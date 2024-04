Keysight stellt Hochfrequenz-Schaltungssimulator der nächsten Generation für RFIC-Entwickler vor Eine neue Produktarchitektur ermöglicht ein engeres Co-Design von plattformübergreifenden Simulationen von Schaltungen, elektromagnetischen und elektrothermischen Eigenschaften Böblingen, 23. April 2024 – Keysight Technologies stellt RFPro Circuit vor, ein Hochfrequenz (HF) Simulationstool der nächsten Generation, das auf die komplexen, multiphysikalischen Anforderungen der heutigen Entwickler von integrierten HF-Schaltungen (RFIC) ausgerichtet ist. Wireless-, Automobil- und Satelliten-Entwickler können jetzt robuste Entwürfe liefern, die die Leistungsherausforderungen bei dichtem 3D-Packaging meistern und dabei die Vorteile von Interoperabilität und Automatisierung nutzen, um komplexe Arbeitsabläufe zu gestalten.



Das RFPro Circuit W5600E von Keysight verfügt über eine neue modulare Architektur, die eine konsistente, optimierte Umgebung für das Multiphysik-Co-Design auf EDA-Plattformen (Electronic Design Automation) von Cadence, Synopsys und Keysight gewährleistet. Optionale elektromagnetische (EM) und elektrothermische Simulatoren lassen sich ebenfalls in diese neue Umgebung einbinden und ermöglichen so ein schnelleres Design und eine schnellere Fehlersuche bei Wireless-RFICs.



In der Regel führen RFIC-Entwickler sequenzielle Single-Domain-Verifikationen mithilfe von Expertentools durch, haben aber Schwierigkeiten, Multi-Domain-Design-Probleme bis zum Ende des Design-Prozesses zu identifizieren und zu beheben. Entwickler müssen oft zu Domänenexperten werden und den Aufwand für die Einrichtung und Datenbankmanipulationen für jedes Tool auf sich nehmen. Mit dem neuen Simulator RFPro Circuit sind diese Tools enger in hochautomatisierte und effiziente Arbeitsabläufe integriert.



Zusätzlich zu den EM- und elektrothermischen Simulatoren bietet Keysight HF-spezifische Analysen für Stabilität, Modulation und Signale auf Systemebene sowie Simulatoreinstellungen. So können Entwickler beispielsweise einen hochentwickelten 5G-Advanced-Leistungsverstärker für EVM (Error Vector Magnitude) optimieren, während er mit EM-Gehäuseparasitika belastet ist. Da 3D-Designs immer dichter werden und in neue Millimeterwellenfrequenzen vordringen, bietet Keysight jetzt einen Weg zu effizienten Design-Flows, die nicht nur robust, sondern auch zuverlässig genug sind, um für das Training der künstlichen Intelligenz und Machine Learning-Automatisierung von morgen in führenden Mikrowellenanwendungen verwendet zu werden.



Zu den Merkmalen von RFPro Circuit gehören: Standard-DC-, AC-, S-Parameter-, Harmonic Balance Transient- und Envelope Transient-Simulationsmodi



Hochgenaue Modulationsanalyse, Winslow-Stabilitätsanalyse, Optimierung und schnelleres einmaliges Parsen der Netzliste



Kompatibilität mit Keysights umfangreichem Angebot an Prozessentwicklungskits (PDK) für Silizium- und III-V-Verbindungshalbleiter-Foundrys. Erweiterte Unterstützung für III-V-Prozesse, gemischte Hierarchien für heterogene 3D-Integration und Packaging sowie Validierung gegen Modulation auf Systemebene. Neben den zahlreichen technischen Verbesserungen von RFPro Circuit bietet Keysight ein flexibles Lizenzmodell an, das Entwicklern von RFICs eine größere Simulationsfreiheit und sofortigen Zugriff auf die neuesten Funktionen bietet, um sich täglich an veränderte Arbeitsabläufe anzupassen. RFPro Circuit steht ab sofort für die Umgebungen Cadence Virtuoso und Synopsys Custom Compiler zum Download bereit. Für Keysight ADS wird RFPro Circuit voraussichtlich Ende 2024 verfügbar sein.



Joe Civello, Director of RF/uW Products, Keysight EDA, sagte: „Keysight blickt auf eine lange und erfolgreiche Geschichte als Anbieter von branchenführender Schaltungssimulation für RFIC- und Modulentwickler zurück. Zusätzlich zu Geschwindigkeit und Robustheit haben wir RFPro Circuit als das am stärksten auf den Entwickler ausgerichtete RFIC-Simulationstool der EDA-Branche entwickelt, das sich durch Flexibilität, Anwendungsorientierung und Kontextbewusstsein zwischen Multiphysik, Hochleistungsberechnung und Integration in die Workflows der wichtigsten Anbieter auszeichnet. Entwickler, die RFPro Circuit einsetzen, können ihre Entwicklungszyklen beschleunigen und einen größeren Teil ihrer Verifizierungsarbeit vom physischen zum virtuellen Prototyping verlagern, wo es einfacher und kostengünstiger ist, Probleme zu beheben.“



Weitere Informationen RFPro Circuit W5600E Über Keysight Technologies



Bei Keysight inspirieren und befähigen wir Innovatoren, weltverändernde Technologien in die Tat umzusetzen. Als S&P 500-Unternehmen liefern wir marktführende Design-, Emulations- und Testlösungen, die Entwicklern helfen, schneller und mit weniger Risiko zu entwickeln und einzusetzen, und zwar über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg. Wir sind ein globaler Innovationspartner, der es Kunden in den Bereichen Kommunikation, Industrieautomation, Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung, Automotive, Halbleiter und allgemeine Elektronik ermöglicht, Innovationen zu beschleunigen, um die Welt zu vernetzen und sicherer zu machen. Erfahren Sie mehr unter www.keysight.com. Presse Informationen | Agentur | Impressum | Datenschutz | Haftungsausschluss



presseagentur.com - das Presseportal der Mexperts AG

©2024 by Mexperts AG