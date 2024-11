Financial Times kürt Inova Semiconductors zum langfristigen Wachstums-Champion 2025 in Europa Das erstmals erstellte Ranking der Financial Times und Statista zeichnet 300 Unternehmen als „ Europe's Long-Term Growth Champions 2025” aus



Europe's Long-Term Growth Champions 2025” Inova Semiconductors erreichte bei Electrical Manufacturing Platz 5 München, 04. November 2024 – Inova Semiconductors, ein Fabless-Halbleiter-Hersteller mit Firmensitz in München, wurde von der britischen Wirtschaftszeitung Financial Times als langfristiger Wachstumschampion 2025 ausgezeichnet. Das „Europe's Long-Term Growth Champions 2025“-Ranking, das erstmals von der Financial Times in Zusammenarbeit mit dem deutschen Forschungsunternehmen Statista veröffentlicht wurde, ist eine Rangliste der Top 300 Unternehmen in Europa, die zwischen 2013 und 2023 das höchste prozentuale Umsatzwachstum erzielt haben.



Konstantes Wachstum über ein Jahrzehnt hinweg ist keine Kleinigkeit. Es erfordert strategische Planung, Anpassungsfähigkeit, Widerstandsfähigkeit und ein tiefes Verständnis der Markttrends. Unternehmen mit nachhaltigem Wachstum sind ein Beweis für die Stärke nachhaltiger Geschäftspraktiken und langfristiger Visionen. Diese außergewöhnlichen Leistungen zu erforschen und öffentlich sichtbar zu machen, ist das Ziel der FT – Europe's Long-Term Growth Champions.



Kriterien für die Aufnahme in die Rangliste waren unter anderem: Die Unternehmen mussten ihren Hauptsitz in Europa haben, einen Umsatz von mindestens 100.000 Euro im Jahr 2013 und einen Umsatz von mindestens 10 Millionen Euro im Jahr 2023 erzielen. Das Umsatzwachstum zwischen 2013 und 2023 musste überwiegend organisch und das Unternehmen unabhängig sein. Dies bedeutet, dass das Unternehmen in seinen Geschäftsentscheidungen weitgehend autark ist und keine finanziellen Vorteile von einer Muttergesellschaft erhält.



Dazu Robert Isele, CEO von Inova Semiconductors: „Wir sind stolz, dass Inova Semiconductors die Liste der Europe's Long-Term Growth Champions 2025 mit anführt. Führende Technologie, Innovationskraft sowie kontinuierliche Adaption auf neue Trends und Anforderungen der Automobilindustrie bilden ein gutes Fundament für Wachstum und Zukunftssicherheit“. Er fügt hinzu: „Dieser Erfolg ist das Ergebnis der Arbeit aller Mitarbeitenden von Inova Semiconductors und des Vertrauens, das unsere Kunden in Inova Semiconductors setzen. Unser Engagement für Innovation und kontinuierliches Wachstum ist und bleibt hoch.“



Das „Europe's Long-Term Growth Champions 2025“-Ranking wurde am 30. Oktober 2024 auf der Website der Financial Times veröffentlicht.



Über Inova Semiconductors

Inova Semiconductors GmbH ist ein Fabless-Halbleiter-Hersteller mit Firmensitz in München, Deutschland. Das Unternehmen wurde 1999 gegründet und spezialisierte sich auf leistungsfähige Produkte für die serielle Datenkommunikation mit Gigabit/s-Datenraten. Die dritte Generation der APIX (Automotive Pixel Link)-Produkte wurde bereits über 190 Millionen Mal ausgeliefert. Inova hat im Jahre 2016 ISELED – die „Digitale LED“ – vorgestellt und davon bereits über 250 Mio. Chips produziert. 2020 folgte ILaS, das „ISELED Light and Sensor Network“, das ab 2025 im Fahrzeug in Serie gehen wird. Im November 2022 präsentiert das Unternehmen ADXpress (Automotive Data Express), ein völlig neuartiges Hochgeschwindigkeits-Datenübertragungssystem für alle Arten von Daten im Fahrzeug. Die Produkte von Inova Semiconductors werden von führenden Herstellern (Foundries) in Asien produziert und über ein weltweites Vertriebsnetzwerk vermarktet. Für die Herausragende Innovation, das Wachstum sowie als Attraktiver Arbeitgeber wurde Inova im Jahr 2023 mit mehreren Awards ausgezeichnet.

Weitere Informationen unter: https://inova-semiconductors.de



