Ausweitung der Produktionskapazität für SiC-Leistungsbauelemente: ROHM erwirbt neue Produktionsstätte Willich-Münchheide, 12. Juli 2023 – ROHM hat mit Solar Frontier K.K. eine Grundsatzvereinbarung über den Erwerb des ehemaligen Kunitomi-Werks von Solar Frontier in Japan getroffen.

Die Übernahme soll im Oktober 2023 stattfinden und wird mit die größte Produktionsstätte der ROHM-Gruppe sein.



„Diese Akquisition ermöglicht einen schnellen Produktionsstart durch die Nutzung der vorhandenen Infrastruktur. So wird ROHM in der Lage sein, die stark wachsenden Bedarfe seiner Kunden weiterhin zeitnah und zuverlässig zu beliefern", erklärt Wolfram Harnack, Präsident von ROHM Semiconductor Europe. ROHM strebt an, den Betrieb Ende 2024 aufzunehmen.



Die Rolle von Halbleitern, ein Kerngeschäft von ROHM, wird immer wichtiger, um die Umwelt nachhaltiger zu gestalten.



Insbesondere der Automotive- und Industriemarkt durchläuft technologische Innovationen, die zur CO₂ -Reduzierung führen und die Umweltbelastung verringern. Damit steigt auch die Nachfrage – insbesondere nach Leistungs- und Analoghalbleitern.



Da eine weitere Expansion des Halbleitermarktes erwartet wird, beabsichtigt die ROHM-Gruppe, ihre Produktionskapazitäten, insbesondere für Leistungs-bauelemente aus Siliziumkarbid (SiC), kontinuierlich zu erweitern und eine stabile Versorgung von ROHMs Kunden sicherzustellen.



1. Beschreibung der anderen Vertragspartei

Unternehmensname: Solar Frontier K.K.

Geschäftsführung: Hiroshi Watanabe, Präsident & CEO

Hauftgeschäftsbereiche: Entwicklung und Vertrieb von Solarstromanlagen

Hauptsitz: Teigeki Building, 3-1-1 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan

Shareholder: Idemitsu Kosan Co.,Ltd 100%



2. Überblick über die zu erwerbenden Vermögenswerte (ehemaliges Werk Kunitomi)

Sitz: 1815 Taziri, Kunitomi-cho, Higashimorokata-gun, Miyazaki, Japan

Standortfläche: Ca. 400.000 m2

Grundfläche gesamt: Ca. 230.000 m2



*Solar Frontier plant, einen Teil des Geländes und der Gebäude weiterhin als Geschäftssitz zu nutzen (Leasing).





Über ROHM Semiconductor

ROHM Semiconductor, ein weltweit aktives Unternehmen, das per 31. März 2023 einen Umsatz von 507,8 Milliarden Yen (3,9 Milliarden US Dollar) erwirtschaftete und über 23.700 Mitarbeiter beschäftigt, entwickelt und produziert eine umfangreiche Produktpalette, die von SiC-Dioden und MOSFETs, analogen ICs wie Gate-Treibern und Power-Management-ICs über Leistungstransistoren und Dioden bis hin zu passiven Bauelementen reicht. Die Produktion erfolgt in modernsten Fertigungsstätten in Japan, Deutschland, Korea, Malaysia, Thailand, den Philippinen und China. ROHM Semiconductor Europe mit seiner Zentrale nahe Düsseldorf betreut die EMEA-Region (Europe, Middle East, Africa).

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.rohm.de

