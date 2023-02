Keysight bringt seine Expertise für moderne Lösungen in vier europäische 6G-Schlüsselprojekte ein Das Know-how von Keysight in den Bereichen Design, Emulation und Test stärkt die europäischen Möglichkeiten in der 6G-Forschung und -Innovation. Böblingen, 21. Februar 2023 - Keysight Technologies bringt seine Expertise für moderne Lösungen in vier Projekte ein, die Teil des 6G SNS-JU (Smart Networks and Services Joint Undertaking) sind, einem von der Europäischen Union (EU) mitfinanzierten Forschungs- und Innovationsprogramm.



Co-Innovation über mehrere miteinander verknüpfte Technologien hinweg ist entscheidend, um die erwartete Leistung, Zuverlässigkeit, Sicherheit, Widerstandsfähigkeit und Nachhaltigkeit von 5G-Advanced- und 6G-Anwendungsfällen zu erreichen. 6G SNS unterstützt den Ausbau einer erstklassigen europäischen Lieferkette für fortgeschrittene 5G-Systeme und den Aufbau von 6G-Technologiekapazitäten.



Keysight bringt in 6G SNS ein zusammenhängendes Paket fortschrittlicher Lösungen für mehrere Technologiebereiche ein, um die Entwicklung intelligenter Kommunikationskomponenten, -systeme und -netzwerke zu unterstützen. Die teilnehmenden Hochschulen, Forschungsinstitute und kommerziellen Organisationen nutzen das Design-, Emulations- und Test-Know-how von Keysight, um Prototypen, Proofs-of-Concept (PoCs) und Testbeds zu entwickeln. Die Beiträge von Keysight zu dieser öffentlich-privaten Partnerschaft tragen dazu bei, die industrielle Führung bei 5G- und 6G-Netzwerken und -Services in Europa zu erleichtern und auszubauen.



Keysight ist an den folgenden vier 6G SNS-Projekten beteiligt, die im Frühjahr 2023 beginnen und eine Laufzeit von zwei bis drei Jahren haben werden: 6G-SANDBOX , die digitale und physische Knotenpunkte kombiniert, um vollständig konfigurierbare, verwaltbare und kontrollierbare End-to-End-Netzwerke zur Validierung neuer Technologien und Forschungsfortschritte für 6G zu liefern.



, die digitale und physische Knotenpunkte kombiniert, um vollständig konfigurierbare, verwaltbare und kontrollierbare End-to-End-Netzwerke zur Validierung neuer Technologien und Forschungsfortschritte für 6G zu liefern. CENTRIC , das nachhaltige nutzerzentrierte 6G-Netzwerke auf der Grundlage von Luftschnittstellen mit künstlicher Intelligenz (KI) ermöglichen wird.



, das nachhaltige nutzerzentrierte 6G-Netzwerke auf der Grundlage von Luftschnittstellen mit künstlicher Intelligenz (KI) ermöglichen wird. Imagine-B5G , das eine fortschrittliche, leicht zugängliche, sichere und programmierbare End-to-End-Plattform über 5G hinaus implementieren wird, die Best-of-Breed-Netzwerkfunktionen und Cloud-Native-Prinzipien nutzt.



, das eine fortschrittliche, leicht zugängliche, sichere und programmierbare End-to-End-Plattform über 5G hinaus implementieren wird, die Best-of-Breed-Netzwerkfunktionen und Cloud-Native-Prinzipien nutzt. 6G SHINE, das die wichtigsten technologischen Komponenten für extreme Kurzstreckenkommunikation in Unternehmen entwickelt und einige der heutigen kabelgebundenen Verbindungen ersetzen wird. Durch frühzeitige Investitionen in Technologiebausteine sowie in Beziehungen zu Universitäten, Konsortien und kommerziellen Organisationen ist Keysight in der Lage, Pioniere im Bereich 6G mit den Tools auszustatten, die sie benötigen, um neue Frequenzbereiche zu erkunden, neue Funk- und Netzwerktopologien zu entwickeln und neue Standards zu etablieren.



Giampaolo Tardioli, Vice President, 6G and Next Generation Technology bei Keysight, sagte: „Keysight engagiert sich aktiv in vier spannenden Projekten, die aus der ersten 6G SNS-Ausschreibung hervorgegangen sind. Die Projekte werden von unserer Expertise im Bereich moderner Lösungen profitieren und es branchenübergreifenden Interessenvertretern ermöglichen, sinnvolle und nachhaltige Innovationen anzustoßen. Die Einrichtung einer Referenz-Testumgebung zu einem frühen Zeitpunkt im Innovationszyklus ermöglicht es der Branche, mit Zuversicht fundierte Entscheidungen über technische Standards zu treffen. Mit den Beiträgen von Keysight zur 6G SNS werden mehrere wichtige Technologien vorangetrieben, von denen erwartet wird, dass sie zur Verwirklichung der 6G-Vision der Branche eingesetzt werden, darunter die Kurzstreckenkommunikation und KI-gestützte programmierbare Netzwerke.“



Über Keysight im Bereich 6G



Keysight schafft die Voraussetzungen, die es Forschern ermöglichen, evolutionäre und revolutionäre Technologieplattformlösungen auf der Grundlage von 5G-Advanced- und 6G-Technologien auf den Markt zu bringen. Ein kohärenter Satz von Design- und Entwicklungsbausteinen über mehrere miteinander verbundene Technologiebereiche hinweg ermöglicht es Innovatoren, neue Erkenntnisse zu gewinnen. Keysight spielt eine zentrale Rolle bei der Umsetzung von 6G-Anwendungsfällen, die das Potenzial haben, die Gesellschaft zu verändern, menschliche Interaktionen zu verbessern, Unternehmen zu größerer Effizienz zu verhelfen und lebensverändernde Innovationen zu beschleunigen. Über Keysight Technologies



Keysight bietet moderne Design- und Validierungslösungen, die dazu beitragen, Innovationen zu beschleunigen und so die Welt zu vernetzen und sicherer zu machen. Keysights Engagement für Geschwindigkeit und Präzision erstreckt sich auf softwaregesteuerte Erkenntnisse und Analysen, die die Technologieprodukte von morgen über den gesamten Entwicklungslebenszyklus hinweg schneller auf den Markt bringen, in der Design-Simulation, der Prototypen-Validierung, der automatisierten Softwareprüfung, der Fertigungsanalyse und der Optimierung der Netzwerkleistung und -transparenz in Unternehmens-, Service-Provider- und Cloud-Umgebungen. Unsere Kunden kommen aus den Bereichen Kommunikation und Industrie, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Automobil, Energie, Halbleiter und allgemeine Elektronik. Keysight erzielte im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von 5,4 Mrd. US-Dollar. Für weitere Informationen über Keysight Technologies (NYSE: KEYS) besuchen Sie uns unter www.keysight.com.



