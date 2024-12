CES 2025: Software definiert das Auto, Inova definiert Licht und den Transport von Daten Inova Semiconductors ist auf der CES 2025 am German Pavillion, Venetian Expo, Hallen A-D, Stand-Nr. 50339-21 mit seinen Schlüsseltechnologien in den Bereichen digitale Smart LED-Lichtlösungen und deren Architektur, digitale Display-Links sowie in der Sensorkommunikation im Rahmen von ADAS vertreten. München, den 19. Dezember 2024 – Inova Semiconductors zeigt auf der führenden Messe für Consumer-Electronics und Automotive seinen Weg hin zur Software-Defined Lighting/Lichtarchitektur (SDL) und im nächsten Schritt zum Software-Defined Vehicle (SDV). Schon seit Jahren leistet Inova mit seinen Chips entscheidende Beiträge bei digitalen Displays und in der dynamisch steuerbaren LED-Innenraumbeleuchtung. In diesem Rahmen wird das Unternehmen seine neuesten digitalen ISELED-LED-Technologien, den ILaS-Transceiver (ISELED Light and Sensor Network) für die Innenbeleuchtung von kompletten Fahrzeugen und die Inova Display Link-Technologie auf APIX-Basis vorstellen. Die kommenden Jahre wird sich in der Autoindustrie das Software-definierte Fahrzeug weiter in dem Mittelpunkt rücken. Inova ist hier Pionier und demonstriert seinen Beitrag mit der neuen Produktentwicklung APXpress für Infotainment und das sensorbasierte, automatisierte Fahren (ADAS). Beide Bereiche, modernes Infotainment sowie das automatisierte Fahren lösen in der Kommunikation wahre Datenlawinen aus, die APXpress mit bis zu 32 Gbit/s und in mehreren Kanälen parallel bewältigen kann.



Dabei richtet Inova die Architektur seiner Chips so aus, dass sie selbst mit so wenig Software wie möglich auskommen (OSI-Layer 1-3), Inova konzentriert sich auf Automotive, seine Produkte zeichnen sich durch ein Minimum an Größe und Gewicht, minimales Packaging, extrem niedrigen Stromverbrauch sowie maximale Leistung aus.



Die drei Kernprodukte im Detail



Die Architektur für die Innenraumbeleuchtung namens ISELED ist mit Smart-LEDs das erste Produkt. Smart bedeutet in diesem Zusammenhang, dass alle LEDs beim LED-Hersteller auf denselben Farbpunkt und dieselbe Helligkeit kalibriert werden. Das Lichtkonzert wird von einem Mikrocontroller (µc) mit minimaler Rechenleistung dirigiert, der bis zu 4079 LEDs in einem Netzwerk betreiben kann.



Der Mikrocontroller kann sich sogar außerhalb des Lichtnetzwerks befinden. Dies ermöglicht die Erfüllung härtester OEM-Anforderungen, wie etwa das Ziel der Reduzierung auf maximal 3 Microcontroller je Auto. In diesem Fall gibt es bereits ISELED Alliance-Lösungen (Link siehe unten) von Analog Devices und Microchip, um das Inova Lichtnetzwerk mit 10BaseT1S-Technologie an einen Ethernet-Kommunikations-Backbone anzuschließen. ILaS sind die integrierten Licht- und Sensornetzwerkkomponenten, die verschiedene LED-Bänder und Lichtpunkte im gesamten Fahrzeug verbinden können.



Alle OPEN ISELED Alliance-Partnerlösungen sind so konzipiert, dass sie „plug & play“ erfüllen, um eine Multivendor/Multisource-Strategie für OEMs zu erlauben, die ihrerseits dynamische Beleuchtungsszenarien in der Zukunft nutzen möchten.



Die Display-LinkTechnologie als zweites Produkt wurde schon vor über zehn Jahren bei Kunden wie Waymo, Honda, BMW, Jaguar Land Rover und Lamborghini etabliert, mit den In Vehicle Infotainment Systemen (IVI) namens APIX2 und APIX3 auf allen Bildschirmen im Auto.



Als finales Produkt fungiert schließlich APXpress mit den Aspekten Infotainment und ADAS. APXpress Infotainment ist die Weiterentwicklung des Display-Links für eine Kommunikationsbandbreite von bis zu 32 Gbit/s, wodurch Konnektivitätseinheiten, Infotainment und Fond-Entertainment in Zukunft in eine „Zone“ migrieren können. Inova peilt den Serieneinsatz (SOP) bis 2029 an. APXpress ADAS wird die Verbindung aller Arten von Sensordatenströmen zu einer hochleistungsfähigen Recheneinheit revolutionieren. Inova beschreibt diese komplexe Architektur im aktuellen Whitepaper (siehe unten).



Über Inova Semiconductors

Inova Semiconductors GmbH ist ein Fabless-Halbleiterhersteller mit Hauptsitz in München, Deutschland. Das Unternehmen hat sich auf die Entwicklung von Chips für die serielle Datenkommunikation mit Bandbreiten im Bereich von Gigabits-pro-Sekunde spezialisiert. Inova Semiconductors weist zahlreiche Auszeichnungen auf, so zuletzt „Deutschlands Innovationsführer“ (Frankfurter Allgemeine Zeitung F.A.Z.-Institut 4/2024), „Digital Innovator“ 2024 (Chip/ Globis Management Consulting) sowie bei den „Innovativste Unternehmen“ sowie „Krisensicherste Unternehmen“ Deutschlands 2023 (Süddeutsche Zeitung SZ-Institut/ Credit-Reform). Aktuell wurde Inova Semiconductors als „Wachstumschampion 2025“ (Focus/ Statista) ausgezeichnet und gehört schließlich zu „Europe’s Long-Term Growth Champions 2025 (Financial Times/ Statista). Mehr Informationen unter https://inova-semiconductors.de



Mehr zur ISELED Alliance unter https://iseled.com/alliance.html



Das aktuelle Whitepaper zu APXpress finden Sie unter hier.

