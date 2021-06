ROHM bietet neue Stromversorgungs-ICs mit 80 V Spannungsfestigkeit und 5 A Ausgang BD9G500EFJ-LA und BD9F500QUZ verbessern Zuverlässigkeit und Funktionalität industrieller Anwendungen Willich-Münchheide, 30. Juni 2021 – ROHM kündigt unter der Bezeichnung BD9G500EFJ-LA und BD9F500QUZ nicht-isolierte DC/DC-Abwärtswandler-ICs mit integrierten Leistungs-MOSFETs an. Die neuen Bauelemente unterstützen hohe Spannungen und Ströme und verbessern dadurch die Zuverlässigkeit und Funktionalität in zahlreichen Anwendungen der Fabrikautomatisierung. Dazu gehören speicherprogrammierbare Steuerungen/Umrichter, batteriebetriebene Industrie-Anwendungen sowie 5G-Basisstationen, die hohe Leistungen verarbeiten.

Der BD9G500EFJ-LA zeichnet sich durch einen weiten Eingangs-Spannungsbereich von 7 V bis 76 V mit Spannungsspitzen bis zu 80 V aus. Er unterstützt einen hohen Ausgangsstrom von bis zu 5 A bei einer einstellbaren Betriebsfrequenz zwischen 100 kHz und 650 kHz. Untergebraucht im HTSOP-J8-Gehäuse mit Abmessungen von 4,9 mm x 6,0 mm x 1,0 mm arbeitet der DC/DC-Abwärtswandler im Temperaturbereich von –40 °C und +125 °C.



Der BD9F500QUZ erreicht Dank der integrierten Nano Pulse Control™-Technologie ein effizienteres Abwärtswandlungsverhältnis. Er bietet eine Spannungsfestigkeit von 39 V und einen Ausgangsstrom von 5 A. Das SMD-Bauelement im kompakten, flachen VMMP16LZ3030-Gehäuse mit Abmessungen von 3,0 mm x 3,0 mm x 0,4 mm benötigt Versorgungsspannungen von 4,5 V bis 36 V. Es arbeitet mit Frequenzen von 600 kHz, 1,0 MHz und 2,2 MHz. Der Betriebstemperaturbereich liegt zwischen –40 °C und +85 °C. Durch wählbare SEL1/SEL2-Pins bietet der IC auch einen Überstromschutz. Diese Eigenschaften sind ideal für 24-V-Spannungsversorgungen, denn sie ermöglichen in einem breiten Spektrum fortschrittlicher industrieller Anwendungen mehr Funktionalität und weitere Miniaturisierung.



Hintergrund

In den letzten Jahren haben sich die Märkte für batteriebetriebene Anwendungen und hochentwickelte industrielle Ausstattungen wie 5G-Basisstationen und Fabrikautomatisierungssysteme, die mit neuen IoT-Funktionen ausgestattet sind, weiterentwickelt. Dies erfordert kompakte, mit hoher Effizienz arbeitende Stromversorgungs-ICs, die große Ströme für den Betrieb mehrerer Funktionen liefern und hohen Spannungen standhalten, um Schäden durch plötzliche Überspannungen zu vermeiden.



Die DC/DC-Wandler-ICs BD9G500EFJ-LA und BD9F500QUZ wurden unter Verwendung einer proprietären Analog-Designtechnologie auf der Basis von High-Voltage-BiCDMOS-Leistungsprozessen entwickelt. Sie stellen die Stromversorgungsfunktionalität bereit, die die immer anspruchsvolleren Industrieanlagen benötigen.

Spezifikationen der neuen DC/DC-Wandler-ICs

Anwendungsbeispiele

48-V-Stromversorgungssysteme (BD9G500EFJ-LA) Server, Ladestationen und Leistungsverstärker für 5G-Basisstationen, die einen 48-V-Spannungseingang benötigen



Elektrofahrräder, Elektrowerkzeuge und andere Anwendungen mit

48-V/60-V-Spannungseingang



48-V/60-V-Spannungseingang Haushaltsgeräte wie Staubsauger, Waschmaschinen und andere Anwendungen mit Motoren, die hohen Überspannungen ausgesetzt sind 24-V-Stromversorgungssysteme (BD9F500QUZ) Überwachungskameras und Fabrikautomatisierungsgeräte wie SPS und Umrichter, die einen 24-V-Spannungseingang benötigen



Stromversorgungen für Low-Voltage-Steuersysteme, einschließlich FPGAs und SoCs in verschiedenen Industrieanlagen Verfügbarkeit

Datum des Verkaufsstarts: Mai 2021

Online-Distributoren: Digi-Key, Mouser, und Farnell

(Voraussichtlich auch bei anderen Online-Distributoren erhältlich.)



Produkte

ROHM Semiconductor, ein weltweit aktives Unternehmen, das per 31.3.2021 einen Umsatz von rund 3,295 Mrd. US-Dollar erwirtschaftete und 22.370 Mitarbeiter beschäftigt, entwickelt und produziert eine umfangreiche Produktpalette, die von SiC-Dioden und MOSFETs, analogen ICs wie Gate-Treibern und Power-Management-ICs über Leistungstransistoren und Dioden bis hin zu passiven Bauelementen reicht. Die Produktion erfolgt in modernsten Fertigungsstätten in Japan, Korea, Malaysia, Thailand, den Philippinen und China. Lapis Semiconductor, SiCrystal GmbH und Kionix gehören ebenfalls der ROHM Semiconductor Group an. ROHM Semiconductor Europe mit seiner Zentrale nahe Düsseldorf betreut die EMEA-Region (Europe, Middle East, Africa). Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.rohm.de

