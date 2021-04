ROHMs neue 600-V-IGBT-IPMs liefern branchenführend niedriges Rauschen bei geringem Leistungsverlust BM6437x-Serie reduziert Stromaufnahme und Designaufwand in kompakten Industrieanlagen und Haushaltsgeräten Willich-Münchheide, 29. April 2021 – ROHM kündigt vier neue 600-V-IGBT-IPMs (Intelligent Power Modules) der BM6437x-Serie an, welche sich durch niedrige Rauscheigenschaften und geringe Leistungsverluste auszeichnen und ideal für die Leistungswandlung in Wechselrichtern geeignet sind. Die intelligenten Leistungsmodule im 38,0 mm x 29,4 mm x 3,5 mm (B x T x H) großen HSDIP25-Gehäuse sind für Ströme von 15, 20, 30 und 35 A spezifiziert. Sie verfügen über Temperaturüberwachungsfunktionen und Überhitzungsschutz. Die BM6437x-Serie kommt in kompakten Industrieanlagen zum Einsatz, zum Beispiel in Motoren mit geringer Leistung für Roboter sowie in Haushaltsgeräten, einschließlich Klimaanlagen und Waschmaschinen.

Durch die Verbreitung des Internets der Dinge und den steigenden Stromverbrauch infolge der Automatisierung von Industrieanlagen und Haushaltsgeräten besteht ein Bedarf an einer geringeren Leistungsaufnahme. Dies gilt insbesondere, wenn man die Energienutzung und begrenzte globale Ressourcen berücksichtigt. Um die Leistungsaufnahme weiter zu senken, sind IGBTs mit höherem Wirkungsgrad sowie damit ausgestattete Module erforderlich.



Die Entwicklung von IGBT-IPMs führen jedoch oft zu schwächeren Rauscheigenschaften, da zur Reduzierung der Leistungsaufnahme die Priorität auf geringe Verluste gelegt wird. Dies macht eine Verbesserung des Rauschverhaltens erforderlich.



Vor diesem Hintergrund entwickelte ROHM vier neue intelligente Leistungsmodule mit integrierten IGBTs, die durch reduziertes Rauschen und verbessertem Verlustverhalten branchenführende Eigenschaften erreichen. Durch die Optimierung der eingebauten IGBTs und der Soft-Recovery-Charakteristik der internen FRD (Fast Recovery Diode) senkt die BM6437x-Serie das abgestrahlte Rauschen um mehr als 6 dB (im Spitzenwertvergleich) gegenüber Standardprodukten, was eine Vereinfachung des normalerweise erforderlichen Rauschfilters ermöglicht. Die verlustarmen IGBTs reduzieren den Stromverbrauch gegenüber den herkömmlichen IPM-Produkten von ROHM um 6 % (fc = 15 kHz), erreichen eine niedrige Verlustleistung und verringern den Energiebedarf verschiedener Geräte.



Das neue Produkt verbessert die integrierte Temperaturüberwachungsfunktion, wodurch eine hohe Genauigkeit von ±2 % (entspricht 2 °C) erzielt wird. Somit kann der externe Thermistor entfallen, der bei bestehenden hochgenauen Temperaturüberwachungen erforderlich ist. Dies reduziert die Anzahl der externen Teile sowie den Designaufwand erheblich. Zur Vermeidung von Montagefehlern wurde eine neue Funktion zur Identifizierung des Produkts nach der Bestückung hinzugefügt. Ein Fehlererkennungsmodus wurde ebenfalls ergänzt. Diese integrierte Funktion hilft, den Fehlerstatus durch Anwendung von Schutzmaßnahmen gegen Kurzschluss, Unterspannung oder thermische Abschaltung zu unterscheiden.



ROHM wird seine Produktpalette für eine Vielzahl von Anwendungen weiter ausbauen, darunter auch für den Automobilsektor optimierte Produkte. Diese Produkte tragen nicht nur dazu bei, den Designaufwand für Applikationen und den Stromverbrauch zu reduzieren, sondern helfen auch, gesellschaftliche Herausforderungen wie den Umweltschutz zu meistern.

Produktspektrum der BM6437x-Serie

Über ROHM Semiconductor



ROHM Semiconductor, ein weltweit aktives Unternehmen, das per 31.3.2020 einen Umsatz von rund 3,326 Mrd. US-Dollar erwirtschaftete und 22.191 Mitarbeiter beschäftigt, entwickelt und produziert eine umfangreiche Produktpalette, zu der neben SiC-Dioden, MOSFETs und Analog ICs wie Gate-Treibern und Power-Management-ICs, auch Leistungstransistoren, Dioden und passive Bauelemente gehören. Die Produktion erfolgt in modernsten Fertigungsstätten in Japan, Korea, Malaysia, Thailand, den Philippinen und China.

Lapis Technology, Lapis Semiconductor, SiCrystal GmbH und Kionix gehören ebenfalls der ROHM Semiconductor Group an.

ROHM Semiconductor Europe mit seiner Zentrale nahe Düsseldorf betreut die EMEA-Region (Europe, Middle East, Africa).

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.rohm.de

