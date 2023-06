Keysight unterstützt HF-Kalibrierungs- und Verifizierungstests für Autotalks Safety Connectivity Vehicle Chipsets Softwarebasierte Lösung automatisiert komplexe Kalibrierungs- und Verifizierungstests für führende mobilfunkbasierte Vehicle-to-Everything-Chipsätze. Böblingen, 15. Juni 2023 – Keysight Technologies kündigt an, dass seine PathWave Test Executive for Manufacturing Developer Version jetzt automatisierte HF-Kalibrierungs- und Verifizierungstests für die Autotalks-Chipsätze für mobilfunkbasierte Vehicle-to-Everything (LTE V2X) und Dedicated Short-Range Communications (DSRC) unterstützt. Die Chipsätze werden typischerweise in Telematik-Steuergeräten (TCU) eingesetzt, bei denen es sich um Embedded-Onboard-Systeme handelt, die das kabellose Tracking, die Diagnose und die Kommunikation zu und von einem vernetzten Fahrzeug steuern.



Auf dem Weg in eine Zukunft, die von elektrischen und vernetzten Fahrzeugen dominiert wird, statten die Automobilhersteller neue Fahrzeuge mit mehreren Wireless-Systemen aus. Mit diesen komplexen neuen Systemen sehen sich die Entwickler und Testingenieure in der Fertigung mit einer erhöhten Testkomplexität und komplizierteren, teureren und zeitaufwändigeren Test- und Validierungsverfahren konfrontiert. Das gilt insbesondere für TCUs, die eine wichtige Rolle bei der Fahrzeugsicherheit und -steuerung spielen und mit Dutzenden Netzwerktechnologien und Kommunikationsprotokollen zusammenarbeiten müssen.



Durch die Bereitstellung von standardmäßiger Unterstützung für Autotalks-Chipsätze gibt Keysight TCU-Herstellern ein leistungsstarkes Tool an die Hand, das komplexe Kalibrierungs- und Verifizierungstests automatisiert und so die Markteinführung beschleunigt. Diese softwarebasierte Lösung bietet die folgenden Vorteile: Unterstützung branchenführender Chipsätze – Autotalks ist führend im Ökosystem der Sicherheitskonnektivität und bietet 5G V2X-, LTE V2X- und DSRC-Kommunikations-Chipsätze für Automobilhersteller auf der ganzen Welt.



– Autotalks ist führend im Ökosystem der Sicherheitskonnektivität und bietet 5G V2X-, LTE V2X- und DSRC-Kommunikations-Chipsätze für Automobilhersteller auf der ganzen Welt. Beschleunigung komplexer Testszenarien – Die automatisierte Steuerung von Autotalks-Chipsatz und Keysight-Messgeräten ermöglicht es Herstellern, die Lösung als Standardtestlösung für ihre Produktionslinie zu verwenden.



– Die automatisierte Steuerung von Autotalks-Chipsatz und Keysight-Messgeräten ermöglicht es Herstellern, die Lösung als Standardtestlösung für ihre Produktionslinie zu verwenden. Reduzierung der Einrichtungszeit und -kosten – Die standardmäßige Lösung erfordert nicht, dass die Hersteller eine kostspielige benutzerdefinierte Testsoftware entwickeln oder pflegen müssen oder dass sie für ihre Entwicklung und Verwendung über umfassende Fachkenntnisse im Bereich der Wireless-Funkfrequenzen verfügen.



– Die standardmäßige Lösung erfordert nicht, dass die Hersteller eine kostspielige benutzerdefinierte Testsoftware entwickeln oder pflegen müssen oder dass sie für ihre Entwicklung und Verwendung über umfassende Fachkenntnisse im Bereich der Wireless-Funkfrequenzen verfügen. Aufbauend auf bewährter Keysight-Technologie – Die Testsoftware läuft auf dem Keysight Wireless Test Set E6640A und wird durch PathWave Test Executive for Manufacturing Developer Version KS8328A automatisiert. Amos Freund, Vice President of Research & Development, Autotalks, sagte: „Durch die Zusammenarbeit mit Keysight Technologies erhalten unsere gemeinsamen Kunden Zugang zu einer schlüsselfertigen Kalibrierungs- und Verifizierungslösung, anstatt den kostspieligen internen Entwicklungsprozess zu durchlaufen. Keysight implementierte und automatisierte die Kalibrierungsrichtlinien von Autotalks und optimierte sie hinsichtlich der Leistung unter Verwendung der Möglichkeiten der Geräte von Keysight.“



Thomas Götzl, Vice President und General Manager von Keysight's Automotive and Energy Solutions, sagte: „Diese Lösung ist ein großartiges Beispiel für unsere intensive Zusammenarbeit mit Autotalks und den Atem unserer V2X-Testlösungen von der Forschung und Entwicklung bis zur Fertigung. Die Lösung abstrahiert die Komplexität der HF-Kalibrierung und Verifizierung von Chipsätzen in eine einfache und leicht zu bedienende Testsequenz. Mit einem softwarezentrierten Ansatz ermöglichen wir es unseren Kunden, sich auf ihre Prioritäten zu konzentrieren: hoher Produktionsdurchsatz und qualitativ hochwertige Produkte.” Über Keysight Technologies



Bei Keysight inspirieren und befähigen wir Innovatoren, weltverändernde Technologien in die Tat umzusetzen. Als S&P 500-Unternehmen liefern wir marktführende Design-, Emulations- und Testlösungen, die Entwicklern helfen, schneller und mit weniger Risiko zu entwickeln und einzusetzen, und zwar über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg. Wir sind ein globaler Innovationspartner, der es Kunden in den Bereichen Kommunikation, Industrieautomation, Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung, Automotive, Halbleiter und allgemeine Elektronik ermöglicht, Innovationen zu beschleunigen, um die Welt zu vernetzen und sicherer zu machen. Erfahren Sie mehr unter www.keysight.com.



