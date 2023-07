Neue Matrix-LED-Treiber (8 Zeilen x 24 Kanäle) für LCD-Hintergrundbeleuchtungen in Fahrzeugen ermöglichen die unabhängige Ansteuerung von bis zu 192 Zonen BD94130xxx-M-Serie mit lokaler Dimmfunktion erhöht die Auflösung und senkt den Stromverbrauch von Displays Willich-Münchheide, 19. Juli 2023 – ROHM hat mit der BD94130xxx-M-Serie (BD94130MUF-ME2, BD94130EFV-ME2) LED-Treiber-ICs für LCD-Hintergrundbeleuchtungen in Fahrzeugen entwickelt. Die Bauelemente unterstützen große Displays, die zunehmend in der nächsten Generation von Kfz-Infotainment-systemen und -Kombiinstrumenten zum Einsatz kommen.

Die Weiterentwicklung von Fahrerassistenzsystemen (Advanced Driver Assistance Systems, ADAS) sowie der Ausbau von Infotainmentfunktionen in Fahrzeugen führten in den letzten Jahren zum Einsatz höher auflösender Fahrzeugdisplays zur Verbesserung der visuellen Wahrnehmung. LED-Treiber mit lokaler Dimmfunktion, die die Hintergrundbeleuchtung in dunklen Bereichen des LCDs ausschalten können, optimieren die Leistung des Bildschirms und reduzieren den Stromverbrauch. Sie werden von Automobilherstellern in die Konzeption von Cockpits der nächsten Generation einbezogen. Da jedoch die Anzahl der Zonen, die mit herkömmlichen LED-Treibern von einem einzigen IC angesteuert werden, unter 100 liegt, wird die Nachfrage nach LED-Treibern und Peripheriekomponenten steigen, wenn die Fahrzeugdisplays größer werden und mehr Zonen aufweisen. Dies stellt eine große Herausforderung für das Design dar.



ROHM hat nun Produkte entwickelt, die mehr Zonen als herkömmliche ICs ansteuern können und die Montagefläche reduzieren, da sie die Anzahl der benötigten LED-Treiber verringern. Die Matrix-LED-Treiber der BD94130xxx-M-Serie kombinieren einen Schaltregler für acht Zeilen mit einem 24-Kanal-Stromtreiber. Zur Hintergrundbeleuchtung können sie mit einem einzigen IC Mini-LEDs in bis zu 192 Zonen ansteuern (dimmen). Die Mini-LEDs sind mit einer lokalen Dimmfunktion in jeder Zone unabhängig voneinander regelbar. Dies verbessert das Kontrastverhältnis und senkt den Stromverbrauch der Displays.



Die neuen Produkte ermöglichen den Betrieb aktueller Infotainmentbildschirme der 10-Zoll-Klasse, die aus etwa 600 Zonen bestehen, mit nur einem Viertel der Anzahl von LED-Treibern im Vergleich zu bestehenden Produkten (48 Zonen) – was die Montagefläche für LED-Treiber um ca. 84 % reduziert. Dieser Vorteil wird noch deutlicher, wenn die Bildschirme größer werden und die Anzahl der Zonen in den Cockpits der nächsten Generation zunimmt.

Neue Produktreihe: BD94130xxx-M

ROHMs neue Matrix-LED-Treiber der BD94130xxx-M-Serie kombinieren einen 24-Kanal-Stromtreiber mit einem Schaltregler, der in maximal 8 Zeilen unterteilt werden kann. Die Anzahl der Zeilen lässt sich über Registereinstellungen aus drei Mustern (4, 6 oder 8) auswählen. Dies unterstützt eine Vielzahl von Spezifikationen basierend auf der Anzahl der Zonen und der Stromaufnahme der LEDs. Eine eingebaute Rückkopplungsfunktion sorgt unabhängig von den Temperatur-eigenschaften der LED für eine konstante Rückkopplungsspannung und reduziert so den Arbeitsaufwand für das thermische Design und die Verlustquote.

Anwendungen

Die neuen Produkte von ROHM sind mit einer lokalen Dimmfunktion ausgestattet und unterstützen eine Vielzahl von kontrastreichen Automobildisplays.

• Elektronische Spiegel (Seiten-/Rückansicht)

• Kfz-Infotainmentsysteme

• Kombiinstrumente

• Head-up-Displays (HUDs)



Informationen zum Online-Verkauf

Verfügbarkeit: Seit April 2023

Online-Vertriebspartner: DigiKey, Mouser und Farnell

Die Produkte werden auch von anderen Online-Distributoren angeboten, sobald sie verfügbar sind.



Produktinformation

Bauteilnummern: BD94130MUF-ME2, BD94130EFV-ME2



Über ROHM Semiconductor

ROHM Semiconductor, ein weltweit aktives Unternehmen, das per 31. März 2023 einen Umsatz von 507,8 Milliarden Yen (3,9 Milliarden US Dollar) erwirtschaftete und über 23.700 Mitarbeiter beschäftigt, entwickelt und produziert eine umfangreiche Produktpalette, die von SiC-Dioden und MOSFETs, analogen ICs wie Gate-Treibern und Power-Management-ICs über Leistungstransistoren und Dioden bis hin zu passiven Bauelementen reicht. Die Produktion erfolgt in modernsten Fertigungsstätten in Japan, Deutschland, Korea, Malaysia, Thailand, den Philippinen und China. ROHM Semiconductor Europe mit seiner Zentrale nahe Düsseldorf betreut die EMEA-Region (Europe, Middle East, Africa).

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.rohm.de

