Semikron Danfoss Elektronik GmbH & Co. KG, SMA Solar Technology AG, ROHM Co., Ltd. Semikron Danfoss Leistungsmodul mit ROHMs 2kV SiC MOSFETs kommt in neuer SMA Plattformlösung zum Einsatz SMA Solar Technology AG (SMA), ein weltweit führender Spezialist für Photovoltaik und Speichersystemtechnik, setzt das Leistungsmodul von Semikron Danfoss mit den neuesten 2kV SiC MOSFETs von ROHM in seiner neuen Plattform-Lösung Sunny Central FLEX ein. Das modular zusammenstellbare System ermöglicht es, Netzanschlüsse für große Solaranlagen, Batterien oder Elektrolyseure zu realisieren und vereinfacht so die Installation von großen Energieprojekten weltweit.



„ROHM konzipierte die neuen SiC MOSFETs der 2kV-Klasse, um einfache und hocheffiziente Wandlertopologien für 1500V DC-Verbindungen zu ermöglichen. Ziel der Entwicklung war eine hohe Zuverlässigkeit und Robustheit gegenüber kosmischer Strahlung. Damit erfüllen die SiC MOSFETs die strengen Anforderungen an die Langlebigkeit von Wandlern in der Photovoltaik und anderen Bereichen“, sagt Wolfram Harnack, Präsident der ROHM Semiconductor GmbH. „Die Technologie unserer SiC-Bauelemente und der integrierte On-Chip-Gate-Widerstand erleichtern die Parallelschaltung von Komponenten und vereinfachen das Design von Hochleistungsmodulen. Die Massenproduktion hat begonnen“, ergänzt Harnack.



Semikron Danfoss hat den SEMITRANS® 20 für Hochleistungsanwendungen und schnelle Schaltvorgänge entwickelt. Es stellt die nächste Generation von Leistungsmodulen für große Umrichter dar. Der SEMITRANS® 20, mit den 2kV SiC-MOSFETs von ROHM, ist ein integraler Bestandteil des Sunny Central FLEX von SMA. „Semikron Danfoss und ROHM arbeiten seit über einem Jahrzehnt zusammen und haben sich dabei vor allem auf die Implementierung von Siliziumkarbid (SiC) in Leistungsmodulen konzentriert. In jüngster Zeit kooperieren wir auch bei der Integration von Silizium-IGBTs“, sagt Peter Sontheimer, Senior Vice President des Geschäftsbereichs Industrie von Semikron Danfoss.

„Der neue SEMITRANS® 20 bietet einfache und effiziente Lösungen für 1500V DC-Anwendungen. Diese Module sind ideal für Wechselrichter in Solaranalgen und Energiespeichern. Zukünftige Hochleistungs-Ladegeräte für Elektro-LKW sowie Windkraftanlagen werden ebenfalls davon profitieren“, fügt Sontheimer hinzu.



„Die Zusammenarbeit zwischen SMA, Semikron Danfoss und ROHM ist ein Beweis dafür, wie die nahtlose Integration innovativer Technologien die Grundlage für zukunftsweisende Energieprojekte schafft“, sagt Bernd Gessner, Produktmanager Power Conversion Systems bei SMA.

„Die Anforderungen an solche Lösungen sind heute höher denn je. SMA bringt jahrzehntelange Expertise mit und erfüllt höchste Ansprüche an Leistung, Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und Flexibilität. Dass der Sunny Central FLEX diesen zukunftssicheren Standards gerecht wird, ist auch das Ergebnis der hervorragenden Zusammenarbeit mit unseren Partnern, die denselben Anspruch an Exzellenz teilen“, ergänzt Gessner.



Über SMA Solar Technology AG

Als ein global führender Spezialist für Photovoltaik- und Speicher-Systemtechnik schafft die SMA Gruppe heute die Voraussetzungen für die dezentrale und erneuerbare Energieversorgung von morgen. Das Portfolio von SMA umfasst ein breites Spektrum an effizienten Solar- und Batterie-Wechselrichtern, ganzheitlichen Systemlösungen für Photovoltaikanlagen und Speichersysteme aller Leistungsklassen, intelligenten Energiemanagementsystemen sowie Ladelösungen für Elektrofahrzeuge und Power-to-Gas-Anwendungen. Digitale Energiedienstleistungen sowie umfangreiche Service-leistungen runden das Angebot von SMA ab. Die in den letzten 20 Jahren weltweit installierten SMA Wechselrichter mit einer Gesamtleistung von rund 144 GW tragen dazu bei, den Ausstoß von mehr als 64 Millionen Tonnen CO 2 zu vermeiden. Die mehrfach ausgezeichnete Technologie von SMA ist durch über 1.600 Patente und eingetragene Gebrauchsmuster geschützt. Die Muttergesellschaft SMA Solar Technology AG ist seit 2008 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse (S92) notiert und im SDAX gelistet.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.sma.de/en/



Über Semikron Danfoss

Semikron Danfoss ist ein weltweiter Technologieführer in der Leistungselektronik. Unser Produktangebot umfasst Halbleiterbauelemente, Leistungsmodule, Stacks und Systeme. In einer zunehmend elektrifizierten Welt sind die Technologien von Semikron Danfoss wichtiger denn je. Mit unseren innovativen Lösungen für Anwendungen in den Bereichen Automobil, Industrie und erneuerbare Energien helfen wir der Welt, Energie effizienter und nachhaltiger zu nutzen und damit CO 2 -Emissionen deutlich zu reduzieren – eine der größten Herausforderungen unserer Zeit. Wir kümmern uns um unsere Mitarbeitenden und schaffen Werte für unsere Kunden, indem wir erheblich in Innovation, Technologie, Kapazität und Service investieren, um die branchenweit besten Leistungen für eine nachhaltige Zukunft zu erbringen und um unsere Welt nachhaltiger zu gestalten. Semikron Danfoss ist ein Familienunternehmen, das 2022 aus SEMIKRON und Danfoss Silicon Power hervorgegangen ist. Wir beschäftigen mehr als 3.500 Mitarbeiter an 28 Standorten auf der ganzen Welt. Unsere globale Präsenz mit Produktionsstandorten in Deutschland, Brasilien, China, Frankreich, Indien, Italien, der Slowakei und den Vereinigten Staaten gewährleistet einen unvergleichlichen Service für unsere Kunden und Partner. Wir verfügen über mehr als 90 Jahre gemeinsame Erfahrung in der Herstellung von Leistungsmodulen, Innovation und Kundenanwendungen – das macht uns zum ultimativen Partner in der Leistungs-elektronik.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.semikron-danfoss.com



Über ROHM Semiconductor

ROHM, ein führender Hersteller von Halbleitern und elektronischen Komponenten, wurde 1958 gegründet. Vom Automobil- und Industrieausrüstungsmarkt bis hin zum Konsum- und Kommunikationssektor liefert ROHM über ein weltweites Vertriebs- und Entwicklungsnetz ICs, diskrete Bauelemente und elektronische Komponenten von höchster Qualität und Zuverlässigkeit. Die Stärken von ROHM im Analog- und Leistungsmarkt ermöglichen es uns, optimierte Lösungen für ganze Systeme anzubieten, die Peripheriekomponenten (z. B. Transistoren, Dioden, Widerstände) mit den neuesten SiC-Leistungsbauelementen sowie Treiber-ICs kombinieren, um deren Leistung zu maximieren.

Weitere Informationen zu ROHM finden Sie unter: www.rohm.de

