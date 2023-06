Keysight World: Innovate erkundet die Technologien, die die Welt der Menschen verändern Die jährliche Expertenkonferenz beschäftigt sich mit dem 5G/6G-Metaverse, softwaredefinierten Fahrzeugen, nicht-terrestrischen Netzwerken und dem digitalen Gesundheitswesen Böblingen, 13. Juni 2023 – Keysight Technologies wird auf der Keysight World: Innovate, der jährlichen Innovationskonferenz für Technologieführer, Ingenieure und Innovatoren, die sich rasant entwickelnden Technologien vorstellen, die das Leben der Menschen neu gestalten. Die virtuelle Veranstaltung, die am 20. Juni beginnt, bietet Branchenführern und Futuristen die Möglichkeit, umsetzbare Erkenntnisse über 5G, 6G, softwaredefinierte Fahrzeuge (SDVs), nicht-terrestrische Netzwerke (NTN) und das digitale Gesundheitswesen zu teilen.



„Gordon Moore hat uns alle mit seiner Vorhersage über die Geschwindigkeit der Innovation herausgefordert, und seine Vorhersage hat viel mehr als nur die Transistordichte beeinflusst“, sagte Jeff Harris, Vice President of Portfolio and Global Marketing bei Keysight Technologies. „Ein höheres Maß an elektronischer Integration führte zu völlig neuen Ebenen des Datenaustauschs in Standards wie 5G und 6G, zu Netzwerken leistungsstarker integrierter Sensoren, die autonomes Fahren ermöglichen, zur Entstehung erschwinglicher weltraumgestützter Netzwerke und zur Konvergenz der digitalen Gesundheitstechnologien. Wir sehen all diese Trends, weil unsere Kunden von uns erwarten, dass wir ihnen helfen, Entwicklungsumgebungen zu schaffen, die die Grenzen in jeder dieser Branchen verschieben. Keysight World: Innovate ist unsere Gelegenheit, mitzuteilen, was in einigen Schlüsselmärkten möglich ist, in der Hoffnung, noch mehr Ingenieure und Entwickler dazu anzuregen, ihre Erkenntnisse in der Entwicklung zu verfolgen und uns alle zu verändern.“



Jeder Tag der Keysight World: Innovate wird sich auf ein bahnbrechendes Technologiethema konzentrieren, mit einer Eröffnungs-Keynote eines Branchenexperten, der kurzfristige Trends hervorhebt, einer moderierten Podiumsdiskussion, die sich mit den Herausforderungen der Branche befasst, einer visionären Keynote von einer Koryphäe der Branche und Vorführungen relevanter Keysight-Lösungen. Die Sessions umfassen:



Abbildung der Informations-Superhighways des Metaverse mit 5G / 6G



Die Grundlage des Metaverse ist die Konnektivität. Mehrere Schichten von 5G- und schließlich 6G-Verbindungen müssen Verbindungen nahtlos überbrücken und friedlich koexistieren, damit das Metaverse alles miteinander verbinden kann. Geräte von groß bis winzig werden um Verbindungen konkurrieren und erfordern kontinuierliche Aktualisierungen mit hyperschnellen Latenzzeiten. Die Teilnehmer werden einen Einblick erhalten, wie die Zukunft von 5G und 6G dazu beitragen wird, die Informations-Superhighways des Metaverse abzubilden. Eröffnungs-Keynote: Jonathon Wright, Software Test Team Chief Evangelist, Keysight Technologies



Visionäre Keynote: Walid Saad, Professor, Electrical and Computer Engineering, Virginia Tech Software-definierte Fahrzeuge und die dazugehörige Sensorfusion



SDVs sind die nächste entscheidende Entwicklungsstufe auf dem Weg der Automobilindustrie zur vollständig autonomen Fahrzeugen. Sensormodellierung und -fusion sind die einzigen Möglichkeiten, diese Entwicklung zu ermöglichen. Aber wie kann das SDV all diese Daten sinnvoll nutzen und entscheiden, was am wichtigsten ist, damit es auf der Straße genaue, nahezu sofortige Entscheidungen treffen kann? Die Teilnehmer werden erfahren, wie viel KI/Machine Learning erforderlich ist, damit autonomes Fahren auch ohne Netzwerkverbindung zuverlässig funktioniert. Eröffnungs-Keynote: Dariu Gavrila, Group Leader, Intelligent Vehicles, Delft University of Technology



Visionäre Keynote: Chris Gerdes, Professor, Mechanical Engineering an der Stanford University und Co-Director am Center for Automotive Research at Stanford (CARS) Zukunftsweisende Technologie: Die Zukunft von weltraumgestützten Netzwerken und digitalem Gesundheitswesen



Neue Technologien wie NTN und das digitale Gesundheitswesen verändern unsere Welt in einer Weise, die wir uns nur ansatzweise vorstellen können. Die Umstellung auf NTN zur Ergänzung terrestrischer 5G-Netzwerke schafft Möglichkeiten für eine weltweite Konnektivität und neue Anwendungen für das weltraumgestützte massive Internet der Dinge. Die durch künstliche Intelligenz gesteuerte digitale Gesundheitsfürsorge und dazugehörige Geräte versprechen eine erhebliche Verbesserung der Krankheitsvorhersage, -diagnose, -behandlung und der Behandlungsergebnisse. Die Redner werden auf die technischen Hürden eingehen, die dem im Wege stehen. Eröffnungs-Keynote: Todd Humphreys, Ashley H. Priddy Centennial Professorship in Engineering, University of Texas at Austin



Visionäre Keynote: Poppy Crum, Neuroscientist & Technologist und Chief Technology Officer bei NextSense Virtueller Event der Keysight World: Innovate



Für Europa, Naher Osten, Afrika und Indien findet der Event vom 20.-22. Juni 2023 statt. Zur Registrierung Über Keysight Technologies



Bei Keysight inspirieren und befähigen wir Innovatoren, weltverändernde Technologien in die Tat umzusetzen. Als S&P 500-Unternehmen liefern wir marktführende Design-, Emulations- und Testlösungen, die Entwicklern helfen, schneller und mit weniger Risiko zu entwickeln und einzusetzen, und zwar über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg. Wir sind ein globaler Innovationspartner, der es Kunden in den Bereichen Kommunikation, Industrieautomation, Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung, Automotive, Halbleiter und allgemeine Elektronik ermöglicht, Innovationen zu beschleunigen, um die Welt zu vernetzen und sicherer zu machen. Erfahren Sie mehr unter www.keysight.com. Presse Informationen | Agentur | Impressum | Datenschutz | Haftungsausschluss



