Keysight und Analog Devices treiben gemeinsam Design und Entwicklung der 6G-Technologie voran Die Zusammenarbeit bringt leistungsstarke Lösungen und Fachwissen in einer Vielzahl von aufstrebenden Technologiebereichen zusammen, um die sich entwickelnde 6G-Vision der Branche zu verwirklichen. Böblingen, 1. März 2023 – Keysight Technologies hat mit Analog Devices, Inc. (ADI), einem weltweit führenden Halbleiterhersteller, der die physische und die digitale Welt miteinander verbindet, ein Memorandum of Understanding (MoU) unterzeichnet, um Design und Entwicklung der 6G-Technologie voranzutreiben.



Neue 6G Netzwerk-Funktionen werden auf bestehenden und neuen Technologien basieren, um neue Anwendungsfälle und Applikationen zu ermöglichen. Keysight und ADI werden hochleistungsfähige Lösungen und Fachwissen in einem breiten Spektrum von Technologiebereichen zusammenbringen, um die sich entwickelnde 6G-Vision der Branche zu verwirklichen. Im Rahmen des MoU werden die Unternehmen zusammenarbeiten, um innovative Lösungen in Technologiebereichen zu entwickeln, die für verschiedene Facetten der Leistung kabelloser Netzwerke entscheidend sind, darunter Energieeffizienz sowie robuste und sichere kabellose Konnektivität.



Die beiden Unternehmen werden auf bestehenden Kooperationen in den Bereichen 5G, offene Funkzugangsnetze (RAN) und Phased-Array-Technologie aufbauen, um technologische Durchbrüche zu beschleunigen, die für die Bereitstellung von Lösungen und Diensten erforderlich sind, mit denen Leben verändert werden können und die gleichzeitig große Chancen für Unternehmen, Industrie und Verbraucher bieten. Künftige Anwendungsfälle werden neue Signale und Spektrumstechnologien, eine neue 6G-Luftschnittstelle, Antennensysteme höherer Ordnung und Sensorik nutzen. Fortschritte in den Bereichen Virtualisierung, Cloud Computing und künstliche Intelligenz (KI) werden den digitalen Wandel vorantreiben, der die Vision von 6G untermauert.



Keysight und ADI werden auf dem GSMA Mobile World Congress 2023 in Barcelona Prototypen und Messplattformen für das Design von offenen Funkzugangsnetzen (RAN) und Massive MIMO-Antennen (Multiple-Input Multiple-Output) vorführen. Die gemeinsamen Demos adressieren mehrere anspruchsvolle Ziele der Branche, darunter die Optimierung des Designs von O-RAN-Funkeinheiten (RU) zur Reduzierung des Gesamtenergieverbrauchs des Netzwerks und die Verbesserung der Leistung von O-RUs zur Unterstützung höherer Datendurchsatzraten.



Joe Barry, Vice President of Marketing, Systems & Technology für die Communication and Cloud Business Unit bei ADI, sagte: „Die Zusammenarbeit mit Technologieführern bei wichtigen Themen wie der Umweltverträglichkeit von Netzwerken der nächsten Generation ermöglicht es Unternehmen, gemeinsam einen größeren Beitrag zu leisten. ADI freut sich, seine Beziehung zu Keysight zu erweitern, da wir uns auf die Lösung dieser und anderer Herausforderungen konzentrieren, während wir Wireless-Lösungen für zukünftige 6G-Netzwerke entwickeln.”



Giampaolo Tardioli, Vice President, 6G and Next Generation Technology bei Keysight, sagte: “Keysight freut sich, die Zusammenarbeit mit ADI auf 6G-Technologien auszuweiten, indem wir branchenführende Expertise und Lösungen für Design, Messung und Validierung anbieten. Die Zusammenarbeit bietet Keysight die Möglichkeit, ein umfassendes Portfolio an Fähigkeiten und Technologieplattformen voranzutreiben und ADI in die Lage zu versetzen, strategische Initiativen zu verwirklichen, die für den langfristigen kommerziellen Erfolg im Zusammenhang mit 6G-Investitionen unerlässlich sind.”



Über Keysight im Bereich 6G



Keysight schafft die Voraussetzungen, die es Forschern ermöglichen, evolutionäre und revolutionäre Technologieplattformlösungen auf der Grundlage von 5G-Advanced- und 6G-Technologien auf den Markt zu bringen. Ein kohärenter Satz von Design- und Entwicklungsbausteinen über mehrere miteinander verbundene Technologiebereiche hinweg ermöglicht es Innovatoren, neue Erkenntnisse zu gewinnen. Keysight spielt eine zentrale Rolle bei der Umsetzung von 6G-Anwendungsfällen, die das Potenzial haben, die Gesellschaft zu verändern, menschliche Interaktionen zu verbessern, Unternehmen zu größerer Effizienz zu verhelfen und lebensverändernde Innovationen zu beschleunigen. Über Keysight Technologies



Keysight bietet moderne Design- und Validierungslösungen, die dazu beitragen, Innovationen zu beschleunigen und so die Welt zu vernetzen und sicherer zu machen. Keysights Engagement für Geschwindigkeit und Präzision erstreckt sich auf softwaregesteuerte Erkenntnisse und Analysen, die die Technologieprodukte von morgen über den gesamten Entwicklungslebenszyklus hinweg schneller auf den Markt bringen, in der Design-Simulation, der Prototypen-Validierung, der automatisierten Softwareprüfung, der Fertigungsanalyse und der Optimierung der Netzwerkleistung und -transparenz in Unternehmens-, Service-Provider- und Cloud-Umgebungen. Unsere Kunden kommen aus den Bereichen Kommunikation und Industrie, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Automobil, Energie, Halbleiter und allgemeine Elektronik. Keysight erzielte im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von 5,4 Mrd. US-Dollar. Für weitere Informationen über Keysight Technologies (NYSE: KEYS) besuchen Sie uns unter www.keysight.com.



