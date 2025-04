„Deutschlands Innovationsführer 2025“ – F.A.Z.-Institut kürt Inova Semiconductors erneut zum Branchensieger in der Kategorie „Elektronische Bauteilehersteller“ Münchner Halbleiterunternehmen zum fünften Mal in Folge als Innovationsführer in Deutschland ausgezeichnet München, 29. April 2025 – Das F.A.Z.-Institut – eine Tochtergesellschaft der Frankfurter Allgemeinen Zeitung – hat Inova Semiconductors in seiner aktuellen Studie „Deutschlands Innovationsführer 2025“ mit 100 von 100 möglichen Punkten als Branchensieger in der Kategorie „Elektronische Bauteilehersteller“ ausgezeichnet. Wie schon in den Jahren 2021 bis 2024 gehört das Münchner Halbleiterunternehmen zur Spitzengruppe der innovativsten Unternehmen in Deutschland.



„Nachdem uns die WELT erst Mitte April als Branchensieger in der Kategorie Halbleiterindustrie mit dem Prädikat „Höchste Innovationskraft“ und dem Siegel „Innovations-Champions 2025“ ausgezeichnet hat, würdigt uns nun das F.A.Z.-Institut in seiner aktuellen Studie „Deutschlands Innovationsführer 2025“ als Branchensieger in der Kategorie „Elektronische Bauteilehersteller““, sagt Robert Isele, CEO von Inova Semiconductors. „Die beiden Auszeichnungen durch unabhängige Gremien sind eine große Ehre für uns und eine weitere Bestätigung für die exzellente Arbeit und Kompetenz unseres gesamten Teams. Sie belegen eindrucksvoll die Innovationskraft und Kreativität von Inova Semiconductors. Wir werden unsere Entwicklungen kontinuierlich vorantreiben, um auch zukünftig an der Spitze zu stehen.“



Für die vom F.A.Z.-Institut in Auftrag gegebene Studie wurden im Zeitraum vom 1. März 2023 bis zum 28. Februar 2025 rund 15.700 Unternehmen untersucht. Die Studie gibt einen aktuellen und umfassenden Überblick über die Unternehmen, die sowohl eine überdurchschnittliche Unternehmensleistung als auch eine herausragende Reputation im Bereich Innovation aufweisen. Die Auszeichnung „Deutschlands Innovationsführer 2024“ erhalten Unternehmen, die in beiden Themenfeldern überragende Leistungen zeigen. Die Berechnung des Punktwertes erfolgt branchenspezifisch auf einer Skala von 0 bis 100 Punkten. Der Branchensieger erhält 100 Punkte und setzt damit den Benchmark für alle anderen untersuchten Unternehmen innerhalb der Branche.



Die Studie ist online unter www.faz.net/asv/deutschlands-innovationsfuehrer/ erschienen.



Das Ranking ist unter folgender Adresse zu finden: https://servicevalue.de/rankings/elektronische-bauteilehersteller-19/



Über Inova Semiconductors

Inova Semiconductors GmbH ist ein Fabless-Halbleiter-Hersteller mit Firmensitz in München, Deutschland. Das Unternehmen wurde 1999 gegründet und spezialisierte sich auf leistungsfähige Produkte für die serielle Datenkommunikation mit Gigabit/s-Datenraten. Die dritte Generation der APIX (Automotive Pixel Link)-Produkte wurde bereits über 190 Millionen Mal ausgeliefert. Inova hat im Jahre 2016 ISELED – die „Digitale LED“ – vorgestellt und davon bereits über 250 Mio. Chips produziert. 2020 folgte ILaS, das „ISELED Light and Sensor Network“, das ab 2025 im Fahrzeug in Serie gehen wird. Im November 2022 präsentiert das Unternehmen APXpress (Automotive Pixel Express), ein völlig neuartiges Hochgeschwindigkeits-Datenübertragungssystem für alle Arten von Daten im Fahrzeug. Die Produkte von Inova Semiconductors werden von führenden Herstellern (Foundries) in Asien produziert und über ein weltweites Vertriebsnetzwerk vermarktet. Für die herausragende Innovation, das Wachstum sowie als attraktiver Arbeitgeber wurde Inova im Jahr 2024 mit mehreren Awards ausgezeichnet.

Weitere Informationen unter: https://inova-semiconductors.de

