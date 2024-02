ROHMs neuer Thermodruckkopf erzielt mit einer Li-Ion-Batteriezelle hohe Druckgeschwindigkeit und -qualität Neuartiges Design trägt zur weiteren Miniaturisierung, Gewichtsreduzierung und Energieeinsparung bei Willich-Münchheide, 21. Februar 2024 – ROHM hat einen neuen Thermodruckkopf – KR2002-Q06N5AA – entwickelt, der mit einer Lithium-Ionen-Batteriezelle (3,6 V) betrieben werden kann und eine hohe Druckgeschwindigkeit bei gleichzeitiger Energieeinsparung von ca. 30 % ermöglicht.

(Bild 1)



Mit der zunehmenden Verbreitung des elektronischen Zahlungsverkehrs steigt auch die Bedeutung von Zahlungsterminals und mobilen Etikettendruckern in der Logistik. Für diese Anwendungen haben sich Thermodrucker mit zwei Lithium-Ionen-Batteriezellen aufgrund ihrer Druckgeschwindigkeit und Druckqualität bewährt.



Der Einsatz einer einzigen Lithium-Ionen-Batteriezelle macht Drucker kleiner, leichter und energieeffizienter. Nachteile wie eine geringere Druckgeschwindigkeit und eine kürzere Lebensdauer des Akkus verhindern jedoch ein breites Anwendungsspektrum. Als Reaktion darauf hat ROHM einen Thermodruckkopf entwickelt, der mit einer einzigen Lithium-Ionen-Batteriezelle die gleiche Druckleistung wie eine Zwei-Zellen-Version erzielen kann.



Der KR2002-Q06N5AA verwendet eine komplett neue Bauweise, die mit den Konventionen bricht. Neben der Optimierung der Glasurschicht (die als Wärmespeicherschicht fungiert) und der Verwendung spezieller Heizelemente mit geringem Widerstand wurde auch die Konstruktion der Schutzfolie auf den Heizelementen perfektioniert. Dies gewährleistet eine effiziente Übertragung der erzeugten Wärme auf die Druckmedien wie Thermopapier und Thermotransferbänder. Verbesserungen am Treiber-IC und an der Verbindungsstruktur erhöhen die Druckleistung, da die dem Bauteil zugeführte Energie effizient in Wärme umgewandelt wird. Durch die Optimierung der Wärmeübertragung und des Wirkungsgrads erzielt ROHM erhebliche Energieeinsparungen.

(Bild 2 + 3)



Diese Verbesserungen ermöglichen es, mit nur einer Zelle die gleiche Druckgeschwindigkeit und -qualität zu erreichen wie bei herkömmlichen, mit zwei Lithium-Ionen-Batteriezellen (7,2 V) betriebenen Druckköpfen. ROHM ist es außerdem gelungen, die Leistungsaufnahme für den Druck um etwa 30 % im Vergleich zu bestehenden Thermodruckköpfen mit einer Zelle zu senken. Dies erhöht nicht nur die Energieeffizienz, sondern reduziert auch Größe und Gewicht der Thermodrucker.



ROHM wird auch in Zukunft sein umfangreiches Angebot an Thermodruckköpfen erweitern. Diese zeichnen sich durch eine hohe Bildqualität, branchenführende Druckgeschwindigkeiten und eine hervorragende Effizienz aus.



Spezifikationen

(Bild 4)

*Weitere Informationen zu Druckköpfen für mobile Drucker finden Sie unter der folgenden URL auf der ROHM-Website:

https://www.rohm.com/products/printheads/mobile-printers



Verfügbarkeit: Seit Dezember 2023 (in OEM-Stückzahlen)



Anwendungsbeispiele

Etikettendrucker in der Logistik, Terminals in der Lagerverwaltung, Belegdrucker für Zahlungsterminals (Bild 5), POS-Drucker (Point of Sales)





Weitere Informationen auf der Website von ROHM

https://www.rohm.com/news-detail?news-title=2024-02-21_news_printhead&defaultGroupId=false



Über ROHM Semiconductor

ROHM Semiconductor, ein weltweit aktives Unternehmen, das per 31. März 2023 einen Umsatz von 507,8 Milliarden Yen (3,9 Milliarden US Dollar) erwirtschaftete und über 23.700 Mitarbeiter beschäftigt, entwickelt und produziert eine umfangreiche Produktpalette, die von SiC-Dioden und MOSFETs, analogen ICs wie Gate-Treibern und Power-Management-ICs über Leistungstransistoren und Dioden bis hin zu passiven Bauelementen reicht. Die Produktion erfolgt in modernsten Fertigungsstätten in Japan, Deutschland, Korea, Malaysia, Thailand, den Philippinen und China. ROHM Semiconductor Europe mit seiner Zentrale nahe Düsseldorf betreut die EMEA-Region (Europe, Middle East, Africa).

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.rohm.de

Presse Informationen | Agentur | Impressum | Datenschutz | Haftungsausschluss



presseagentur.com - das Presseportal der Mexperts AG

©2024 by Mexperts AG