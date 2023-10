Keysight und Ettifos schließen 3GPP Release 16 Sidelink Funkkonformitätstest erfolgreich ab Konformitätstest ebnet den Weg für Fortschritte bei 5G V2X Böblingen, 5. Oktober 2023 – Keysight Technologies und Ettifos haben erfolgreich einen Sidelink-Funkkonformitätstest des 3rd Generation Partnership Project (3GPP) Release 16 (Rel-16) durchgeführt, bei dem die SIRIUS 5G-V2X-Sidelink-Plattform von Ettifos und die hochentwickelten Testgeräte von Keysight zum Einsatz kamen. Damit wurde der Weg für die Weiterentwicklung von 5G-V2X (Vehicle-to-Everything) geebnet.



Mit der steigenden Nachfrage nach vernetzten Fahrzeugen und der zunehmenden Bedeutung des autonomen Fahrens stellt der Ausbau von 5G für den Einsatz im Automobilbereich besondere Anforderungen an eine erfolgreiche Implementierung. Die Sidelink-Kommunikation, ein entscheidendes Merkmal für mobilfunkbasiertes Vehicle-to-Everything (C-V2X), ermöglicht es Fahrzeugen, Informationen mit anderen Elementen des Straßensystems unabhängig vom Netzwerk auszutauschen. Die 5G New Radio (NR) V2X-Spezifikation, die auf dem Rel-16-Standard basiert, wird einen höheren Durchsatz, eine verbesserte Zuverlässigkeit und eine geringere Latenzzeit bieten und es Fahrzeugen ermöglichen, umfangreiche Echtzeitdaten auszutauschen, die autonomes und vernetztes Fahren unterstützen.



Mit dem Abschluss des Konformitätstests wurde die Konformität der Geräte von Keysight und Ettifos mit den Rel-16-Standards bestätigt. Jetzt verfügen Entwickler über zuverlässige Tools zum Testen fortschrittlicher Anwendungsfälle, die für 5G-V2X entworfen wurden. Während des Prozesses brachte Keysight die ersten marktreifen Software-Apps für die Hochfrequenz (HF)-Bitübertragungsschicht auf den Markt, die NR V2X für den PathWave Signal Generation Desktop und den HF-Vektor-Signalgenerator der X-Serie von Keysight unterstützen. Zu den für den Konformitätstest verwendeten Lösungen gehören: Keysight MXA-Signalanalysator



HF-Vektor-Signalgenerator Keysight MXG X-Serie



Keysight PathWave-Signalerzeugung für 5G NR



Keysight NR V2X-Messanwendung Hojun Kim, Global Chief Technology Officer, Ettifos, sagte: „Dieser Funkkonformitätstest mit Keysight ermöglichte es uns, die Qualität und Konformität unserer 5G-V2X Sidelink-Plattform SIRIUS zu bestätigen. Da Keysight und wir die Implementierung von 3GPP Release 16 in unseren jeweiligen Geräten unabhängig voneinander entwickelt haben, war die erfolgreiche Interoperabilität unserer Geräte umso aussagekräftiger. Außerdem zeigt es den V2X-Stakeholdern, dass es auf dem Markt verfügbare und einsatzbereite Geräte gibt, mit denen fortschrittliche Anwendungsfälle getestet werden können, die im Hinblick auf 5G-V2X Sidelink entwickelt wurden.“



Thomas Götzl, Vice President und General Manager von Keysights Automotive and Energy Solutions, sagte: „Wir sehen den Übergang von der grundlegenden Sicherheit, die durch LTE-V2X ermöglicht wird, zu erweiterter Sicherheit und fortgeschrittenen Anwendungsfällen, die sich auf die Leistung von 5G-V2X stützen. Das ist die entscheidende nächste Phase für vernetzte Fahrzeuge. Die 5G-V2X-fähigen Signalgenerator- und Signalanalysator-Plattformen von Keysight verfügen über die Leistung und die Funktionen, die erforderlich sind, um die notwendigen Entwicklungsfähigkeiten und Einblicke zu bieten, die unsere Kunden, wie Ettifos, für die Entwicklung von Produkten wie der SIRIUS-Plattform benötigen.“ Über Keysight Technologies



Über Keysight Technologies

Bei Keysight inspirieren und befähigen wir Innovatoren, weltverändernde Technologien in die Tat umzusetzen. Als S&P 500-Unternehmen liefern wir marktführende Design-, Emulations- und Testlösungen, die Entwicklern helfen, schneller und mit weniger Risiko zu entwickeln und einzusetzen, und zwar über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg. Wir sind ein globaler Innovationspartner, der es Kunden in den Bereichen Kommunikation, Industrieautomation, Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung, Automotive, Halbleiter und allgemeine Elektronik ermöglicht, Innovationen zu beschleunigen, um die Welt zu vernetzen und sicherer zu machen. Erfahren Sie mehr unter www.keysight.com.



