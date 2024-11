Inova Semiconductors erneut ausgezeichnet – Kooperation zwischen Inova und Lextar unterstreicht die Innovationskraft des Münchner Unternehmens SZ Institut zeichnet Inova Semiconductors als eines der innovativsten Unternehmen 2024 aus



Lizenzvergabe von Inovas ISELED- und ILaS-Technologie an taiwanesischen LED-Hersteller Lextar untermauert die Innovationskraft des Münchner Halbleiterunternehmens München, 25. November 2024 – Inova Semiconductors hat sich in einer exklusiven Studie des zur Süddeutschen Zeitung gehörenden SZ-Instituts den sechsten Platz der „Innovativsten Unternehmen 2024“ in Deutschland gesichert. Laut dem Ranking, das auf einer umfassenden Analyse von 2.346 Unternehmen basiert, etabliert sich das Münchner Halbleiterunternehmen damit in der Spitzengruppe der zukunftsorientierten Unternehmen des Landes. Die kürzlich mit dem taiwanesischen LED-Hersteller Lextar getroffene Lizenzvereinbarung untermauert die Innovationskraft von Inova Semiconductors.



Lextar und Inova verändern die Automobilbeleuchtung

Inova Semiconductors und Lextar, eine Tochtergesellschaft von Ennostar, haben eine Lizenzvereinbarung unterzeichnet, der zufolge Inova seine ISELED- und ILaS-IP-Technologie an Lextar liefert. Diese Lizenzvereinbarung unterstreicht das Engagement von Inova, technologische Grenzen zu überschreiten und hochmoderne Lösungen für die nächste Generation von interaktiven Beleuchtungsanwendungen im Automobilbereich zu liefern. Durch die Nutzung der wesentlichen IP und Spitzentechnologie von Inova wird Lextar eine neue Generation von Smart-LED-Gehäusen auf den Markt bringen. Die neuen Produkte werden Beleuchtungsanwendungen sowohl im Innen- als auch Außenbereich revolutionieren.



„Die erneute Auszeichnung durch das SZ-Institut und die Lizenzvergabe an Lextar sind weitere Belege für unser konsequentes Engagement für Innovation und nachhaltige Entwicklung“, sagt Robert Isele, CEO von Inova Semiconductors. „Die Partnerschaft mit Lextar zielt darauf ab, das Ökosystem der automobilen Umgebungsbeleuchtung zu erweitern und die Marktreife von ISELED-Anwendungen sowohl innerhalb als auch außerhalb von Fahrzeugen sicherzustellen. Beide Unternehmen planen außerdem, im ersten Quartal 2026 neue Produkte auf den Markt zu bringen, wobei die ICs und Gehäuse die AEC-Q100- bzw. AEC-Q120-Zertifizierung erhalten und damit ein neues Kapitel für ISELED aufschlagen werden.“



ISELED- und IlaS-Technologien

ISELED ist die erste Technologie für den Einsatz intelligenter LEDs in Automobilanwendungen. Sie wird von zahlreichen Automobilherstellern weltweit eingesetzt. ILaS ermöglicht es, ISELED-LEDs zu vernetzen und alle Innenbeleuchtungssysteme über Kabel miteinander zu verbinden. Damit lassen sich komplette, nur auf Hardware basierende Beleuchtungssysteme im Auto realisieren, die zentral gesteuert und einfach in bestehende und zukünftige E/E-Architekturen integriert werden können.



Methodik der SZ-Analyse

Das Ranking wurde zum dritten Mal von Creditreform im Auftrag des SZ-Instituts durchgeführt. Für die Studie wurden spezifische Kriterien festgelegt, die ein Unternehmen erfüllen musste, um in die Analyse aufgenommen zu werden. Auf Basis dieser Kriterien wurde eine Grundgesamtheit von 2.346 Unternehmen ermittelt. Von diesen konnten 272 Unternehmen identifiziert werden, die sich besonders durch Innovationen auszeichnen, darunter erneut Inova Semiconductors. Unter dem Titel „Innovation: Der Schlüssel zum Erfolg“ wurden die Ergebnisse des gesamten Rankings in der Süddeutschen Zeitung, Ausgabe 251/2024 angekündigt und online veröffentlicht.



Über Inova Semiconductors

Inova Semiconductors GmbH ist ein Fabless-Halbleiter-Hersteller mit Firmensitz in München, Deutschland. Das Unternehmen wurde 1999 gegründet und spezialisierte sich auf leistungsfähige Produkte für die serielle Datenkommunikation mit Gigabit/s-Datenraten. Die dritte Generation der APIX (Automotive Pixel Link)-Produkte wurde bereits über 190 Millionen Mal ausgeliefert. Inova hat im Jahre 2016 ISELED – die „Digitale LED“ – vorgestellt und davon bereits über 250 Mio. Chips produziert. 2020 folgte ILaS, das „ISELED Light and Sensor Network“, das ab 2025 im Fahrzeug in Serie gehen wird. Im November 2022 präsentiert das Unternehmen APXpress (Automotive Pixel Express), ein völlig neuartiges Hochgeschwindigkeits-Datenübertragungssystem für alle Arten von Daten im Fahrzeug. Die Produkte von Inova Semiconductors werden von führenden Herstellern (Foundries) in Asien produziert und über ein weltweites Vertriebsnetzwerk vermarktet. Für die herausragende Innovation, das Wachstum sowie als Attraktiver Arbeitgeber wurde Inova im Jahr 2023 mit mehreren Awards ausgezeichnet.

Weitere Informationen unter: https://inova-semiconductors.de



