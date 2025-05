ROHM entwickelt kompakte oberflächenmontierte Nah-Infrarot-LEDs mit branchenführender* Strahlungsintensität Willich-Münchheide, 22. Mai 2025 ROHM hat sein Portfolio an oberflächenmontierbaren Nah-Infrarot-LEDs (NIR) um neue kompakte Top-View-Typen mit einer Strahlungsintensität bis zu 5,0 mW/sr (I F = 20 mA) erweitert. Die NIR-LEDs sind für Anwendungen wie VR/AR, industrielle optische Sensoren und Sensoren zur Personenerkennung optimiert.

Die Nachfrage nach fortschrittlichen Sensortechnologien, die Nah-Infrarot (NIR) nutzen, ist in den letzten Jahren gestiegen. Dies gilt insbesondere für VR/AR-Equipment und Biosensoren. Diese Technologien kommen in Anwendungen wie Eye-Tracking, Iriserkennung und Blutfluss-/Sauerstoffsättigungsmessungen zum Einsatz, die eine hohe Genauigkeit erfordern. Gleichzeitig werden Miniaturisierung, Energieeffizienz und Designflexibilität immer wichtiger. In der Industrie spielen Nah-Infrarot-LEDs mit dem Aufkommen von präzisen Druckersteuerungs- und Automatisierungssystemen eine immer größere Rolle. ROHM reagiert darauf mit der Entwicklung einer Reihe von LEDs mit kompakten Gehäusen und unterschiedlichen Wellenlängen, die eine größere Designflexibilität bieten. Gleichzeitig trägt die hohe Strahlungsintensität zu höherer Präzision und Energieeinsparungen bei.



Die neue Produktreihe besteht aus sechs Modellen in drei Gehäusekonfigurationen. Darunter befinden sich zwei ultrakompakte (1,0 mm × 0,6 mm), ultradünne (t = 0,2 mm) Produkte der PICOLED™-Serie: SML-P14RW und SML-P14R3W. Darüber hinaus gibt es vier Varianten in der Industriestandardgröße 1,6 mm × 0,8 mm: Zwei mit einem Rundlinsengehäuse mit schmalen Lichtstrahl (CSL0902RT, CSL0902R3T) und zwei mit flachem Linsendesign und breitem Lichtstrahl (CSL1002RT, CSL1002R3T). Jede Gehäuseversion ist in zwei Wellenlängen erhältlich: 850 nm (860 nm für die SML-P14RW) und 940 nm. Diese bieten dem Kunden verschiedene Optionen für seine spezifischen Anwendungsanforderungen. Die Wellenlänge von 850 nm ist ideal für Fototransistoren und Kamerasensoren und damit für hochempfindliche Anwendungen wie Eye-Tracking und Objekterkennung in VR/AR geeignet. Die Wellenlänge von 940 nm wird durch das Sonnenlicht weniger beeinträchtigt, erscheint bei der Lichtemission nicht rot und eignet sich daher für Bewegungsmelder. Sie wird auch häufig in Biosensoren wie Pulsoximetern zur Messung des Blutflusses und der Sauerstoffsättigung (SpO2) eingesetzt.

Die Lichtquelle enthält ein NIR-Element mit einer optimierten Emissionsschichtstruktur. Diese basiert auf einer firmeneigenen Technologie, die mit dem Fertigungs-Know-how des Unternehmens entwickelt wurde. Dadurch ist es möglich, eine branchenführende* Strahlungsintensität in einem kompakten Gehäuse zu erreichen, was bisher als schwierig galt. So liefert die SML-P14RW-LED im Vergleich zu einem Standardprodukt der Größe 1006 bei gleichem Strom etwa die 1,4-fache Strahlungsintensität. Die SML-P14RW verbraucht also 30 % weniger Strom, um die gleiche Strahlungsintensität zu erreichen. Diese Technologie verbessert die Erfassungsgenauigkeit und spart Energie für das gesamte System.



ROHM wird auch in Zukunft innovative Lichtlösungen anbieten, die Sensortechnologien der nächsten Generation unterstützen, neue Möglichkeiten in den Märkten für VR/AR und Industrieausrüstung erschließen und gleichzeitig zu einer nachhaltigen Gesellschaft beitragen.



Produktspektrum der kompakten NIR LEDs

ROHM bietet auch NIR-Phototransistoren mit hoher Empfindlichkeit.



Anwendungsbeispiele

VR/AR-Lizenzen (Eye-Tracking, Gestenerkennung)

Pulsoximeter (Messung von Blutfluss/Sauerstoffsättigung)

Optische Sensoren für industrielle Anwendungen (Objektdurchgangserkennung, Positionserkennung), Self-Checkout-Systeme (Geldschein-/Kartenerkennung), mobile Drucker (Papiererkennung)

Fernbedienungen für Haushaltsgeräte (IR-Datenkommunikation), Roboterstaubsauger (Bodenerkennung)



Informationen zum Online-Verkauf

Verfügbarkeit: ab sofort

Online-Distributoren: DigiKey™, Mouser™ und Farnell™

Bauteilnummern: SML-P14RW, SML-P14R3W, CSL0902RT, CSL0902R3T, CSL1002RT, CSL1002R3T



Hinweis: DigiKey™, Mouser™ und Farnell™ sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Unternehmen.



*PICOLED™ ist eine Marke oder eingetragene Marke von ROHM Co., Ltd.



*ROHM Studie vom 22. Mai 2025 über kompakte NIR-LED-Produkte



Über ROHM Semiconductor

ROHM, ein führender Hersteller von Halbleitern und elektronischen Komponenten, wurde 1958 gegründet. Vom Automobil- und Industrieausrüstungsmarkt bis hin zum Konsum- und Kommunikationssektor liefert ROHM über ein weltweites Vertriebs- und Entwicklungsnetz ICs, diskrete Bauelemente und elektronische Komponenten von höchster Qualität und Zuverlässigkeit. Die Stärken von ROHM im Analog- und Leistungsmarkt ermöglichen es uns, optimierte Lösungen für ganze Systeme anzubieten, die Peripheriekomponenten (z. B. Transistoren, Dioden, Widerstände) mit den neuesten SiC-Leistungsbauelementen sowie Treiber-ICs kombinieren, um deren Leistung zu maximieren.

Weitere Informationen zu ROHM finden Sie unter: www.rohm.de

