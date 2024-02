Einsatz von ROHMs EcoGaN™ im 45W USB-C Ladegerät C4 Duo von Delta-Marke Innergie Willich-Münchheide, 27. Februar 2024 – ROHM hat den Einsatz seines 650-V-GaN-Bauelements (EcoGaN™) im C4 Duo angekündigt, einem USB-C-Ladegerät mit 45 W Leistung von Innergie, einer Marke von Delta. Delta ist ein globaler Anbieter von IoT-basierten Smart Green Solutions mit Hauptsitz in Taiwan. Der EcoGaN™-Baustein von ROHM trägt zu einer höheren Anwendungsleistung, Zuverlässigkeit und Miniaturisierung bei, indem er eine höhere Effizienz für Stromversorgungssysteme bietet.



Die Bemühungen um Energieeinsparungen werden im Hinblick auf eine nachhaltige Gesellschaft durch die Verringerung von Leistungsverlusten beschleunigt, insbesondere bei Geräten, die mit hoher Leistung arbeiten. Darüber hinaus werden GaN-Bauelemente, die Hochgeschwindigkeitsschaltungen ermöglichen, für Stromversorgungen in Betracht gezogen, da der Hochfrequenzbetrieb nicht nur Energie spart, sondern auch die Verwendung kleinerer Schaltungen ermöglicht.



Mit dem Angebot von GaN-basierten Bauelementen unter dem Markennamen EcoGaN™ treibt ROHM die Produktentwicklung voran und bietet Lösungen an, indem es sich auf den Einsatz von GaN konzentriert, das ein hohes Potenzial hat, aber schwierig zu handhaben ist. Im Bereich der diskreten Produkte begann die Massenproduktion von GaN-HEMTs mit einer Spannungsfestigkeit von 150 V im Jahr 2022 und von GaN-HEMTs mit einer Spannungsfestigkeit von 650 V im Jahr 2023, die eine branchenführende Leistung (RDS(ON) × Ciss / RDS(ON) × Coss) aufweisen. Darüber hinaus verbessert die Integration eines ESD-Schutzelements in den GNP1150TCA-Z die ESD-Durchbruchstoleranz um ca. 75 % im Vergleich zu Standard-GaN-HEMTs und wurde zur Verbesserung der Anwendungszuverlässigkeit evaluiert, was letztendlich zu seiner Einführung führte.



Yuhei Yamaguchi, General Manager,

Power Stage Product Development Dept., LSI Business Div., ROHM Co., Ltd.

„Wir freuen uns, dass ROHMs EcoGaN™ in USB-C-Ladegeräte von Delta, einem weltweit führenden Anbieter von Stromversorgungs- und Wärmemanagementlösungen, integriert wurde. ROHM trägt zu Deltas Kompetenz bei Hochenergie-Stromversorgungen bei, indem es analoge Technologie einsetzt, die die Leistung von Leistungshalbleitern maximiert und überlegene Topologien erzielt. Beide Unternehmen teilen eine ähnliche Management-Vision zur Verwirklichung einer dekarbonisierten und digitalen Gesellschaft und bilden eine starke Partnerschaft, die zum Einsatz von ROHM-Bauelementen und -ICs in Deltas Stromkreisdesign führte. Darüber hinaus freuen wir uns auf unsere weitere Zusammenarbeit, um eine größere Miniaturisierung und Effizienz bei Ladegeräten und anderen Produkten zu fördern, die dazu beitragen können, das Leben der Menschen zu bereichern.“



Jason Chen, General Manager,

Innergie, eine Marke von Delta

„Die Entwicklung von GaN-Leistungshalbleitern ist ein wichtiger Schwerpunkt in der globalen Elektronikindustrie. Deshalb haben wir unsere Zusammenarbeit mit ROHM in den letzten Jahren vertieft. Darüber hinaus haben wir im Jahr 2022 eine strategische Partnerschaft zur gemeinsamen Entwicklung von Leistungshalbleitern der nächsten Generation für Stromversorgungssysteme geschlossen. Im Rahmen dieser Partnerschaft wurden die fortschrittlichen 650-V-GaN-Bauelemente (GNP1150TCA-Z) von ROHM geliefert, die nun die neuen Produkte von Innergie unterstützen. Der C4 Duo ist das erste Modell aus der „One for All-Serie“ von Innergie, das die GaN-Bauteile von ROHM verwendet, und wir erwarten, dass weitere Modelle diese hochmoderne Technologie übernehmen werden. Durch die Verstärkung unserer Zusammenarbeit mit ROHM werden wir in der Lage sein, unseren Kunden Adapter mit höherer Leistungseffizienz und -fähigkeit und gleichzeitig viel kleinerer Produktgröße anzubieten.“



Bezieht sich auf ROHMs neue Produktreihe von GaN-Bauelementen, die zur Energieeinsparung und Miniaturisierung beitragen, indem die GaN-Eigenschaften maximiert werden, um einen geringeren Stromverbrauch der Anwendung, kleinere periphere Komponenten und einfachere Designs mit weniger Teilen zu erreichen.



EcoGaN™ ist eine Marke oder eingetragene Marke von ROHM Co., Ltd.



Über ROHM Semiconductor

ROHM Semiconductor, ein weltweit aktives Unternehmen, das per 31. März 2023 einen Umsatz von 507,8 Milliarden Yen (3,9 Milliarden US Dollar) erwirtschaftete und über 23.700 Mitarbeiter beschäftigt, entwickelt und produziert eine umfangreiche Produktpalette, die von SiC-Dioden und MOSFETs, analogen ICs wie Gate-Treibern und Power-Management-ICs über Leistungstransistoren und Dioden bis hin zu passiven Bauelementen reicht. Die Produktion erfolgt in modernsten Fertigungsstätten in Japan, Deutschland, Korea, Malaysia, Thailand, den Philippinen und China. ROHM Semiconductor Europe mit seiner Zentrale nahe Düsseldorf betreut die EMEA-Region (Europe, Middle East, Africa).

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.rohm.de

