Financial Times Report 2025: Inova Semiconductors unter den am schnellsten wachsenden Unternehmen Europas Inova erreicht Platz 9 in der Branchenkategorie Electrical Manufacturing München, 02. April 2025 – Inova Semiconductors gehört zu den 1.000 am schnellsten wachsenden Unternehmen Europas. Dies hat die Wirtschaftszeitung Financial Times in Zusammenarbeit mit dem Marktforschungsunternehmen Statista in der neunten Ausgabe des jährlichen Special-Reports „Europe's Fastest Growing Companies 2025“ ermittelt. Das renommierte FT 1000-Ranking listet die europäischen Top-Unternehmen auf, die zwischen 2020 und 2023 das höchste prozentuale Umsatzwachstum vorweisen konnten. Das Münchner Halbleiterunternehmen wird in der Branchenkategorie Electrical Manufacturing geführt und belegt innerhalb dieser Kategorie Platz 9. Unter den insgesamt 158 deutschen Unternehmen im Ranking liegt Inova Semiconductors auf Rang 116.



„Die Aufnahme in die FT 1000-Rangliste der Financial Times ist für uns eine große Ehre“, sagt Robert Isele, CEO von Inova Semiconductors. „Dieser Erfolg ist eine Anerkennung für das Engagement und die harte Arbeit unseres Teams sowie für das Vertrauen, das unsere Kunden Inova Semiconductors entgegenbringen. Als eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen Europas anerkannt zu werden, ist eine Bestätigung unseres Einsatzes für Innovation und Exzellenz.“



Die im FT 1000-Special-Report aufgeführten Unternehmen zeichnen sich nicht nur durch schnelles, sondern auch durch organisches und damit nachhaltiges Wachstum aus. Diese Unternehmen haben eines gemeinsam: Sie konnten ihre europäischen Mitbewerber durch beispielhaftes Wachstum hinter sich lassen – ein Erfolg, der umso beeindruckender ist, da er in den Jahren der Covid-19-Pandemie erzielt wurde.



Kriterien für die Aufnahme in die Rangliste waren unter anderem: Die Unternehmen mussten ihren Hauptsitz in Europa haben, im Jahr 2020 einen Umsatz von mindestens 100.000 Euro und im Jahr 2023 einen Umsatz von mindestens 1,5 Millionen Euro erzielen. Das Umsatzwachstum zwischen 2020 und 2023 musste überwiegend organisch und das Unternehmen in seinen Geschäftsentscheidungen unabhängig sein. Das heißt, es durfte keine finanziellen Vorteile von einer Muttergesellschaft erhalten.



Der FT 1000-Special-Report „Europe's Fastest Growing Companies 2025“ wurde am 27. März 2025 in der Financial Times veröffentlicht.



Über Inova Semiconductors

Inova Semiconductors GmbH ist ein Fabless-Halbleiter-Hersteller mit Firmensitz in München, Deutschland. Das Unternehmen wurde 1999 gegründet und spezialisierte sich auf leistungsfähige Produkte für die serielle Datenkommunikation mit Gigabit/s-Datenraten. Die dritte Generation der APIX (Automotive Pixel Link)-Produkte wurde bereits über 190 Millionen Mal ausgeliefert. Inova hat im Jahre 2016 ISELED – die „Digitale LED“ – vorgestellt und davon bereits über 250 Mio. Chips produziert. 2020 folgte ILaS, das „ISELED Light and Sensor Network“, das ab 2025 im Fahrzeug in Serie gehen wird. Im November 2022 präsentiert das Unternehmen APXpress (Automotive Pixel Express), ein völlig neuartiges Hochgeschwindigkeits-Datenübertragungssystem für alle Arten von Daten im Fahrzeug. Die Produkte von Inova Semiconductors werden von führenden Herstellern (Foundries) in Asien produziert und über ein weltweites Vertriebsnetzwerk vermarktet. Für die herausragende Innovation, das Wachstum sowie als attraktiver Arbeitgeber wurde Inova im Jahr 2024 mit mehreren Awards ausgezeichnet.

Weitere Informationen unter: https://inova-semiconductors.de

