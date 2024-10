Inova Semiconductors zum Wachstumschampion 2025 gekürt Focus-Business zeichnet das Münchner Halbleiterunternehmen zum siebten Mal als eines der erfolgreichsten Unternehmen Deutschlands aus



Inova erreicht Platz 5 in der Branche „Elektronik, Elektro- und Medizintechnik“ München, 14. Oktober 2024 – Inova Semiconductors ist Wachstumschampion 2025. Das Münchner Halbleiterunternehmen gehört laut einer jährlichen Studie des Magazins Focus-Business zum siebten Mal zum Kreis der 500 wachstumsstärksten deutschen Firmen. In der Branche „Elektronik, Elektro- und Medizintechnik“ erreichte das Halbleiterunternehmen Platz 5. Die renommierte Auszeichnung bestätigt: Inova Semiconductors ist abermals eines der erfolgreichsten Unternehmen in Deutschland.



Robert Isele, CEO von Inova Semiconductors, freut sich über die Auszeichnung zum Wachstumschampion 2025: „Angesichts der unabhängigen Analysen und strengen Kriterien bin ich wirklich sehr stolz, dass Inova Semiconductors zum siebten Mal als Wachstumschampion gewürdigt wurde. Die Auszeichnung unterstreicht unsere erfolgreiche Arbeit, die geprägt ist von kontinuierlichem Engagement und wegweisender Technologie. Zudem spiegelt sie die anhaltende Innovation und das stetige Wachstum unseres Unternehmens wider.“



Die Auszeichnung basiert auf einer umfassenden Recherche des Magazins Focus unter Verwendung der Daten von Statista. Für die Ermittlung der Wachstumschampions 2025 wurden aus rund zwei Millionen im Handelsregister eingetragenen Unternehmen 12.500 Firmen mit signifikantem Mitarbeiter- oder Umsatzwachstum herausgefiltert und anhand des Umsatzwachstums zwischen den Jahren 2020 und 2023 bewertet. Die 500 Unternehmen mit den höchsten durchschnittlichen Wachstumsraten pro Jahr wurden in die Liste der Wachstumschampions aufgenommen und ausgezeichnet.



Alle Wachstumschampions 2025 wurden am 11. Oktober 2024 in der Focus-Business-Beilage „Wachstumschampions“ des Focus-Hauptmagazins 42/2024 sowie auf der Website focusbusiness.de/wachstumschampions veröffentlicht.



Über Inova Semiconductors

Inova Semiconductors GmbH ist ein Fabless-Halbleiter-Hersteller mit Firmensitz in München, Deutschland. Das Unternehmen wurde 1999 gegründet und spezialisierte sich auf leistungsfähige Produkte für die serielle Datenkommunikation mit Gigabit/s-Datenraten. Die dritte Generation der APIX (Automotive Pixel Link)-Produkte wurde bereits über 190 Millionen Mal ausgeliefert. Inova hat im Jahre 2016 ISELED – die „Digitale LED“ – vorgestellt und davon bereits über 250 Mio. Chips produziert. 2020 folgte ILaS, das „ISELED Light and Sensor Network“, das ab 2025 im Fahrzeug in Serie gehen wird. Im November 2022 präsentiert das Unternehmen ADXpress (Automotive Data Express), ein völlig neuartiges Hochgeschwindigkeits-Datenübertragungssystem für alle Arten von Daten im Fahrzeug. Die Produkte von Inova Semiconductors werden von führenden Herstellern (Foundries) in Asien produziert und über ein weltweites Vertriebsnetzwerk vermarktet. Für die Herausragende Innovation, das Wachstum sowie als Attraktiver Arbeitgeber wurde Inova im Jahr 2023 mit mehreren Awards ausgezeichnet.

Weitere Informationen unter: https://inova-semiconductors.de



Presse Informationen | Agentur | Impressum | Datenschutz | Haftungsausschluss



presseagentur.com - das Presseportal der Mexperts AG

©2024 by Mexperts AG