsdiskussionen teilnehmen und Vorträge halten. Außerdem sind sie auf der PCIM-Europe-2025-Konferenz mit Poster-Sessions vertreten.



Weitere Informationen zu den wichtigsten Highlights von ROHM auf der PCIM 2025 finden Sie hier: www.rohm.com/pcim



*EcoIGBT™, EcoSiC™, EcoMOS™, EcoGaN™ und TRCDRIVE pack™ sind Marken oder eingetragene Marken von ROHM Co., Ltd.



Über ROHM Semiconductor

ROHM, ein führender Hersteller von Halbleitern und elektronischen Komponenten, wurde 1958 gegründet. Vom Automobil- und Industrieausrüstungsmarkt bis hin zum Konsum- und Kommunikationssektor liefert ROHM über ein weltweites Vertriebs- und Entwicklungsnetz ICs, diskrete Bauelemente und elektronische Komponenten von höchster Qualität und Zuverlässigkeit.

Die Stärken von ROHM im Analog- und Leistungsmarkt ermöglichen es uns, optimierte Lösungen für ganze Systeme anzubieten, die Peripheriekomponenten (z. B. Transistoren, Dioden, Widerstände) mit den neuesten SiC-Leistungsbauelementen sowie Treiber-ICs kombinieren, um deren Leistung zu maximieren.

Weitere Informationen zu ROHM finden Sie unter: www.rohm.de

