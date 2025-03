Inova Semiconductors verdoppelt Entwicklungskapazitäten Weiterer Schritt zur Stärkung des internationalen Expansionskurses und zur Weiterentwicklung innovativer Technologien München, 24. März 2025 – Inova Semiconductors ist im Januar 2025 an den neuen Unternehmenssitz in der Zielstattstrasse 32 in 81379 München umgezogen. Der neue Standort verfügt über mehr als die doppelte Bürofläche. Grundlage für das geplante, internationale Wachstum und die kontinuierliche Weiterentwicklung innovativer Technologien.



Der Umzug erfolgt im Rahmen einer fünfjährigen Wachstumsstrategie, die auf eine starke Expansion abzielt, insbesondere in Asien und Nordamerika. Inova plant, die Mitarbeiterzahl in den nächsten Jahren auf rund 100 Vollzeitstellen zu erhöhen. Der neue Standort wird den steigenden Anforderungen gerecht und gibt Raum für das organische Wachstum des Unternehmens.



Robert Isele, CEO von Inova Semiconductors, erklärt: „Mit dem Umzug in unsere neuen Räumlichkeiten setzen wir ein Zeichen für die zukunftsorientierte Weiterentwicklung des Unternehmens. Der Standort bietet nicht nur mehr Platz für unser Team, sondern auch die ideale Basis, um unsere internationalen Partnerschaften weiter auszubauen und unsere Erfolgsgeschichte als innovatives deutsches Halbleiterunternehmen fortzuschreiben.“



Dritte Produktlinie APXpress für die Zukunft der Fahrzeugkommunikation

Planmäßig und parallel dazu verläuft der Aufbau der dritten Produktlinie des Unternehmens – APXpress. Diese zukunftsweisende Technologie wird ab 2028/29 serienreife Halbleiter für die Kommunikation von Sensoren in Fahrzeugen zu zonalen Gateways und High-Performance Computing (HPC) liefern. APXpress ermöglicht eine hochleistungsfähige, redundante SerDes-Kommunikation mit Bandbreiten von 32 Gbit/s * n, wodurch unterschiedliche Bussysteme im Fahrzeug gebündelt und der Datentransport vereinfacht werden.



„Inova treibt die Basiskommunikation des Software Defined Vehicle (SDV) voran und bietet Fahrzeugherstellern eine Lösung, um die komplexen Anforderungen an Datentransport und -sicherheit im Zeitalter der Fahrzeugvernetzung mit minimaler Software, minimalem Packaging und maximaler Flexibilität zu meistern“, so Robert Isele.



Mit dieser Technologie schafft Inova Semiconductors auf dem OSI-Layer 1-3 eine robuste, E2E state-of-the art cybersecure und hochflexible Lösung. Der Transport praktisch beliebiger, unkomprimierter Daten wie Video, Radar und Lidar mit deterministischer Latenz innerhalb des Fahrzeugs wird sichergestellt.



Systemkosten, Strom- und Ressourcenbedarf zielen auf ein Einsparpotential von 30% ab, um den steigenden Anforderungen im automobilen Umfeld gerecht zu werden. Die Daten werden komplett im Fahrzeugnetz verfügbar gemacht über klassische Punkt-zu-Punkt-Verbindungen hinaus. Schwachstellen anderer Bussysteme können dadurch gemildert werden.



Weitere Informationen über Inova und ein Whitepaper zur APXpress-Technologie finden Sie unter: https://inova-semiconductors.de



Über Inova Semiconductors

Inova Semiconductors GmbH ist ein Fabless-Halbleiter-Hersteller mit Firmensitz in München, Deutschland. Das Unternehmen wurde 1999 gegründet und spezialisierte sich auf leistungsfähige Produkte für die serielle Datenkommunikation mit Gigabit/s-Datenraten. Die dritte Generation der APIX (Automotive Pixel Link)-Produkte wurde bereits über 190 Millionen Mal ausgeliefert. Inova hat im Jahre 2016 ISELED – die „Digitale LED“ – vorgestellt und davon bereits über 250 Mio. Chips produziert. 2020 folgte ILaS, das „ISELED Light and Sensor Network“, das ab 2025 im Fahrzeug in Serie gehen wird. Im November 2022 präsentiert das Unternehmen APXpress (Automotive Pixel Express), ein völlig neuartiges Hochgeschwindigkeits-Datenübertragungssystem für alle Arten von Daten im Fahrzeug. Die Produkte von Inova Semiconductors werden von führenden Herstellern (Foundries) in Asien produziert und über ein weltweites Vertriebsnetzwerk vermarktet. Für die herausragende Innovation, das Wachstum sowie als attraktiver Arbeitgeber wurde Inova im Jahr 2024 mit mehreren Awards ausgezeichnet.

Weitere Informationen unter: https://inova-semiconductors.de

