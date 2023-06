Keysight fördert die Ausbildung im Bereich Automotive Cybersecurity Die Lösung bietet Studierenden im Bereich Fahrzeugtechnik eine fortgeschrittene Ausbildung zur Bewältigung der Cybersecurity-Herausforderungen von softwaredefinierten Fahrzeugen. Böblingen, 27. Juni 2023 – Keysight Technologies arbeitet mit dem SHIELD Automotive Cybersecurity Centre of Excellence an der University of Windsor zusammen, um Studierenden im Bereich Fahrzeugtechnik eine fortgeschrittene Cybersecurity-Schulung mit der Keysight Automotive Cybersecurity Penetration Test Platform SA8710A anzubieten. Das SHIELD-Programm widmet sich der Förderung und Entwicklung von Cybersecurity-Lösungen für die Automobilindustrie, indem es Studierende der Ingenieurwissenschaften und der Informatik ausbildet, um die Sicherheit der Fahrzeuge von morgen zu gewährleisten.



Da Autofahrer erwarten, dass ihre Fahrzeuge vollständig in ihren digitalen Lebensstil integriert sind, werden die Fahrzeuge immer Software-zentrierter. Diese als „Software-defined Vehicles“ (SDV) bezeichneten Fahrzeuge bieten neue Konnektivitäts-, Personalisierungs- und Automatisierungsfunktionen durch hochkomplexe Software-Betriebssysteme. SDVs versprechen zwar mehr Sicherheit und Komfort, doch ihre hypervernetzten Systeme machen sie anfällig für Cybersecurity-Bedrohungen.



Um Studierenden beim Erwerb von Kenntnissen im Bereich der fahrzeugbasierten Cybersecurity zu helfen, arbeitete Keysight mit SHIELD zusammen, um eine erschwingliche Cybersecurity-Plattform für Forschung und Lehre im Automobilbereich zu entwickeln. Als automatisierte Testplattform, die Industriestandards unterstützt, bereitet die Automotive Cybersecurity Penetration Test Platform SA8710A Studierende darauf vor, zukünftige Cybersecurity-Herausforderungen mit modernsten Test-Tools zu meistern.



Die Automotive Cybersecurity Testplattform von Keysight bietet Studierenden die folgenden Möglichkeiten: Automatisierte Tests – Unterstützt eine Vielzahl von Sicherheitsaudits zur Maximierung der Effizienz und deckt Angriffsflächen wie Bluetooth, WiFi, Mobilfunk, CAN (Controller Area Network) und Automotive Ethernet ab.



– Unterstützt eine Vielzahl von Sicherheitsaudits zur Maximierung der Effizienz und deckt Angriffsflächen wie Bluetooth, WiFi, Mobilfunk, CAN (Controller Area Network) und Automotive Ethernet ab. Rascher Start – Vorprogrammiert für den sofortigen Einsatz.



– Vorprogrammiert für den sofortigen Einsatz. Open-Source-Umgebung – PathWave Test Automation von Keysight ist Open-Source und ermöglicht es Studierenden, neue Funktionen hinzuzufügen.



– PathWave Test Automation von Keysight ist Open-Source und ermöglicht es Studierenden, neue Funktionen hinzuzufügen. Cybersecurity-Assessments – Die auf Linux laufende Keysight IoT Security Assessments Plattform ermöglicht es Studierenden, mit vordefinierten Audits zu lernen und Open-Source- und kundenspezifische Sicherheitsaudits hinzuzufügen. Keysight ist branchenführend bei der Bereitstellung innovativer technologischer Lernlösungen für den Bildungssektor und fördert die Lehre mit Hardware- und Software-Tools, die akademische Lehrlabore verändern. Als Teil der lokalen und globalen Gemeinschaft engagiert sich Keysight für die MINT-Bildung, indem es Programme unterstützt, die Studierende mit unterschiedlichem Hintergrund ermutigen, eine Karriere in Wissenschaft und Technik anzustreben, darunter das SHIELD Automotive Cybersecurity Centre of Excellence an der University of Windsor. Keysight sponsert auch die Automotive Security Research Group, eine gemeinnützige Organisation, die die Entwicklung von Sicherheitslösungen für Automobilhersteller, Forschende und Studierende unterstützt. Bis heute hat das Unternehmen mit mehr als 30 Universitäten weltweit zusammengearbeitet, um industrietaugliche Zertifizierungen anzubieten, wobei mehr als tausend Studierende eine Zertifizierung erhalten haben.



Thomas Götzl, Vice President und General Manager von Keysights Automotive and Energy Solutions, sagte: „Keysight hat es sich zur Aufgabe gemacht, Studierenden der Ingenieurswissenschaften die Fähigkeiten und Kenntnisse zu vermitteln, die sie benötigen, um bei ihrem Eintritt in das Berufsleben einen unmittelbaren Nutzen zu erzielen. Dank der engen Zusammenarbeit mit dem SHIELD Automotive Cybersecurity Centre of Excellence konnten wir eine hochmoderne Plattform aufbauen, die Studierenden die praktische Erfahrung vermittelt, die sie benötigen, um die schwierigen Cybersecurity-Herausforderungen moderner Fahrzeuge zu entschärfen.“



