Inova Semiconductors ist Innovations-Champion 2025 WELT und ServiceValue zeichnen Münchner Unternehmen mit dem Prädikat „Höchste Innovationskraft“ aus



Inova ist Branchensieger in der Kategorie Halbleiterindustrie München, 10. April 2025 – Inova Semiconductors wurde von der WELT in Kooperation mit dem Analyse-Institut ServiceValue als „Innovations-Champions 2025“ ausgezeichnet. Das Münchner Halbleiterunternehmen schnitt als Branchensieger in der Kategorie Halbleiterindustrie ab und erhielt das Prädikat „Höchste Innovationskraft“.



Neue, kreative Herangehensweisen an Herausforderungen zu finden, ist eine wichtige Kompetenz zukunftsfähiger Unternehmen. Welche Anbieter mit ihren Produkten, ihren Strukturen oder ihrer Managementleistung besondere Innovationskraft beweisen, haben WELT und ServiceValue für ihre gemeinsame Studie „Innovations-Champions 2025“ ermittelt. Dafür wurden knapp 200.000 Führungskräfte zu 2.025 deutschen Unternehmen aus 106 Branchen befragt. Maßgeblich für die Bewertung waren Strategien und Konzepte der Unternehmensführung, die zu einer hohen unternehmens- oder marktbezogenen Innovationskraft führen. Das Unternehmen, das in seiner Branche die besten Werte erzielt, gilt als „Nr. 1“ und wird mit dem Prädikat „Höchste Innovationskraft“ ausgezeichnet. Der Branchenmittelwert für „Halbleiterindustrie“ liegt derzeit bei 2,62. Inova Semiconductors erzielt mit einem Wert von 2,45 die höchste Innovationskraft der Branche.



„Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung als „Innovations-Champion 2025“ in der Kategorie Halbleiterindustrie durch WELT und ServiceValue. Mit dem Prädikat „Höchste Innovationskraft“ bestätigt sich unser Anspruch, technisches Know-how mit zukunftsweisenden Konzepten zu verbinden“, sagt Robert Isele, CEO von Inova Semiconductors. „Seit 2018 wurden wir jedes Jahr von verschiedenen Magazinen und Instituten für unsere Innovationskraft gewürdigt. Die wiederholte Anerkennung ist ein schöner Beweis dafür, dass unsere innovativen Strukturen und das Engagement unseres gesamten Teams nachhaltige Erfolge ermöglichen.“



Weitere Informationen zu den „Innovations-Champions 2025“ der Halbleiterindustrie gibt es unter: https://servicevalue.de/rankings/halbleiterindustrie-14/



Über Inova Semiconductors

Inova Semiconductors GmbH ist ein Fabless-Halbleiter-Hersteller mit Firmensitz in München, Deutschland. Das Unternehmen wurde 1999 gegründet und spezialisierte sich auf leistungsfähige Produkte für die serielle Datenkommunikation mit Gigabit/s-Datenraten. Die dritte Generation der APIX (Automotive Pixel Link)-Produkte wurde bereits über 190 Millionen Mal ausgeliefert. Inova hat im Jahre 2016 ISELED – die „Digitale LED“ – vorgestellt und davon bereits über 250 Mio. Chips produziert. 2020 folgte ILaS, das „ISELED Light and Sensor Network“, das ab 2025 im Fahrzeug in Serie gehen wird. Im November 2022 präsentiert das Unternehmen APXpress (Automotive Pixel Express), ein völlig neuartiges Hochgeschwindigkeits-Datenübertragungssystem für alle Arten von Daten im Fahrzeug. Die Produkte von Inova Semiconductors werden von führenden Herstellern (Foundries) in Asien produziert und über ein weltweites Vertriebsnetzwerk vermarktet. Für die herausragende Innovation, das Wachstum sowie als attraktiver Arbeitgeber wurde Inova im Jahr 2024 mit mehreren Awards ausgezeichnet.

Weitere Informationen unter: https://inova-semiconductors.de

