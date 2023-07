Vitesco Technologies zeichnet ROHM Semiconductor mit dem Supplier of the Year-Award 2022 aus Willich / Regensburg, 25. Juli 2023 – Vitesco Technologies, ein international führender Entwickler und Hersteller moderner Antriebstechnologien für nachhaltige Mobilität, hat ROHM Semiconductor mit dem „Supplier of the Year-Award 2022" in der Kategorie „Partnering" für die besonders herausragenden Leistungen des Unternehmens ausgezeichnet. Insgesamt hat Vitesco Technologies sechs seiner weltweit rund 17.000 Lieferanten für ihre vorbildlichen Leistungen gewürdigt.



Am 20. Juli 2023 fand die Preisverleihung im Sorat-Hotel in Regensburg statt. Andreas Wolf, CEO Vitesco Technologies, und Peter Reidegeld, Head of Purchasing & Supplier Quality Management bei Vitesco Technologies, überreichten die Awards an die Vertreter der internationalen Lieferanten. „Der Erfolg und das Wachstum von Vitesco Technologies hängen in hohem Maße – auch in Zukunft – von der Unterstützung unserer Lieferanten ab“, sagt der Vorstandsvorsitzender Andreas Wolf von Vitesco Technologies in seiner Rede zur Preisverleihung.



„Diese Auszeichnung von Vitesco Technologies ist eine große Ehre für uns", erklärt Wolfram Harnack, Präsident von ROHM Semiconductor Europe. „Sie spiegelt unsere Bemühungen wider, unsere Kunden kontinuierlich bei der Erreichung ihrer Geschäftsziele zu unterstützen, indem wir ausgezeichnete Qualität, eine stabile Versorgung mit robusten und fortschrittlichen Produkten sowie gute und zuverlässige Dienstleistungen bieten", so Harnack weiter.



Die Auszeichnung unterstreicht auch die starke Partnerschaft zwischen Vitesco Technologies und ROHM. Beide Unternehmen sind im Jahr 2020 eine strategische Entwicklungspartnerschaft eingegangen. Kürzlich haben sie auch eine langfristige Siliziumkarbid (SiC)-Lieferpartnerschaft unterzeichnet – im Wert von über einer Milliarde US-Dollar bis 2030.



Die fortschrittlichen Wechselrichter von Vitesco Technologies mit integrierten SiC-Chips von ROHM werden von zwei großen Kunden für den Einsatz in Elektrofahrzeugen übernommen. Bereits 2024 wird die Zulieferung für ein erstes Serienprojekt bei Vitesco Technologies anlaufen.



Über ROHM Semiconductor

ROHM Semiconductor, ein weltweit aktives Unternehmen, das per 31. März 2023 einen Umsatz von 507,8 Milliarden Yen (3,9 Milliarden US Dollar) erwirtschaftete und über 23.700 Mitarbeiter beschäftigt, entwickelt und produziert eine umfangreiche Produktpalette, die von SiC-Dioden und MOSFETs, analogen ICs wie Gate-Treibern und Power-Management-ICs über Leistungstransistoren und Dioden bis hin zu passiven Bauelementen reicht. Die Produktion erfolgt in modernsten Fertigungsstätten in Japan, Deutschland, Korea, Malaysia, Thailand, den Philippinen und China. ROHM Semiconductor Europe mit seiner Zentrale nahe Düsseldorf betreut die EMEA-Region (Europe, Middle East, Africa).

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.rohm.de

Presse Informationen | Agentur | Impressum | Datenschutz | Haftungsausschluss



presseagentur.com - das Presseportal der Mexperts AG

©2023 by Mexperts AG