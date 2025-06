Neue hochpräzise Strommessverstärker auch für negative und hohe Spannungen Willich-Münchheide, 11. Juni 2025 ROHM hat mit BD1423xFVJ-C und BD1422xG-C eine neue Produktreihe hochpräziser Strommessverstärker entwickelt. Diese sind gemäß dem Automotive-Standard AEC-Q100 für Zuverlässigkeit qualifiziert. Die BD1423xFVJ-C-Serie, die im TSSOP-B8J-Gehäuse angeboten wird, unterstützt Eingangsspannungen von bis zu +80 V und eignet sich damit ideal für Hochspannungsumgebungen wie 48-V-DC/DC-Wandler, redundante Stromversorgungen, Zusatzbatterien und Elektrokompressoren. Die Serie umfasst drei Modelle mit unterschiedlichen Verstärkungseinstellungen: BD14230FVJ-C, BD14231FVJ-C und BD14232FVJ-C.



Für Anwendungen mit niedrigeren Spannungen unterstützt der BD1422xG-C, der im kompakten SSOP6-Gehäuse erhältlich ist, Eingangsspannungen von bis zu +40 V. Damit eignet er sich für Automobilanwendungen, die platzsparende Designs erfordern, wie beispielsweise die Stromüberwachung und -schutz (Überstrom) in 5-V-/12-V-Netzwerken, die in Karosserie und Antriebsstrang zum Einsatz kommen. Wie sein Hochspannungs-Pendant besteht auch diese Serie aus drei verschiedenen Verstärkungsoptionen: BD14220G-C, BD14221G-C und BD14222G-C.

(Bild 1)



In den letzten Jahren wurden im Automotive-Bereich neben herkömmlichen 5-V-/12-V-Stromversorgungen zunehmend 48-V-Systeme eingesetzt. Dies ist auf die wachsende Beliebtheit von Elektrofahrzeugen zurückzuführen. Darüber hinaus steigt mit zunehmender Komplexität der Fahrzeugfunktionen der Bedarf an präziser Überwachung und Steuerung in zahlreichen Anwendungen. Dies macht eine hochgenaue Strommessung immer wichtiger.



Ein Strommessverstärker misst indirekt den durch einen Stromkreis fließenden Strom, indem er den winzigen Spannungsabfall an einem Shunt-Widerstand verstärkt. Das verstärkte Signal wird dann zur Systemsteuerung und

-überwachung an einen Analog-Digital-Wandler (ADC) oder Komparator gesendet. Die Strommessverstärker von ROHM für Automotive-Anwendungen erfüllen die Marktanforderungen, indem sie bewährtes Analog-Knowhow nutzen. Dies ermöglicht eine hochgenaue Strommessung, die sowohl mit negativen als auch mit hohen Spannungen kompatibel ist. Dies trägt zu einer verbesserten Sicherheit und Zuverlässigkeit in Automobilanwendungen bei, insbesondere in Elektrofahrzeugen.



Die neuen Strommessverstärker nutzen den zur Verfügung stehenden Bauraum effizienter, weil sie den Großteil der Strommessschaltung, die in der Regel aus einem Operationsverstärker und diskreten Bauteilen besteht, in einem einzigen Gehäuse integrieren. Dadurch ist die Stromerfassung durch einfaches Anschließen eines Shunt-Widerstands möglich. Die Bauelemente verfügen außerdem über eine zweistufige Verstärkerkonfiguration, bestehend aus einem Chopper-Verstärker am Eingang und einem Auto-Zero-Verstärker am Ausgang. Die interne Widerstandsabstimmung für die Verstärkungseinstellung gewährleistet eine stabile, genaue Stromerfassung (±1 %) bei minimalen Auswirkungen von Temperaturschwankungen.

(Bild 2)



Außerdem bleibt die Genauigkeit der Stromerkennung auch dann noch hoch, wenn ein externer RC-Filter zur Rauschunterdrückung hinzugefügt wird. Dies reduziert die Komplexität des Designs und die Entwicklungszeit ganz erheblich. Zu den weiteren Merkmalen gehören eine negative Spannungstoleranz von -14 V, die eine Gegeninduktionsspannung, Verpolung und negative Eingangsspannung unterstützt.



ROHM arbeitet auch für die Zukunft an optimierten Lösungen, die zu einer höheren Präzision und Zuverlässigkeit in Automotive-Anwendungen beitragen.



Produktspektrum

(Bild 3)



ROHM bietet auch den BD1421x-LA an, einen Strommessverstärker für industrielle Anwendungen.



Anwendungsbeispiele

BD1423xFVJ-C (für 48-V-Systeme): redundante Stromversorgungen, Zusatzbatterien, DC/DC-Wandler und Elektrokompressoren und ähnliche Anwendungen

BD1422xG-C (für 5-V-/12-V-Systeme): Karosserie-DCUs (Domain Control Units) / ECUs (Electronic Control Units) etc.



Informationen zum Online-Verkauf

Verfügbarkeit: ab sofort (OEM-Stückzahlen)

Online-Distributoren: DigiKey™ und Mouser™

Die Produkte (und Evaluierungsboards) werden ab Verfügbarkeit auch von anderen Online-Distributoren angeboten. (Verkaufsstart war im Februar 2025)



Verfügbare Produkte

(Bild 4)



Hinweis: DigiKey™ und Mouser™ sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Unternehmen.



Über ROHM Semiconductor

ROHM, ein führender Hersteller von Halbleitern und elektronischen Komponenten, wurde 1958 gegründet. Vom Automobil- und Industrieausrüstungsmarkt bis hin zum Konsum- und Kommunikationssektor liefert ROHM über ein weltweites Vertriebs- und Entwicklungsnetz ICs, diskrete Bauelemente und elektronische Komponenten von höchster Qualität und Zuverlässigkeit. Die Stärken von ROHM im Analog- und Leistungsmarkt ermöglichen es uns, optimierte Lösungen für ganze Systeme anzubieten, die Peripheriekomponenten (z. B. Transistoren, Dioden, Widerstände) mit den neuesten SiC-Leistungsbauelementen sowie Treiber-ICs kombinieren, um deren Leistung zu maximieren.

Weitere Informationen zu ROHM finden Sie unter: www.rohm.de

