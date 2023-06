Vereinbarung zwischen 6G-SANDBOX und der ESA zur Erforschung nicht-terrestrischer Netzwerke unter Federführung von Keysight Das Memorandum of Understanding soll die Integration von Satelliten in 5G- und 6G-Netze vorantreiben. Böblingen, 14. Juni 2023 – Unter der Projektleitung von Keysight Technologies unterzeichnete das von Horizon Europe finanzierte Projekt 6G-SANDBOX eine Vereinbarung (Memorandum of Understanding, MoU) über die Einrichtung eines Open Innovation Laboratory mit der Europäischen Weltraumorganisation (ESA), um die Integration von Satelliten in terrestrische 5G- und 6G-Netzwerke voranzutreiben.



Der Schwerpunkt der Zusammenarbeit liegt auf der Integration von nicht-terrestrischen Netzwerken (NTN) in das 6G-SANDBOX Testbed durch die Integration von Satellitenverbindungen über verschiedene Umlaufbahnen, einschließlich geostationärer (GEO) und erdnaher Umlaufbahnen (LEO), mit den ESA 5G/6G Hubs. Hierdurch wird das 6G-SANDBOX-Testbed in die Lage versetzt, neuartige NTN-Topologien durch zusätzliche 5G- und 6G-Testmöglichkeiten zu validieren, um die Ergebnisse der NTN-Systemexperimente zu verbessern.



„Für 6G-SANDBOX wird die Zusammenarbeit mit der ESA das Interesse an der Unterstützung von Experimenten zu integrierten terrestrischen/satellitengestützten Systemen als Teil der Entwicklung hin zu 6G verstärken“, sagte Michael Dieudonné, 6G-SANDBOX-Koordinator, als Vertreter von Keysight. „Im Einklang mit den Zielen des SNS JU (Smart Networks and Services Joint Undertaking) von Horizon Europe wird dies die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Kommunikationsbranche durch Fortschritte bei 6G-Technologien weiter fördern.“



6G-SANDBOX wurde im Januar 2023 von Keysight in Zusammenarbeit mit 16 Partnern ins Leben gerufen, um ein europaweites Testbed für 6G-Experimente zu schaffen. Das Projekt wird digitale und physische Knoten kombinieren, um vollständig konfigurierbare, verwaltbare und kontrollierbare End-to-End-Netzwerke für die Validierung neuer Technologien und Forschungsfortschritte für 6G bereitzustellen. Darüber hinaus wird es 6G-SANBOX Einrichtungen in der gesamten EU ermöglichen, vielversprechende technische Voraussetzungen für 6G zu testen, darunter Netzwerkautomatisierung, Cybersecurity, digitale Zwillinge und künstliche Intelligenz (KI) sowie Technologien zur Optimierung des Energieverbrauchs.



„Die Bedeutung dieser Vereinbarung liegt in der Zusammenarbeit zwischen europäischen Forschungs-, Technologie- und Innovationsprogrammen“, sagte Javier Benedicto, Acting Director of Connectivity and Secured Communications bei der ESA. „Durch die kombinierten Anstrengungen des europäischen SNS-Programms, das sich auf terrestrische 5G/6G-Netzwerke konzentriert, und die Bemühungen der ESA, die Rolle von Satelliten in zukünftigen Netzwerken zu erforschen, wollen wir die Integration und Interoperabilität zwischen terrestrischen und weltraumgestützten Netzwerken erleichtern.“



Die ESA ist eine internationale Organisation mit dem Auftrag, die Zusammenarbeit zwischen den europäischen Staaten in der Weltraumforschung und -technologie und deren Anwendungen zu fördern. Dazu gehört auch der Aufbau einer universellen Konnektivität für die Erde. Seit 2021 zeigt der 5G/6G Hub der ESA die Konvergenz von terrestrischen und nicht-terrestrischen Netzwerken und bietet Marktlösungen, die durch 5G und das kommende 6G über Satellit ermöglicht werden. Der Hub ist Teil des ESA-Strategieprogramms „Space for 5G/6G and Sustainable Connectivity“, das zur Förderung von Weltraumnetzwerken in 5G/6G-Standards und zur Unterstützung der Raumfahrtindustrie bei der Entwicklung von Technologien, Produkten und Dienstleistungen zur Überbrückung der digitalen Kluft eingerichtet wurde.



6G-SANDBOX wurde vom SNS JU (Smart Networks and Services Joint Undertaking) im Rahmen des Forschungs- und Innovationsprogramms „Horizon Europe“ der Europäischen Union mit der Fördervereinbarung Nr. 101096328 gefördert. Über Keysight Technologies



Bei Keysight inspirieren und befähigen wir Innovatoren, weltverändernde Technologien in die Tat umzusetzen. Als S&P 500-Unternehmen liefern wir marktführende Design-, Emulations- und Testlösungen, die Entwicklern helfen, schneller und mit weniger Risiko zu entwickeln und einzusetzen, und zwar über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg. Wir sind ein globaler Innovationspartner, der es Kunden in den Bereichen Kommunikation, Industrieautomation, Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung, Automotive, Halbleiter und allgemeine Elektronik ermöglicht, Innovationen zu beschleunigen, um die Welt zu vernetzen und sicherer zu machen. Erfahren Sie mehr unter www.keysight.com.



