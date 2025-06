ROHM stellt einen isolierten Gate-Treiber-IC für Hochspannungs-GaN-Bauelemente vor Willich-Münchheide, 25. Juni 2025 ROHM hat mit dem BM6GD11BFJ-LB einen isolierten Gate-Treiber-IC entwickelt, der speziell für den Betrieb von Hochspannungs-GaN-HEMTs optimiert ist. In Kombination mit GaN-Bauelementen ermöglicht dieser Treiber einen stabilen Betrieb unter hochfrequenten, schnellen Schaltbedingungen und trägt so zu einer größeren Miniaturisierung und Effizienz in Hochstromanwendungen wie Motoren und Server-Stromversorgungen bei.



Angesichts des weltweit steigenden Energieverbrauchs sind Energiesparmaßnahmen zu einer gemeinsamen globalen Priorität geworden. Allein Motoren und Stromversorgungen machen schätzungsweise 97 % des weltweiten Stromverbrauchs aus. Um eine höhere Effizienz in diesen Systemen zu erreichen, ist es zunehmend notwendig, Wide-Bandgap-Bauelemente wie SiC und GaN einzusetzen.



ROHM nutzt sein Know-how in der Entwicklung isolierter Gate-Treiber-ICs für Siliziumhalbleiter und SiC-Bauelemente und hat diesen neuen IC als ersten einer Reihe von isolierten Gate-Treiber-Lösungen für GaN-Bauelemente eingeführt. Eine sichere Signalübertragung wird dadurch erreicht, dass das Bauelement bei Schaltvorgängen von der Steuerschaltung isoliert wird. Diese Schaltvorgängen beinhalten schnelle Spannungsanstiegs- und -abfallzyklen.



Der BM6GD11BFJ-LB nutzt eine proprietäre On-Chip-Isolationstechnologie zur Reduzierung der parasitären Kapazität und ermöglicht so einen Hochfrequenzbetrieb bis zu 2 MHz. Dies maximiert die Hochfrequenz-Schaltfähigkeiten von GaN-Bauelementen und trägt nicht nur zu einer höheren Energieeffizienz und Leistung in Anwendungen bei, sondern reduziert auch die Montagefläche durch Minimierung der Größe der Peripheriekomponenten.



Gleichzeitig wurde die CMTI (Common-Mode Transient Immunity ein Indikator für die Störfestigkeit in rauschisolierten Gate-Treiber-ICs) auf 150 V/ns erhöht. Diese ist etwa 1,5-mal höher als bei herkömmlichen Produkten wodurch Fehlfunktionen verhindert werden, die durch die für GaN-HEMT-Schaltungen typischen hohen Anstiegsgeschwindigkeiten verursacht werden. Die minimale Impulsbreite wurde auf nur 65 ns reduziert und liegt damit um 33 % unter der von herkömmlichen Produkten. Diese Leistungsverbesserungen ermöglichen einen stabilen, zuverlässigen Betrieb bei höheren Frequenzen.



Mit einem Gate-Treiberspannungsbereich von 4,5 V bis 6,0 V und einer Isolationsspannung von 2500 Vrms ist der BM6GD11BFJ-LB so konzipiert, dass er eine breite Palette von Hochspannungs-GaN-Bauelementen vollständig unterstützt, darunter auch den neu hinzugekommenen 650-V-EcoGaN™-HEMT von ROHM. Der industrieführende niedrige Stromverbrauch auf der Ausgangsseite von 0,5 mA (max.) reduziert auch die Standby-Leistung und verbessert so die Gesamteffizienz des Systems.



Der BM6GD11BFJ-LB ist ab sofort erhältlich. Er wird über Online-Distributoren wie DigiKey™, Mouser™ und Farnell™ angeboten.



EcoGaN™ ist eine eingetragene Marke der ROHM Co., Ltd.



Anwendungsbeispiele

- Industrieanlagen: Stromversorgungen für PV-Wechselrichter, ESS (Energiespeichersysteme), Kommunikationsbasisstationen, Server und Industriemotoren

- Unterhaltungselektronik und Hausgeräte: Haushaltsgeräte, Netzteile (USB-Ladegeräte), PCs, Fernseher, Kühlschränke, Klimaanlagen



Begriffe

Gleichtakt-Transientenimmunität (CMTI)

CMTI ist ein wichtiger Parameter für isolierte Gate-Treiber und bezieht sich auf die Fähigkeit des Treibers, schnellen Spannungsänderungen über sehr kurze Zeiträume standzuhalten. Dies ist besonders wichtig beim Ansteuern von Geräten mit hoher Anstiegsgeschwindigkeit wie GaN-HEMTs, bei denen schnelle Spannungsübergänge häufig vorkommen. Ein Gate-Treiber mit hoher CMTI kann Schäden am Gerät verhindern und gleichzeitig das Risiko von Kurzschlüssen verringern.



DigiKey™, Mouser™ und Farnell™ sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Unternehmen.



Über ROHM Semiconductor

ROHM, ein führender Hersteller von Halbleitern und elektronischen Komponenten, wurde 1958 gegründet. Vom Automobil- und Industrieausrüstungsmarkt bis hin zum Konsum- und Kommunikationssektor liefert ROHM über ein weltweites Vertriebs- und Entwicklungsnetz ICs, diskrete Bauelemente und elektronische Komponenten von höchster Qualität und Zuverlässigkeit. Die Stärken von ROHM im Analog- und Leistungsmarkt ermöglichen es uns, optimierte Lösungen für ganze Systeme anzubieten, die Peripheriekomponenten (z. B. Transistoren, Dioden, Widerstände) mit den neuesten SiC-Leistungsbauelementen sowie Treiber-ICs kombinieren, um deren Leistung zu maximieren.

Weitere Informationen zu ROHM finden Sie unter: www.rohm.de

