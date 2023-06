Keysight stellt erste Protokoll-Validierungstools für PCI Express® 6.0 vor Der neue Protocol Analyzer und Exerciser erweitern das Lösungsportfolio für PCI Express 6.0-Architekturen und ermöglicht eine erweiterte Validierung des PCI Express 6.0-Protokolls und des Compute Express Link. Böblingen, 21. Juni 2023 – Keysight Technologies stellt die ersten Protokoll Validierungstools für PCI Express® (PCIe®) 6.0 vor. Der kabellose Protocol Analyzer und der Protocol Exerciser ermöglichen es Halbleiter-, Computer- und Peripheriegeräteherstellern, eine vollständige Verifizierung von Halbleiterchips, Root-Komplexen und Endpunktsystemen in einer Echtzeit-Entwicklungsumgebung durchzuführen.



Die PCIe 6.0-Spezifikation ist ein neuer Standard für serielle Hochgeschwindigkeitsschnittstellen, der von der PCI-SIG® veröffentlicht wurde. Er unterstützt den höheren Datenverkehr und die Bandbreitenanforderungen von Rechenzentren. Da der Standard neue Designs für Server, Endgeräte, Switches, Speichergeräte und Compute Engines mit Geschwindigkeiten von bis zu 64 Gigatransfers pro Sekunde (GT/s) ermöglicht, benötigen Anlagen- und Gerätehersteller Protokolltestlösungen zur Validierung von PCIe 6.0-Technologie-Designs und zur Gewährleistung der Interoperabilität mit anderen PCIe 6.0-konformen Designs.



Keysight entspricht dem Bedarf von Design Entwicklern mit dem ersten PCIe 6.0 Protocol Analyzer und dem PCIe 6.0 Protocol Exerciser. Diese kabellosen Lösungen bieten vielseitige Testmöglichkeiten und ermöglichen ein schnelleres und sichereres Testen von Designs mit PCIe 6.0-Technologie.



Die neuen Keysight Protokolllösungen für die PCIe 6.0 Architektur bieten: Analyse der Datenverbindungs-/Transaktionsschicht von Designs der PCIe 6.0-Technologie



Unterstützung aller PCIe-Geschwindigkeiten – 2,5 GT/s, 5,0 GT/s, 8 GT/s, 16 GT/s, 32GT/s und 64GT/s (PAM4) – und Lane-Breiten von x1 bis x16



Emulation von Root-Komplex- und Endpunktgeräten bei der Validierung von PCIe- und Compute Express Link (CXL)-Technologie-Designs



Debugging-Unterstützung mit PCIe 6.0-Technologie und CXL 1.1 / 2.0-Protokollvisualisierungs- und Analysetools



Kabellose Protokollanalyse in einem optimierten CEM-Formfaktor (Card Electromechanical)



Komplette PCIe 6.0-Standard-Testlösung für den gesamten Design-Zyklus Jim Pappas, Director of Technology Initiatives bei Intel, sagte: „Die auf PCI Express 6.0 basierende I/O-Technologie wird voraussichtlich einen Durchbruch bei den Hochleistungs-I/O-Schnittstellen bringen. Sie ermöglicht auch zusätzliche Innovationen z.B. Beschleunigerverbindungen wie Compute Express Link und On-Chip-Kommunikation wie Universal Chiplet Interconnect Express. PCIe 6.0-fähige Protokollanalysatoren und Exerciser-Testgeräte von Unternehmen wie Keysight Technologies sind entscheidend, um die Entwicklung, das Einrichten und die Verbreitung von Hochleistungs-I/O-Technologien auf zukünftigen Intel-Plattformen und in der gesamten Branche zu beschleunigen.“



Al Yanes, Vorsitzender der PCI-SIG®, sagte: „Die PCI-SIG ist erfreut, dass ihren Mitgliedern ab sofort Test-Tools für die PCIe 6.0-Technologie von Mitgliedsunternehmen wie Keysight Technologies zur Verfügung stehen. Wir schätzen die kontinuierlichen Bemühungen von Keysight, die PCIe-Technologie zu unterstützen, sowie die Zeit, den Aufwand und die Kosten, die Keysight zusammen mit anderen Testanbietern in die Entwicklung neuer Tools steckt, damit unsere Mitglieder die neuen Fortschritte in der PCI Express-Spezifikation unterstützen können.“



Dr. Joachim Peerlings, Vice President of Network and Data Center Solutions bei Keysight, sagte: „Im Wettlauf um die Weiterentwicklung von KI-Anwendungen ist die Validierung der Bitübertragungsschicht und der Protokolle von Geräten wie Netzwerk-Schnittstellenkarten, Grafikprozessoren und Beschleunigern von entscheidender Bedeutung. Mit dem revolutionären PCI Express 6.0 Protocol Analyzer and Exerciser ergänzt Keysight das Portfolio an Bitübertragungsschicht-Hochgeschwindigkeits-I/O- und Ethernet-Physik- und Protokolllösungen, um der Industrie die Möglichkeit zu geben, Designs von Anfang bis Ende zu testen.“



PCI-SIG®, PCIe® und PCI Express® sind in den USA eingetragene Marken und/oder Servicemarken der PCI-SIG

