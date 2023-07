Mit der Übernahme der ESI Group baut Keysight seine Führungsposition im Bereich softwarezentrierter Lösungen aus Erweitert das Keysight-Portfolio für Anwendungsebenen um Simulationsfunktionen, die für die Beschleunigung von Innovationen in verschiedenen Endmärkten, einschließlich Automotive, entscheidend sind Böblingen und Paris, Frankreich, 4. Juli 2023 – Keysight Technologies hat angekündigt, das gesamte Aktienkapital der ESI Group SA (Euronext Paris Symbol: ESI) zu einem Preis von 155 Euro pro Aktie in bar zu erwerben. Durch die Übernahme wird das gesamte Aktienkapital der ESI Group auf einer vollständig verwässerten Basis mit 913 Millionen Euro bewertet. Die 1973 gegründete ESI Group ist ein führender Anbieter von Lösungen für das virtuelle Prototyping in den Endmärkten Automotive sowie Luft- und Raumfahrt.



Die hochentwickelten Softwarelösungen der ESI Group simulieren das Verhalten eines Produkts während der Tests und des realen Gebrauchs. Das Portfolio des Unternehmens ist hochgradig differenziert und bietet prädiktive Simulationstechnologie für die anspruchsvollsten Systemdesigns. Die digitalen Echtzeit-Zwillingslösungen der ESI Group kombinieren modellbasierte Simulation mit datengesteuerten Tests, um virtuelle Simulationen zu erstellen, und ihre immersiven Industrielösungen ermöglichen die Automatisierung von Arbeitsabläufen und die virtuelle Fertigung.



In der heutigen Ära der digitalen Transformation verlagert sich die Produktentwicklung in vielen Branchen im Designzyklus nach links und wird virtualisiert. Die computergestützte Entwicklung unterstützt diese Verlagerung nach links mit virtuellem Prototyping von Produkten, Fertigungsprozessen und Arbeitsabläufen.



Durch die Aufnahme der ESI Group in sein Elektronikdesign- und Testportfolio wird Keysight seine Software-Prototyping-Fähigkeiten im Bereich des computergestützten Engineerings weiter ausbauen und es seinen Kunden ermöglichen, die Markteinführung zu beschleunigen, die Betriebskosten zu senken und gleichzeitig ihren ökologischen Fußabdruck zu reduzieren.



Satish Dhanasekaran, President und Chief Executive Officer von Keysight, sagte: „Die Übernahme der ESI Group durch Keysight beschleunigt unsere Strategie, softwarezentrierte Lösungen mit virtuellem Prototyping und fortschrittlichen Simulationsfunktionen anzubieten. Keysight und die ESI Group teilen eine reichhaltige Innovationskultur und ein starkes Engagement für die Lösung der komplexesten Herausforderungen unserer Kunden, was eine Wertschöpfung für alle Beteiligten ermöglichen wird. Das Keysight-Team freut sich auf die Zusammenarbeit mit den Weltklasse-Talenten der ESI Group, um neue Möglichkeiten zu erschließen und unseren gemeinsamen Erfolg voranzutreiben.“



Cristel de Rouvray, Chief Executive Officer der ESI Group, sagte: „Ich freue mich, dass ESI heute diesen wichtigen Meilenstein mit Keysight bekannt geben kann. In den vergangenen vier Jahren hat sich unser gesamtes Team der Aufgabe gewidmet, die ESI Group zu einem führenden Akteur in den Bereichen Industriesoftware und Simulation zu machen. Der Zusammenschluss mit Keysight ist ein Beweis für den Erfolg der über die Jahre geleisteten Arbeit und wird ESI in die Lage versetzen, in eine neue Phase seiner Entwicklung einzutreten. Die Grundwerte, die Vision und der Ehrgeiz, die Keysight im Laufe seiner langen und angesehenen Geschichte und unter seiner derzeitigen Führung angetrieben haben, stimmen perfekt mit denen der ESI Group überein: Pioniere, die Innovationen für die Industrie ermöglichen. Ich bin zuversichtlich, dass diese Transaktion das Versprechen für eine spannende und nachhaltige Zukunft ist.”



Transaktionsstruktur



Am 28. Juni 2023 unterbreitete Keysight bestimmten Aktionären der ESI Group ein verbindliches Angebot zum Erwerb eines Mehrheitsanteils am Aktienkapital und den Stimmrechten der ESI Group.



Nach Abschluss des Verfahrens wird Keysight ein obligatorisches Übernahmeangebot für die verbleibenden Aktien der ESI Group vorlegen. Wenn die rechtlichen Bedingungen am Ende des Angebots erfüllt sind, wird ein Squeeze-out-Verfahren durchgeführt und die ESI Group wird von der Euronext Paris dekotiert.



Die Übernahme des Aktienpakets, das die Kontrolle über ESI ausübt, wird voraussichtlich im vierten Quartal des Kalenderjahres 2023 abgeschlossen sein, und das Übernahmeangebot wird kurz danach erfolgen.



Eine Präsentation, die die Ankündigung ergänzt, finden Sie auf der Investor Relations Website von Keysight unter "News, Events, Presentations".



J.P. Morgan Securities LLC agiert als exklusiver Finanzberater von Keysight, Paul Hastings LLP fungiert als Rechtsberater.



Über die ESI Group



Die 1973 gegründete ESI Group hat die Vision einer Welt, in der sich die Industrie für ambitionierte Ergebnisse einsetzt und sich mit wichtigen Themen befasst – Umweltauswirkungen, Sicherheit und Komfort für Verbraucher und Arbeitnehmer sowie anpassungsfähige und nachhaltige Geschäftsmodelle. Die ESI Group bietet zuverlässige und maßgeschneiderte Lösungen, die auf prädiktiver physikalischer Modellierung und virtuellem Prototyping beruhen und es der Industrie ermöglichen, zur richtigen Zeit die richtigen Entscheidungen zu treffen und gleichzeitig die Komplexität zu bewältigen. Die ESI Group ist hauptsächlich in den Bereichen Automotive und Landtransport, Luft- und Raumfahrt sowie in der Schwerindustrie tätig. Sie ist in mehr als 15 Ländern vertreten, beschäftigt weltweit 1.000 Mitarbeiter und verzeichnete 2022 einen Umsatz von 130 Millionen Euro. ESI hat seinen Hauptsitz in Frankreich und ist im Segment B der Euronext Paris notiert. Über Keysight Technologies



Bei Keysight inspirieren und befähigen wir Innovatoren, weltverändernde Technologien in die Tat umzusetzen. Als S&P 500-Unternehmen liefern wir marktführende Design-, Emulations- und Testlösungen, die Entwicklern helfen, schneller und mit weniger Risiko zu entwickeln und einzusetzen, und zwar über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg. Wir sind ein globaler Innovationspartner, der es Kunden in den Bereichen Kommunikation, Industrieautomation, Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung, Automotive, Halbleiter und allgemeine Elektronik ermöglicht, Innovationen zu beschleunigen, um die Welt zu vernetzen und sicherer zu machen. Erfahren Sie mehr unter www.keysight.com.



