Keysight bringt erste Wireless-Testplattform für 5G RedCap und Mobilfunk-IoT auf den Markt Das Ökosystem für Chipsatz-, Geräte- und Modulhersteller erhält eine Netzwerk-Emulationsplattform, die speziell für alle Technologien des Mobilfunk-basierten Internet of Things entworfen wurde, einschließlich der 5G RedCap-Spezifikation. Böblingen, 23. Februar 2023 – Keysight Technologies hat seine neue Lösung E7515R vorgestellt, die auf seiner 5G Network Emulation Solutions-Plattform basiert. Dabei handelt es sich um einen optimierten Netzwerk-Emulator, der speziell für Protokoll-, Hochfrequenz- (HF) und Funktionstests aller CIoT-Technologien (Cellular Internet of Things), einschließlich RedCap, entwickelt wurde. Der E7515R erweitert das 5G Netzwerk-Emulationsportfolio von Keysight, das stabilste der Branche, das bei der Validierung von Mobilfunkgeräten über den gesamten Arbeitsablauf hinweg eingesetzt wird, vom frühen Design bis zur Abnahme und Einrichtung.



Die 5G-RedCap-Spezifikation führt die Unterstützung für Wireless-Geräte mit reduzierten 5G-Funktionen ein. Diese Geräte sind weniger komplex und verbrauchen weniger Strom, so dass sie neue Anwendungsfälle des Mobilfunk-basierten Internet of Things (Cellular Internet of Things, CIoT) wie industrielle Sensoren und Wearables wie Smartwatches abdecken können. Wie andere Mobilfunkgeräte benötigen auch RedCap-Geräte eine zeitaufwändige und teure Zertifizierung durch akkreditierte Labore, bevor sie auf den Markt gebracht werden können. Durch frühzeitige Validierung im Labor, um Designprobleme zu erkennen und zu korrigieren, können Geräte- und Modulhersteller den Zertifizierungsprozess für RedCap- und andere CIoT-Geräte verkürzen.



Der Keysight E7515R erfüllt diese Anforderungen als eine Netzwerk-Emulations-Testplattform, die speziell für die 5G-RedCap-Spezifikation entwickelt wurde und alle CIoT-Technologien unterstützt. Die Lösung verfügt über für RedCap optimierte Features, ohne die zusätzlichen Funktionen, die zum Testen eines vollwertigen 5G-Geräts erforderlich sind.



Die Lösung E7515R bietet die folgenden Vorteile: Speziell für RedCap und CIoT entwickelt: Der E7515R unterstützt 5G Release 17 RedCap zusammen mit älteren CIoT-Technologien, einschließlich Narrowband IoT (NB-IoT), LTE Category M, und LTE Cat-1bis.



Der E7515R unterstützt 5G Release 17 RedCap zusammen mit älteren CIoT-Technologien, einschließlich Narrowband IoT (NB-IoT), LTE Category M, und LTE Cat-1bis. Integrierte Plattform: Der E7515R ist eine Komplettlösung, die HF-, Protokoll-, Funktions- und Leistungstests in einem einzigen Messgerät bietet.



Der E7515R ist eine Komplettlösung, die HF-, Protokoll-, Funktions- und Leistungstests in einem einzigen Messgerät bietet. Basiert auf der bewährten Technologie von Keysight: Der E7515R basiert auf der gleichen Architektur wie die marktführende 5G Netzwerk-Emulationsplattform. Der E7515R nutzt dieselben bewährten Softwarelösungen wie die 5G Netzwerk-Emulationsplattform, was für konsistente Arbeitsabläufe und flachere Lernkurven sorgt.



Der E7515R basiert auf der gleichen Architektur wie die marktführende 5G Netzwerk-Emulationsplattform. Der E7515R nutzt dieselben bewährten Softwarelösungen wie die 5G Netzwerk-Emulationsplattform, was für konsistente Arbeitsabläufe und flachere Lernkurven sorgt. End-to-End-Lösung: Der E7515R unterstützt den gesamten Workflow der RedCap- und CIoT-Geräteentwicklung, vom frühen Design und der Entwicklung über die Abnahme- und Zertifizierungsprüfung bis hin zur Einrichtung. Die Einführung der Lösung E7515R baut auf den laufenden Erfolgen von Keysight bei der Unterstützung der Entwicklung von RedCap-Geräten auf, einschließlich des Aufbaus einer Datenverbindung unter Verwendung der 5G-RedCap-Spezifikation. Durch diese Demo haben die 5G-Netzwerk-Emulationslösungen von Keysight die RedCap-Konnektivität auf einem 5G-Chipsatz validiert.



Mosaab Abughalib, General Manager der Keysight Wireless Device Development R&D Group, sagte: „Mit der Einführung der Lösung E7515R bietet Keysight Herstellern von Chipsätzen, Modulen und Geräten eine bewährte Testlösung, die den Entwicklungsworkflow der nächsten Generation von 5G New Radio (NR) RedCap-Geräten ermöglicht. Die Lösung E7515R ist für die Entwicklung von Geräten optimiert, die keine vollständigen 5G NR-Fähigkeiten erfordern, wodurch unsere Kunden ihren Return on Investment maximieren können.“



Der E7515R ist ab sofort lieferbar und auf dem Mobile World Congress 2023 wird Keysight in Halle 5 Stand 5E12, die 5G RedCap Netzwerk-Emulationsfähigkeiten der Lösung vorstellen.



Keysight bietet moderne Design- und Validierungslösungen, die dazu beitragen, Innovationen zu beschleunigen und so die Welt zu vernetzen und sicherer zu machen. Keysights Engagement für Geschwindigkeit und Präzision erstreckt sich auf softwaregesteuerte Erkenntnisse und Analysen, die die Technologieprodukte von morgen über den gesamten Entwicklungslebenszyklus hinweg schneller auf den Markt bringen, in der Design-Simulation, der Prototypen-Validierung, der automatisierten Softwareprüfung, der Fertigungsanalyse und der Optimierung der Netzwerkleistung und -transparenz in Unternehmens-, Service-Provider- und Cloud-Umgebungen. Unsere Kunden kommen aus den Bereichen Kommunikation und Industrie, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Automobil, Energie, Halbleiter und allgemeine Elektronik. Keysight erzielte im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von 5,4 Mrd. US-Dollar.



